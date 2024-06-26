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Повстанцы в Нигере заявили о желании захватить ресурсы страны - РИА Новости, 26.06.2024
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16:38 26.06.2024 (обновлено: 16:41 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/niger-1955634089.html
Повстанцы в Нигере заявили о желании захватить ресурсы страны
Повстанцы в Нигере заявили о желании захватить ресурсы страны - РИА Новости, 26.06.2024
Повстанцы в Нигере заявили о желании захватить ресурсы страны
Повстанческая группировка "Патриотический фронт за освобождение" (ПФО) в Нигере заявила газете Monde о намерении вести войну против действующих в стране властей РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T16:38
2024-06-26T16:41
в мире
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бенин
франция
мохамед базум
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Повстанческая группировка "Патриотический фронт за освобождение" (ПФО) в Нигере заявила газете Monde о намерении вести войну против действующих в стране властей и захватывать территории, богатые ресурсами. &quot;Мы не будем довольствоваться партизанскими операциями. Наша цель – полностью взять под контроль (город – ред.) Агадес, чтобы помешать военным у власти делать то, что они хотят с деньгами от нефти и урана, которые там находятся&quot;, - заявил представитель повстанцев.Группировка, которая ранее вывела из строя отрезок нефтепровода из Нигера в Бенин, также заверила, что продолжит диверсии на этом объекте. "Мы не позволим нефти идти (по этому трубопроводу – ред.)", - заявил газете представитель движения. Отмечается, что ПФО запросила помощь других государств, в том числе Франции, для борьбы с действующими в Нигере властями, однако якобы получила отказ. В середине июня повстанцы из "Патриотического фронта за освобождение" (ПФО), требующие освобождения экс-президента Нигера Мохамеда Базума и восстановления прежнего режима, совершили диверсию на трубопроводе китайской компании Wapco. В Нигере в июле 2023 года группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани.
https://ria.ru/20240625/keniya-1955345737.html
https://ria.ru/20231204/missiya-1913747494.html
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в мире, нигер, бенин, франция, мохамед базум
В мире, Нигер, Бенин, Франция, Мохамед Базум
Повстанцы в Нигере заявили о желании захватить ресурсы страны

Повстанцы в Нигере намерены вести войну против действующих властей

© AP Photo / Sam MednickСотрудники полиции в Ниамее, Нигер
Сотрудники полиции в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© AP Photo / Sam Mednick
Сотрудники полиции в Ниамее, Нигер. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Повстанческая группировка "Патриотический фронт за освобождение" (ПФО) в Нигере заявила газете Monde о намерении вести войну против действующих в стране властей и захватывать территории, богатые ресурсами.
«

"Мы не будем довольствоваться партизанскими операциями. Наша цель – полностью взять под контроль (город – ред.) Агадес, чтобы помешать военным у власти делать то, что они хотят с деньгами от нефти и урана, которые там находятся", - заявил представитель повстанцев.

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Группировка, которая ранее вывела из строя отрезок нефтепровода из Нигера в Бенин, также заверила, что продолжит диверсии на этом объекте.
"Мы не позволим нефти идти (по этому трубопроводу – ред.)", - заявил газете представитель движения.
Отмечается, что ПФО запросила помощь других государств, в том числе Франции, для борьбы с действующими в Нигере властями, однако якобы получила отказ.
В середине июня повстанцы из "Патриотического фронта за освобождение" (ПФО), требующие освобождения экс-президента Нигера Мохамеда Базума и восстановления прежнего режима, совершили диверсию на трубопроводе китайской компании Wapco.
В Нигере в июле 2023 года группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани.
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