ВСУ нанесли удар кассетными снарядами по центру Кременной в ЛНР
Третьяков: ВСУ нанесли удар по центру Кременной в ЛНР, ранены два мирных жителя
© Фото : Глава Администрации Кременского муниципального округа Третьяков В.Ю/TelegramУдар кассетными снарядами со стороны ВСУ по центру Кременной в ЛНР
Удар кассетными снарядами со стороны ВСУ по центру Кременной в ЛНР
ЛУГАНСК, 26 июн – РИА Новости. ВСУ нанесли удар по центру Кременной в ЛНР кассетными снарядами, два мирных жителя тяжело ранены, сообщил глава города Вячеслав Третьяков в Telegram-канале.
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"В результате удара с применением кассетных боеприпасов по городу Кременная со стороны ВСУ получили ранения два мирных жителя в одном из густонаселенных районов города. Удар был нанесен по центру, пострадали четыре многоквартирных дома. Граждане в тяжелом состоянии находятся в хирургическом отделении больницы города Кременная", - написал он.
Мэр отметил, что после обстрела остались неразорвавшиеся боеприпасы, силами военных оперативно было проведено разминирование территории.
По мнению Третьякова, ВСУ, не имея успеха на фронте, систематически наносят "подлые удары" по мирному городу с целью запугать население. Он призвал горожан проявить единство и не поддаваться панике.
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