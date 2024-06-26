https://ria.ru/20240626/nko-1955551463.html

В Минюсте назвали цель западных инвестиций в НКО в России

В Минюсте назвали цель западных инвестиций в НКО в России - РИА Новости, 26.06.2024

В Минюсте назвали цель западных инвестиций в НКО в России

Западные многомиллиардные инвестиции в иностранные некоммерческие организации были ориентированы на подрыв национальной безопасности и дестабилизацию... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T12:34

2024-06-26T12:34

2024-06-26T12:36

россия

сша

олег свириденко

петербургский международный юридический форум

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Западные многомиллиардные инвестиции в иностранные некоммерческие организации были ориентированы на подрыв национальной безопасности и дестабилизацию политической обстановки в России, сообщил на Петербургском международном юридическом форуме замминистра юстиции РФ Олег Свириденко. "Под благовидным предлогом (западными НКО) вливались многомиллиардные инвестиции, которые, как оказалось, в большинстве своем были ориентированы в основном на подрыв национальной безопасности и дестабилизацию общественно-политической обстановки Российской Федерации", - сказал Свириденко на сессии "НКО без границ: государство и общество". По его словам, только денежные вливания США увеличились в разы. В 2023 году они выросли на 40% и составили около 1,3 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20240212/nko-1926915329.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сша, олег свириденко, петербургский международный юридический форум, в мире