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Минюст зафиксировал увеличение иностранной финансовой поддержки НКО - РИА Новости, 26.06.2024
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12:43 26.06.2024 (обновлено: 12:44 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/nko-1955554955.html
Минюст зафиксировал увеличение иностранной финансовой поддержки НКО
Минюст зафиксировал увеличение иностранной финансовой поддержки НКО - РИА Новости, 26.06.2024
Минюст зафиксировал увеличение иностранной финансовой поддержки НКО
Министерство юстиции РФ фиксирует увеличение иностранной финансовой поддержки некоммерческих организаций, в 2023 году НКО получили 78 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T12:43
2024-06-26T12:44
экономика
россия
олег свириденко
петербургский международный юридический форум
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Министерство юстиции РФ фиксирует увеличение иностранной финансовой поддержки некоммерческих организаций, в 2023 году НКО получили 78 миллиардов рублей, сообщил на Петербургском международном юридическом форуме замминистра юстиции Олег Свириденко. "В 2022 году более 9 тысяч НКО получили в качестве иностранной финансовой поддержки около 70 миллиардов рублей. В 2023 году 8 тысяч НКО получили уже 78 миллиардов рублей. Это только цифры по некоммерческому сектору. Я не называю цифры по физическим лицам, по коммерческому сектору. Поверьте мне, там финансирование достаточно весомое", - сказал Свириденко на сессии "НКО без границ: государство и общество".
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экономика, россия, олег свириденко, петербургский международный юридический форум
Экономика, Россия, Олег Свириденко, Петербургский международный юридический форум
Минюст зафиксировал увеличение иностранной финансовой поддержки НКО

Минюст: иностранные вливания в работу НКО в РФ выросли в 2023 г до 78 млрд руб

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве
Здание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Министерство юстиции РФ фиксирует увеличение иностранной финансовой поддержки некоммерческих организаций, в 2023 году НКО получили 78 миллиардов рублей, сообщил на Петербургском международном юридическом форуме замминистра юстиции Олег Свириденко.
"В 2022 году более 9 тысяч НКО получили в качестве иностранной финансовой поддержки около 70 миллиардов рублей. В 2023 году 8 тысяч НКО получили уже 78 миллиардов рублей. Это только цифры по некоммерческому сектору. Я не называю цифры по физическим лицам, по коммерческому сектору. Поверьте мне, там финансирование достаточно весомое", - сказал Свириденко на сессии "НКО без границ: государство и общество".
Здание Министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
В Минюсте назвали цель западных инвестиций в НКО в России
12:34
 
ЭкономикаРоссияОлег СвириденкоПетербургский международный юридический форум
 
 
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