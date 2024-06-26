https://ria.ru/20240626/obrazovanie-1955645592.html

Степашин предложил включить юридическое образование в школьную программу

Степашин предложил включить юридическое образование в школьную программу - РИА Новости, 26.06.2024

Степашин предложил включить юридическое образование в школьную программу

Председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин предложил включить юридическое образование в школьную программу и сделать его обязательным,... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T17:05

2024-06-26T17:05

2024-06-26T17:05

общество

сергей степашин

сергей кравцов

петербургский международный юридический форум

образование - общество

россия

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С-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин предложил включить юридическое образование в школьную программу и сделать его обязательным, соответствующая инициатива будет направлена в Минпросвещения РФ. "Мы активно занимаемся не только юридическим просвещением, но и приступили к работе по юридическому образованию школьников. Пока это факультативно… Я попросил товарищей из "Синергии" подготовить мое письмо на Сергея Сергеевича Кравцова - министра просвещения - с тем, чтобы от факультативов перейти к конкретным занятиям по юридическому образованию", - сказал Степашин на сессии в рамках Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ). По словам главы Ассоциации юристов РФ, в 2023 году факультатив по юридическому просвещению "Вправе" окончили 500 тысяч школьников. "В этом году мы выходим на миллион школьников", - уточнил Степашин. Все материалы для проекта "Вправе" подготовлены экспертами в области права и бизнеса, среди которых преподаватели юридического факультета университета "Синергия". В вузе уточнили РИА Новости, что инициатива, предложенная Степашиным, будет направлена Сергею Кравцову ближайшее время. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.

https://ria.ru/20240222/obschestvoznanie-1929038868.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, сергей степашин, сергей кравцов, петербургский международный юридический форум, образование - общество, россия