https://ria.ru/20240626/nko-1955608917.html

Более восьми тысяч НКО получили федеральную поддержку в 2023 году

Более восьми тысяч НКО получили федеральную поддержку в 2023 году - РИА Новости, 26.06.2024

Более восьми тысяч НКО получили федеральную поддержку в 2023 году

Более 8 тысяч социально ориентированных НКО получили федеральную поддержку на сумму более 37 миллиардов рублей в 2023 году, сообщил гендиректор Фонда... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T15:20

2024-06-26T15:20

2024-06-26T16:37

илья чукалин

фонд президентских грантов

петербургский международный юридический форум

россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955632813_0:241:3055:1959_1920x0_80_0_0_d0f8f5c419f03b7e49c4c612f0fed2f5.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Более 8 тысяч социально ориентированных НКО получили федеральную поддержку на сумму более 37 миллиардов рублей в 2023 году, сообщил гендиректор Фонда президентских грантов Илья Чукалин. "Суммарно государственную поддержку (в 2023 году - ред.) получило 8 235 социально ориентированных некоммерческих неправительственных организаций. Из них при этом 8 146 получили её на конкурсной основе. То есть у нас есть небольшая группа организаций, которые получили поддержку не на конкурсной основе. Общий объем этой поддержки составил 37 миллиардов", - сказал Чукалин в ходе сессии "НКО без границ: государство и общество" на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ). Он отметил, что 84% этих организаций получили поддержку по линии Фонда президентских грантов.

https://ria.ru/20240626/nko-1955556586.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

илья чукалин, фонд президентских грантов, петербургский международный юридический форум, россия, общество