https://ria.ru/20240626/nko-1955556586.html

Число иностранных НКО в России с 2020 года снизилось почти вдвое

Число иностранных НКО в России с 2020 года снизилось почти вдвое - РИА Новости, 26.06.2024

Число иностранных НКО в России с 2020 года снизилось почти вдвое

Количество иностранных некоммерческих организаций в России с 2020 года снизилось со 103 до 55, сообщил на Петербургском международном юридическом форуме... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T12:47

2024-06-26T12:47

2024-06-26T12:47

россия

олег свириденко

петербургский международный юридический форум

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Количество иностранных некоммерческих организаций в России с 2020 года снизилось со 103 до 55, сообщил на Петербургском международном юридическом форуме замминистра юстиции РФ Олег Свириденко. "В отношении структурных подразделений иностранных НКО наблюдается тенденция к уменьшению их количества. Например, в 2021 году их было 97, в 2022 - 72, в 2023 - 58. Сегодня - 55 против 103, которые были в 2020 году", - сказал Свириденко на сессии "НКО без границ: государство и общество". По его словам, не последнюю роль в этом сыграло усиление контроля министерством юстиции за деятельностью НКО, и в целом, государственная позиция, направленная на сохранение и укрепление суверенитета России. Свириденко отметил, что за последние два года из реестра НКО были исключены 38 структурных подразделений иностранных организации. В том числе, 18 - по решению Минюста, в связи с выявленными грубыми нарушениями закона и занятием деятельностью отличной от заявленной.

https://ria.ru/20240626/nko-1955551463.html

россия

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Ольга Фомченкова

россия, олег свириденко, петербургский международный юридический форум, общество