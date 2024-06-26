https://ria.ru/20240626/obstrel-1955712099.html

При украинском обстреле Белгородской области пострадал мужчина

При украинском обстреле Белгородской области пострадал мужчина - РИА Новости, 26.06.2024

При украинском обстреле Белгородской области пострадал мужчина

Мужчина пострадал при атаке украинского дрона в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области, после оказания помощи пострадавший отпущен... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T22:31

2024-06-26T22:31

2024-06-26T22:31

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

муром

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 26 июн - РИА Новости. Мужчина пострадал при атаке украинского дрона в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области, после оказания помощи пострадавший отпущен домой, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "В селе Новая Таволжанка в результате атаки дрона-камикадзе пострадал мужчина. Родственники доставили его в Шебекинскую ЦРБ. По информации врачей, у пострадавшего мелкие осколочные ранения мягких тканей туловища, рук и ног. После обследования и оказания медицинской помощи он отпущен домой, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор добавил, что в селе есть повреждения в одном домовладении. Еще три украинских FPV-дрона атаковали село Муром, пострадавших нет. Повреждены магазин, объект связи, частный дом и ЛЭП. "Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется", - подчеркнул глава области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

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происшествия, белгородская область, муром, вячеслав гладков