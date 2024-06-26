https://ria.ru/20240626/nko-1955554955.html
Минюст зафиксировал увеличение иностранной финансовой поддержки НКО
Минюст зафиксировал увеличение иностранной финансовой поддержки НКО - РИА Новости, 26.06.2024
Минюст зафиксировал увеличение иностранной финансовой поддержки НКО
Министерство юстиции РФ фиксирует увеличение иностранной финансовой поддержки некоммерческих организаций, в 2023 году НКО получили 78 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T12:43
2024-06-26T12:43
2024-06-26T12:44
экономика
россия
олег свириденко
петербургский международный юридический форум
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Министерство юстиции РФ фиксирует увеличение иностранной финансовой поддержки некоммерческих организаций, в 2023 году НКО получили 78 миллиардов рублей, сообщил на Петербургском международном юридическом форуме замминистра юстиции Олег Свириденко. "В 2022 году более 9 тысяч НКО получили в качестве иностранной финансовой поддержки около 70 миллиардов рублей. В 2023 году 8 тысяч НКО получили уже 78 миллиардов рублей. Это только цифры по некоммерческому сектору. Я не называю цифры по физическим лицам, по коммерческому сектору. Поверьте мне, там финансирование достаточно весомое", - сказал Свириденко на сессии "НКО без границ: государство и общество".
https://ria.ru/20240626/nko-1955551463.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, олег свириденко, петербургский международный юридический форум
Экономика, Россия, Олег Свириденко, Петербургский международный юридический форум
Минюст зафиксировал увеличение иностранной финансовой поддержки НКО
Минюст: иностранные вливания в работу НКО в РФ выросли в 2023 г до 78 млрд руб