Рейтинг@Mail.ru
Чукалин рассказал, сколько в России социально ориентированных НКО - РИА Новости, 26.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:30 26.06.2024 (обновлено: 14:32 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/nko-1955586270.html
Чукалин рассказал, сколько в России социально ориентированных НКО
Чукалин рассказал, сколько в России социально ориентированных НКО - РИА Новости, 26.06.2024
Чукалин рассказал, сколько в России социально ориентированных НКО
Порядка 62 тысяч социально ориентированных некоммерческих неправительственных организаций действуют сейчас в РФ, 17 тысяч из них созданы за последние шесть лет, РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T14:30
2024-06-26T14:32
россия
илья чукалин
фонд президентских грантов
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
петербургский международный юридический форум
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871066900_0:0:2846:1601_1920x0_80_0_0_84991cd19f0cf998ae2e71ce1d74a413.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Порядка 62 тысяч социально ориентированных некоммерческих неправительственных организаций действуют сейчас в РФ, 17 тысяч из них созданы за последние шесть лет, сообщил гендиректор Фонда президентских грантов Илья Чукалин. "Сейчас в России действует социально ориентированных некоммерческих неправительских организаций 62 тысячи... При этом из них 17 тысяч созданы за последние шесть лет. За последние шесть лет прекратили деятельность около 5 тысяч (социально ориентированных НКО), а 17 тысяч созданы", - сказал Чукалин в ходе сессии "НКО без границ: государство и общество" на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ). Он также отметил, что 75% из таких НКО учтены в реестре Минэкономразвития, 62% участвовали в конкурсах Фонда президентских грантов, 30% получали поддержку по линии фонда.
https://ria.ru/20240626/nko-1955551463.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871066900_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6a548b07b096a8aaa16c1f68e0bb95e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, илья чукалин, фонд президентских грантов, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), петербургский международный юридический форум
Россия, Илья Чукалин, Фонд президентских грантов, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Петербургский международный юридический форум
Чукалин рассказал, сколько в России социально ориентированных НКО

Чукалин: в России действуют порядка 62 тысяч социально ориентированных НКО

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкУчастница ХI Петербургского международного юридического форума
Участница ХI Петербургского международного юридического форума - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Участница ХI Петербургского международного юридического форума. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Порядка 62 тысяч социально ориентированных некоммерческих неправительственных организаций действуют сейчас в РФ, 17 тысяч из них созданы за последние шесть лет, сообщил гендиректор Фонда президентских грантов Илья Чукалин.
"Сейчас в России действует социально ориентированных некоммерческих неправительских организаций 62 тысячи... При этом из них 17 тысяч созданы за последние шесть лет. За последние шесть лет прекратили деятельность около 5 тысяч (социально ориентированных НКО), а 17 тысяч созданы", - сказал Чукалин в ходе сессии "НКО без границ: государство и общество" на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).
Он также отметил, что 75% из таких НКО учтены в реестре Минэкономразвития, 62% участвовали в конкурсах Фонда президентских грантов, 30% получали поддержку по линии фонда.
Здание Министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
В Минюсте назвали цель западных инвестиций в НКО в России
12:34
 
РоссияИлья ЧукалинФонд президентских грантовМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Петербургский международный юридический форум
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала