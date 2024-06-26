Повстанцы в Нигере заявили о желании захватить ресурсы страны
Повстанцы в Нигере намерены вести войну против действующих властей
© AP Photo / Sam MednickСотрудники полиции в Ниамее, Нигер
© AP Photo / Sam Mednick
Сотрудники полиции в Ниамее, Нигер. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Повстанческая группировка "Патриотический фронт за освобождение" (ПФО) в Нигере заявила газете Monde о намерении вести войну против действующих в стране властей и захватывать территории, богатые ресурсами.
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"Мы не будем довольствоваться партизанскими операциями. Наша цель – полностью взять под контроль (город – ред.) Агадес, чтобы помешать военным у власти делать то, что они хотят с деньгами от нефти и урана, которые там находятся", - заявил представитель повстанцев.
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Группировка, которая ранее вывела из строя отрезок нефтепровода из Нигера в Бенин, также заверила, что продолжит диверсии на этом объекте.
"Мы не позволим нефти идти (по этому трубопроводу – ред.)", - заявил газете представитель движения.
Отмечается, что ПФО запросила помощь других государств, в том числе Франции, для борьбы с действующими в Нигере властями, однако якобы получила отказ.
В середине июня повстанцы из "Патриотического фронта за освобождение" (ПФО), требующие освобождения экс-президента Нигера Мохамеда Базума и восстановления прежнего режима, совершили диверсию на трубопроводе китайской компании Wapco.
В Нигере в июле 2023 года группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани.
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