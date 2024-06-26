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США должны вдуматься в сигналы России по обмену заключенными, заявил Рябков - РИА Новости, 26.06.2024
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13:18 26.06.2024 (обновлено: 13:56 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/obmen-1955567323.html
США должны вдуматься в сигналы России по обмену заключенными, заявил Рябков
США должны вдуматься в сигналы России по обмену заключенными, заявил Рябков - РИА Новости, 26.06.2024
США должны вдуматься в сигналы России по обмену заключенными, заявил Рябков
США должны не отмахиваться от сигналов России по вопросу обмена заключенными, а вдуматься в их суть, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T13:18
2024-06-26T13:56
сша
россия
сергей рябков
эван гершкович
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. США должны не отмахиваться от сигналов России по вопросу обмена заключенными, а вдуматься в их суть, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, начало судебного процесса над обвиняемым в шпионаже американцем Эваном Гершковичем является важным процессуальным этапом. "Это один из важных элементов рассмотрения дела. Процессуально всё идет в соответствии с нашими нормами. Я думаю, что попытки политизации данного вопроса, которые предпринимаются, мы это видим, в США, они контрпродуктивны", - пояснил замминистра."Прогнозировать какой-то временной диапазон, в течение которого будут предприняты те или иные дальнейшие шаги, я заведомо скажу, это не моя компетенция. Вообще о характере этих шагов беспредметно. Неоднократно мы подчеркивали, что администрация США, проявляющая такую заинтересованность и такую активность применительно к его судьбе, должна все же серьезно рассмотреть те сигналы, которые они в Вашингтоне получали по соответствующим каналам", - сказал Рябков. "Они должны не отмахиваться от них, как они имеют обыкновение это делать, а вдуматься в суть этих сигналов. Может, тогда им что-то станет яснее", - добавил он.
https://ria.ru/20230204/plennye-1849710755.html
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сша, россия, сергей рябков, эван гершкович
США, Россия, Сергей Рябков, Эван Гершкович
США должны вдуматься в сигналы России по обмену заключенными, заявил Рябков

Рябков призвал США не отмахиваться от сигналов России по обмену заключенными

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в ММПЦ МИА "Россия сегодня" в Москве
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в ММПЦ МИА "Россия сегодня" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. США должны не отмахиваться от сигналов России по вопросу обмена заключенными, а вдуматься в их суть, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
По его словам, начало судебного процесса над обвиняемым в шпионаже американцем Эваном Гершковичем является важным процессуальным этапом. "Это один из важных элементов рассмотрения дела. Процессуально всё идет в соответствии с нашими нормами. Я думаю, что попытки политизации данного вопроса, которые предпринимаются, мы это видим, в США, они контрпродуктивны", - пояснил замминистра.
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"Прогнозировать какой-то временной диапазон, в течение которого будут предприняты те или иные дальнейшие шаги, я заведомо скажу, это не моя компетенция. Вообще о характере этих шагов беспредметно. Неоднократно мы подчеркивали, что администрация США, проявляющая такую заинтересованность и такую активность применительно к его судьбе, должна все же серьезно рассмотреть те сигналы, которые они в Вашингтоне получали по соответствующим каналам", - сказал Рябков.
«
"Они должны не отмахиваться от них, как они имеют обыкновение это делать, а вдуматься в суть этих сигналов. Может, тогда им что-то станет яснее", - добавил он.
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