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В Минюсте назвали цель западных инвестиций в НКО в России - РИА Новости, 26.06.2024
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12:34 26.06.2024 (обновлено: 12:36 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/nko-1955551463.html
В Минюсте назвали цель западных инвестиций в НКО в России
В Минюсте назвали цель западных инвестиций в НКО в России - РИА Новости, 26.06.2024
В Минюсте назвали цель западных инвестиций в НКО в России
Западные многомиллиардные инвестиции в иностранные некоммерческие организации были ориентированы на подрыв национальной безопасности и дестабилизацию... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T12:34
2024-06-26T12:36
россия
сша
олег свириденко
петербургский международный юридический форум
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Западные многомиллиардные инвестиции в иностранные некоммерческие организации были ориентированы на подрыв национальной безопасности и дестабилизацию политической обстановки в России, сообщил на Петербургском международном юридическом форуме замминистра юстиции РФ Олег Свириденко. "Под благовидным предлогом (западными НКО) вливались многомиллиардные инвестиции, которые, как оказалось, в большинстве своем были ориентированы в основном на подрыв национальной безопасности и дестабилизацию общественно-политической обстановки Российской Федерации", - сказал Свириденко на сессии "НКО без границ: государство и общество". По его словам, только денежные вливания США увеличились в разы. В 2023 году они выросли на 40% и составили около 1,3 миллиарда рублей.
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россия, сша, олег свириденко, петербургский международный юридический форум, в мире
Россия, США, Олег Свириденко, Петербургский международный юридический форум, В мире
В Минюсте назвали цель западных инвестиций в НКО в России

Свириденко: западные инвестиции в НКО были направлены на подрыв нацбезопасности

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства юстиции РФ
Здание Министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Западные многомиллиардные инвестиции в иностранные некоммерческие организации были ориентированы на подрыв национальной безопасности и дестабилизацию политической обстановки в России, сообщил на Петербургском международном юридическом форуме замминистра юстиции РФ Олег Свириденко.
"Под благовидным предлогом (западными НКО) вливались многомиллиардные инвестиции, которые, как оказалось, в большинстве своем были ориентированы в основном на подрыв национальной безопасности и дестабилизацию общественно-политической обстановки Российской Федерации", - сказал Свириденко на сессии "НКО без границ: государство и общество".
По его словам, только денежные вливания США увеличились в разы. В 2023 году они выросли на 40% и составили около 1,3 миллиарда рублей.
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