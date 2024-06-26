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Степашин предложил включить юридическое образование в школьную программу - РИА Новости, 26.06.2024
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17:05 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/obrazovanie-1955645592.html
Степашин предложил включить юридическое образование в школьную программу
Степашин предложил включить юридическое образование в школьную программу - РИА Новости, 26.06.2024
Степашин предложил включить юридическое образование в школьную программу
Председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин предложил включить юридическое образование в школьную программу и сделать его обязательным,... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T17:05
2024-06-26T17:05
общество
сергей степашин
сергей кравцов
петербургский международный юридический форум
образование - общество
россия
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С-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин предложил включить юридическое образование в школьную программу и сделать его обязательным, соответствующая инициатива будет направлена в Минпросвещения РФ. "Мы активно занимаемся не только юридическим просвещением, но и приступили к работе по юридическому образованию школьников. Пока это факультативно… Я попросил товарищей из "Синергии" подготовить мое письмо на Сергея Сергеевича Кравцова - министра просвещения - с тем, чтобы от факультативов перейти к конкретным занятиям по юридическому образованию", - сказал Степашин на сессии в рамках Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ). По словам главы Ассоциации юристов РФ, в 2023 году факультатив по юридическому просвещению "Вправе" окончили 500 тысяч школьников. "В этом году мы выходим на миллион школьников", - уточнил Степашин. Все материалы для проекта "Вправе" подготовлены экспертами в области права и бизнеса, среди которых преподаватели юридического факультета университета "Синергия". В вузе уточнили РИА Новости, что инициатива, предложенная Степашиным, будет направлена Сергею Кравцову ближайшее время. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.
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общество, сергей степашин, сергей кравцов, петербургский международный юридический форум, образование - общество, россия
Общество, Сергей Степашин, Сергей Кравцов, Петербургский международный юридический форум, Образование - Общество, Россия
Степашин предложил включить юридическое образование в школьную программу

Степашин предложил сделать юридическое образование обязательным для школьников

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкСергей Степашин
Сергей Степашин - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Сергей Степашин. Архивное фото
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С-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин предложил включить юридическое образование в школьную программу и сделать его обязательным, соответствующая инициатива будет направлена в Минпросвещения РФ.
«
"Мы активно занимаемся не только юридическим просвещением, но и приступили к работе по юридическому образованию школьников. Пока это факультативно… Я попросил товарищей из "Синергии" подготовить мое письмо на Сергея Сергеевича Кравцова - министра просвещения - с тем, чтобы от факультативов перейти к конкретным занятиям по юридическому образованию", - сказал Степашин на сессии в рамках Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).
По словам главы Ассоциации юристов РФ, в 2023 году факультатив по юридическому просвещению "Вправе" окончили 500 тысяч школьников. "В этом году мы выходим на миллион школьников", - уточнил Степашин.
Все материалы для проекта "Вправе" подготовлены экспертами в области права и бизнеса, среди которых преподаватели юридического факультета университета "Синергия". В вузе уточнили РИА Новости, что инициатива, предложенная Степашиным, будет направлена Сергею Кравцову ближайшее время.
РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.
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ОбществоСергей СтепашинСергей КравцовПетербургский международный юридический форумОбразование - ОбществоРоссия
 
 
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