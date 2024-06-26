https://ria.ru/20240626/nko-1955608917.html
Более восьми тысяч НКО получили федеральную поддержку в 2023 году
Более восьми тысяч НКО получили федеральную поддержку в 2023 году - РИА Новости, 26.06.2024
Более восьми тысяч НКО получили федеральную поддержку в 2023 году
Более 8 тысяч социально ориентированных НКО получили федеральную поддержку на сумму более 37 миллиардов рублей в 2023 году, сообщил гендиректор Фонда... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T15:20
2024-06-26T15:20
2024-06-26T16:37
илья чукалин
фонд президентских грантов
петербургский международный юридический форум
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955632813_0:241:3055:1959_1920x0_80_0_0_d0f8f5c419f03b7e49c4c612f0fed2f5.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Более 8 тысяч социально ориентированных НКО получили федеральную поддержку на сумму более 37 миллиардов рублей в 2023 году, сообщил гендиректор Фонда президентских грантов Илья Чукалин. "Суммарно государственную поддержку (в 2023 году - ред.) получило 8 235 социально ориентированных некоммерческих неправительственных организаций. Из них при этом 8 146 получили её на конкурсной основе. То есть у нас есть небольшая группа организаций, которые получили поддержку не на конкурсной основе. Общий объем этой поддержки составил 37 миллиардов", - сказал Чукалин в ходе сессии "НКО без границ: государство и общество" на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ). Он отметил, что 84% этих организаций получили поддержку по линии Фонда президентских грантов.
https://ria.ru/20240626/nko-1955556586.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955632813_324:0:3055:2048_1920x0_80_0_0_7159424d8439b3032d981dd8a4db8338.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
илья чукалин, фонд президентских грантов, петербургский международный юридический форум, россия, общество
Илья Чукалин, Фонд президентских грантов, Петербургский международный юридический форум, Россия, Общество
Более восьми тысяч НКО получили федеральную поддержку в 2023 году
Чукалин: более 8 тысяч НКО получили федеральную поддержку в 2023 году
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Более 8 тысяч социально ориентированных НКО получили федеральную поддержку на сумму более 37 миллиардов рублей в 2023 году, сообщил гендиректор Фонда президентских грантов Илья Чукалин.
"Суммарно государственную поддержку (в 2023 году - ред.) получило 8 235 социально ориентированных некоммерческих неправительственных организаций. Из них при этом 8 146 получили её на конкурсной основе. То есть у нас есть небольшая группа организаций, которые получили поддержку не на конкурсной основе. Общий объем этой поддержки составил 37 миллиардов", - сказал Чукалин в ходе сессии "НКО без границ: государство и общество" на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).
Он отметил, что 84% этих организаций получили поддержку по линии Фонда президентских грантов.