https://ria.ru/20240626/obmen-1955567323.html

США должны вдуматься в сигналы России по обмену заключенными, заявил Рябков

США должны вдуматься в сигналы России по обмену заключенными, заявил Рябков - РИА Новости, 26.06.2024

США должны вдуматься в сигналы России по обмену заключенными, заявил Рябков

США должны не отмахиваться от сигналов России по вопросу обмена заключенными, а вдуматься в их суть, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T13:18

2024-06-26T13:18

2024-06-26T13:56

сша

россия

сергей рябков

эван гершкович

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. США должны не отмахиваться от сигналов России по вопросу обмена заключенными, а вдуматься в их суть, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, начало судебного процесса над обвиняемым в шпионаже американцем Эваном Гершковичем является важным процессуальным этапом. "Это один из важных элементов рассмотрения дела. Процессуально всё идет в соответствии с нашими нормами. Я думаю, что попытки политизации данного вопроса, которые предпринимаются, мы это видим, в США, они контрпродуктивны", - пояснил замминистра."Прогнозировать какой-то временной диапазон, в течение которого будут предприняты те или иные дальнейшие шаги, я заведомо скажу, это не моя компетенция. Вообще о характере этих шагов беспредметно. Неоднократно мы подчеркивали, что администрация США, проявляющая такую заинтересованность и такую активность применительно к его судьбе, должна все же серьезно рассмотреть те сигналы, которые они в Вашингтоне получали по соответствующим каналам", - сказал Рябков. "Они должны не отмахиваться от них, как они имеют обыкновение это делать, а вдуматься в суть этих сигналов. Может, тогда им что-то станет яснее", - добавил он.

https://ria.ru/20230204/plennye-1849710755.html

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сша, россия, сергей рябков, эван гершкович