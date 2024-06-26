https://ria.ru/20240626/obstrel-1955712099.html
При украинском обстреле Белгородской области пострадал мужчина
При украинском обстреле Белгородской области пострадал мужчина - РИА Новости, 26.06.2024
При украинском обстреле Белгородской области пострадал мужчина
Мужчина пострадал при атаке украинского дрона в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области, после оказания помощи пострадавший отпущен... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T22:31
2024-06-26T22:31
2024-06-26T22:31
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
муром
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/28/1532682869_0:218:2509:1629_1920x0_80_0_0_d9f436021a8bdbb4f85f983255f96ef1.jpg
БЕЛГОРОД, 26 июн - РИА Новости. Мужчина пострадал при атаке украинского дрона в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области, после оказания помощи пострадавший отпущен домой, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "В селе Новая Таволжанка в результате атаки дрона-камикадзе пострадал мужчина. Родственники доставили его в Шебекинскую ЦРБ. По информации врачей, у пострадавшего мелкие осколочные ранения мягких тканей туловища, рук и ног. После обследования и оказания медицинской помощи он отпущен домой, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор добавил, что в селе есть повреждения в одном домовладении. Еще три украинских FPV-дрона атаковали село Муром, пострадавших нет. Повреждены магазин, объект связи, частный дом и ЛЭП. "Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется", - подчеркнул глава области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
белгородская область
муром
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/28/1532682869_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_729747081654cc7311258ff7aa1e8100.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, муром, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Муром, Вячеслав Гладков
При украинском обстреле Белгородской области пострадал мужчина
Гладков: при обстреле ВСУ Новой Таволжанки Белгородской области пострадал житель