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Число иностранных НКО в России с 2020 года снизилось почти вдвое - РИА Новости, 26.06.2024
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12:47 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/nko-1955556586.html
Число иностранных НКО в России с 2020 года снизилось почти вдвое
Число иностранных НКО в России с 2020 года снизилось почти вдвое - РИА Новости, 26.06.2024
Число иностранных НКО в России с 2020 года снизилось почти вдвое
Количество иностранных некоммерческих организаций в России с 2020 года снизилось со 103 до 55, сообщил на Петербургском международном юридическом форуме... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T12:47
2024-06-26T12:47
россия
олег свириденко
петербургский международный юридический форум
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Количество иностранных некоммерческих организаций в России с 2020 года снизилось со 103 до 55, сообщил на Петербургском международном юридическом форуме замминистра юстиции РФ Олег Свириденко. "В отношении структурных подразделений иностранных НКО наблюдается тенденция к уменьшению их количества. Например, в 2021 году их было 97, в 2022 - 72, в 2023 - 58. Сегодня - 55 против 103, которые были в 2020 году", - сказал Свириденко на сессии "НКО без границ: государство и общество". По его словам, не последнюю роль в этом сыграло усиление контроля министерством юстиции за деятельностью НКО, и в целом, государственная позиция, направленная на сохранение и укрепление суверенитета России. Свириденко отметил, что за последние два года из реестра НКО были исключены 38 структурных подразделений иностранных организации. В том числе, 18 - по решению Минюста, в связи с выявленными грубыми нарушениями закона и занятием деятельностью отличной от заявленной.
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россия, олег свириденко, петербургский международный юридический форум, общество
Россия, Олег Свириденко, Петербургский международный юридический форум, Общество
Число иностранных НКО в России с 2020 года снизилось почти вдвое

Минюст: число иностранных НКО в России с 2020 года снизилось со 103 до 55

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на центр Москвы
Вид на центр Москвы - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Количество иностранных некоммерческих организаций в России с 2020 года снизилось со 103 до 55, сообщил на Петербургском международном юридическом форуме замминистра юстиции РФ Олег Свириденко.
«
"В отношении структурных подразделений иностранных НКО наблюдается тенденция к уменьшению их количества. Например, в 2021 году их было 97, в 2022 - 72, в 2023 - 58. Сегодня - 55 против 103, которые были в 2020 году", - сказал Свириденко на сессии "НКО без границ: государство и общество".
По его словам, не последнюю роль в этом сыграло усиление контроля министерством юстиции за деятельностью НКО, и в целом, государственная позиция, направленная на сохранение и укрепление суверенитета России.
Свириденко отметил, что за последние два года из реестра НКО были исключены 38 структурных подразделений иностранных организации. В том числе, 18 - по решению Минюста, в связи с выявленными грубыми нарушениями закона и занятием деятельностью отличной от заявленной.
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РоссияОлег СвириденкоПетербургский международный юридический форумОбщество
 
 
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