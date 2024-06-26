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В Минюсте назвали цель западных инвестиций в НКО в России
В Минюсте назвали цель западных инвестиций в НКО в России - РИА Новости, 26.06.2024
В Минюсте назвали цель западных инвестиций в НКО в России
Западные многомиллиардные инвестиции в иностранные некоммерческие организации были ориентированы на подрыв национальной безопасности и дестабилизацию... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T12:34
2024-06-26T12:34
2024-06-26T12:36
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Западные многомиллиардные инвестиции в иностранные некоммерческие организации были ориентированы на подрыв национальной безопасности и дестабилизацию политической обстановки в России, сообщил на Петербургском международном юридическом форуме замминистра юстиции РФ Олег Свириденко. "Под благовидным предлогом (западными НКО) вливались многомиллиардные инвестиции, которые, как оказалось, в большинстве своем были ориентированы в основном на подрыв национальной безопасности и дестабилизацию общественно-политической обстановки Российской Федерации", - сказал Свириденко на сессии "НКО без границ: государство и общество". По его словам, только денежные вливания США увеличились в разы. В 2023 году они выросли на 40% и составили около 1,3 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20240212/nko-1926915329.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, олег свириденко, петербургский международный юридический форум, в мире
Россия, США, Олег Свириденко, Петербургский международный юридический форум, В мире
В Минюсте назвали цель западных инвестиций в НКО в России
Свириденко: западные инвестиции в НКО были направлены на подрыв нацбезопасности