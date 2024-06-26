США должны вдуматься в сигналы России по обмену заключенными, заявил Рябков
Рябков призвал США не отмахиваться от сигналов России по обмену заключенными
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в ММПЦ МИА "Россия сегодня" в Москве
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в ММПЦ МИА "Россия сегодня" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. США должны не отмахиваться от сигналов России по вопросу обмена заключенными, а вдуматься в их суть, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
По его словам, начало судебного процесса над обвиняемым в шпионаже американцем Эваном Гершковичем является важным процессуальным этапом. "Это один из важных элементов рассмотрения дела. Процессуально всё идет в соответствии с нашими нормами. Я думаю, что попытки политизации данного вопроса, которые предпринимаются, мы это видим, в США, они контрпродуктивны", - пояснил замминистра.
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"Прогнозировать какой-то временной диапазон, в течение которого будут предприняты те или иные дальнейшие шаги, я заведомо скажу, это не моя компетенция. Вообще о характере этих шагов беспредметно. Неоднократно мы подчеркивали, что администрация США, проявляющая такую заинтересованность и такую активность применительно к его судьбе, должна все же серьезно рассмотреть те сигналы, которые они в Вашингтоне получали по соответствующим каналам", - сказал Рябков.
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"Они должны не отмахиваться от них, как они имеют обыкновение это делать, а вдуматься в суть этих сигналов. Может, тогда им что-то станет яснее", - добавил он.