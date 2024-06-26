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Более восьми тысяч НКО получили федеральную поддержку в 2023 году - РИА Новости, 26.06.2024
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15:20 26.06.2024 (обновлено: 16:37 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/nko-1955608917.html
Более восьми тысяч НКО получили федеральную поддержку в 2023 году
Более восьми тысяч НКО получили федеральную поддержку в 2023 году - РИА Новости, 26.06.2024
Более восьми тысяч НКО получили федеральную поддержку в 2023 году
Более 8 тысяч социально ориентированных НКО получили федеральную поддержку на сумму более 37 миллиардов рублей в 2023 году, сообщил гендиректор Фонда... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T15:20
2024-06-26T16:37
илья чукалин
фонд президентских грантов
петербургский международный юридический форум
россия
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Более 8 тысяч социально ориентированных НКО получили федеральную поддержку на сумму более 37 миллиардов рублей в 2023 году, сообщил гендиректор Фонда президентских грантов Илья Чукалин. "Суммарно государственную поддержку (в 2023 году - ред.) получило 8 235 социально ориентированных некоммерческих неправительственных организаций. Из них при этом 8 146 получили её на конкурсной основе. То есть у нас есть небольшая группа организаций, которые получили поддержку не на конкурсной основе. Общий объем этой поддержки составил 37 миллиардов", - сказал Чукалин в ходе сессии "НКО без границ: государство и общество" на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ). Он отметил, что 84% этих организаций получили поддержку по линии Фонда президентских грантов.
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илья чукалин, фонд президентских грантов, петербургский международный юридический форум, россия, общество
Илья Чукалин, Фонд президентских грантов, Петербургский международный юридический форум, Россия, Общество
Более восьми тысяч НКО получили федеральную поддержку в 2023 году

Чукалин: более 8 тысяч НКО получили федеральную поддержку в 2023 году

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГенеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин на сессии "НКО без границ: государство и общество" в рамках XII Международного юридического форума в Санкт-Петербурге. 26 июня 2024
Генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин на сессии НКО без границ: государство и общество в рамках XII Международного юридического форума в Санкт-Петербурге. 26 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин на сессии "НКО без границ: государство и общество" в рамках XII Международного юридического форума в Санкт-Петербурге. 26 июня 2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Более 8 тысяч социально ориентированных НКО получили федеральную поддержку на сумму более 37 миллиардов рублей в 2023 году, сообщил гендиректор Фонда президентских грантов Илья Чукалин.
"Суммарно государственную поддержку (в 2023 году - ред.) получило 8 235 социально ориентированных некоммерческих неправительственных организаций. Из них при этом 8 146 получили её на конкурсной основе. То есть у нас есть небольшая группа организаций, которые получили поддержку не на конкурсной основе. Общий объем этой поддержки составил 37 миллиардов", - сказал Чукалин в ходе сессии "НКО без границ: государство и общество" на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).
Он отметил, что 84% этих организаций получили поддержку по линии Фонда президентских грантов.
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