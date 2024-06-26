https://ria.ru/20240626/obstrel-1955530527.html

ВСУ нанесли удар кассетными снарядами по центру Кременной в ЛНР

ВСУ нанесли удар кассетными снарядами по центру Кременной в ЛНР - РИА Новости, 26.06.2024

ВСУ нанесли удар кассетными снарядами по центру Кременной в ЛНР

ВСУ нанесли удар по центру Кременной в ЛНР кассетными снарядами, два мирных жителя тяжело ранены, сообщил глава города Вячеслав Третьяков в Telegram-канале. РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T11:31

2024-06-26T11:31

2024-06-26T11:52

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ЛУГАНСК, 26 июн – РИА Новости. ВСУ нанесли удар по центру Кременной в ЛНР кассетными снарядами, два мирных жителя тяжело ранены, сообщил глава города Вячеслав Третьяков в Telegram-канале."В результате удара с применением кассетных боеприпасов по городу Кременная со стороны ВСУ получили ранения два мирных жителя в одном из густонаселенных районов города. Удар был нанесен по центру, пострадали четыре многоквартирных дома. Граждане в тяжелом состоянии находятся в хирургическом отделении больницы города Кременная", - написал он.Мэр отметил, что после обстрела остались неразорвавшиеся боеприпасы, силами военных оперативно было проведено разминирование территории.По мнению Третьякова, ВСУ, не имея успеха на фронте, систематически наносят "подлые удары" по мирному городу с целью запугать население. Он призвал горожан проявить единство и не поддаваться панике.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

кременная, луганская народная республика, вооруженные силы украины, происшествия