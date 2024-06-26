https://ria.ru/20240626/nko-1955586270.html
Чукалин рассказал, сколько в России социально ориентированных НКО
Чукалин рассказал, сколько в России социально ориентированных НКО - РИА Новости, 26.06.2024
Чукалин рассказал, сколько в России социально ориентированных НКО
Порядка 62 тысяч социально ориентированных некоммерческих неправительственных организаций действуют сейчас в РФ, 17 тысяч из них созданы за последние шесть лет, РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T14:30
2024-06-26T14:30
2024-06-26T14:32
россия
илья чукалин
фонд президентских грантов
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
петербургский международный юридический форум
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Порядка 62 тысяч социально ориентированных некоммерческих неправительственных организаций действуют сейчас в РФ, 17 тысяч из них созданы за последние шесть лет, сообщил гендиректор Фонда президентских грантов Илья Чукалин. "Сейчас в России действует социально ориентированных некоммерческих неправительских организаций 62 тысячи... При этом из них 17 тысяч созданы за последние шесть лет. За последние шесть лет прекратили деятельность около 5 тысяч (социально ориентированных НКО), а 17 тысяч созданы", - сказал Чукалин в ходе сессии "НКО без границ: государство и общество" на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ). Он также отметил, что 75% из таких НКО учтены в реестре Минэкономразвития, 62% участвовали в конкурсах Фонда президентских грантов, 30% получали поддержку по линии фонда.
https://ria.ru/20240626/nko-1955551463.html
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россия, илья чукалин, фонд президентских грантов, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), петербургский международный юридический форум
Россия, Илья Чукалин, Фонд президентских грантов, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Петербургский международный юридический форум
Чукалин рассказал, сколько в России социально ориентированных НКО
Чукалин: в России действуют порядка 62 тысяч социально ориентированных НКО