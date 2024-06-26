https://ria.ru/20240626/ochevidets-1955469080.html

Житель Донецка рассказал о гибели соседки при обстреле

Житель Донецка рассказал о гибели соседки при обстреле - РИА Новости, 26.06.2024

Житель Донецка рассказал о гибели соседки при обстреле

Житель Донецка рассказал РИА Новости, как при обстреле Куйбышевского района в его собственную квартиру попал снаряд с другого этажа, а также сообщил о гибели... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T01:26

2024-06-26T01:26

2024-06-26T11:46

специальная военная операция на украине

куйбышевский район

донецкая народная республика

денис пушилин

россия

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Житель Донецка рассказал РИА Новости, как при обстреле Куйбышевского района в его собственную квартиру попал снаряд с другого этажа, а также сообщил о гибели соседки, стоявшей на балконе. Как передает корреспондент РИА Новости с места происшествия, в многоквартирный дом пришлось прямое попадание ракеты из РСЗО: она влетела в окно четвертого этажа, пробила перекрытие и взорвалась на третьем. В доме выбито множество окон, повреждены припаркованные рядом автомобили. "В четвертый (этаж - ред.) влетело и попало ко мне в третий... Там (на четвёртом этаже - ред.) есть или раненый, или погибший мужчина... На балконе женщина стояла, её вынесло с балкона, сейчас на улице лежит... Да (погибла - ред.)", - рассказал собеседник агентства по имени Дмитрий. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил в своем Telegram-канале, что при обстреле Куйбышевского района погибли три мирных жителя, ещё девять ранены. Он уточнил, что при обстреле из РСЗО в доме 210 по улице Куйбышева погибли женщина 1987 г.р. и мужчина 1957 г.р.

https://ria.ru/20240626/vsu-1955466057.html

куйбышевский район

донецкая народная республика

россия

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куйбышевский район, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, вооруженные силы украины