https://ria.ru/20240626/nko-1955586270.html

Чукалин рассказал, сколько в России социально ориентированных НКО

Чукалин рассказал, сколько в России социально ориентированных НКО - РИА Новости, 26.06.2024

Чукалин рассказал, сколько в России социально ориентированных НКО

Порядка 62 тысяч социально ориентированных некоммерческих неправительственных организаций действуют сейчас в РФ, 17 тысяч из них созданы за последние шесть лет, РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T14:30

2024-06-26T14:30

2024-06-26T14:32

россия

илья чукалин

фонд президентских грантов

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

петербургский международный юридический форум

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Порядка 62 тысяч социально ориентированных некоммерческих неправительственных организаций действуют сейчас в РФ, 17 тысяч из них созданы за последние шесть лет, сообщил гендиректор Фонда президентских грантов Илья Чукалин. "Сейчас в России действует социально ориентированных некоммерческих неправительских организаций 62 тысячи... При этом из них 17 тысяч созданы за последние шесть лет. За последние шесть лет прекратили деятельность около 5 тысяч (социально ориентированных НКО), а 17 тысяч созданы", - сказал Чукалин в ходе сессии "НКО без границ: государство и общество" на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ). Он также отметил, что 75% из таких НКО учтены в реестре Минэкономразвития, 62% участвовали в конкурсах Фонда президентских грантов, 30% получали поддержку по линии фонда.

https://ria.ru/20240626/nko-1955551463.html

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россия, илья чукалин, фонд президентских грантов, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), петербургский международный юридический форум