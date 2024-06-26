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В Нигере более 20 военных погибли в результате атаки боевиков - РИА Новости, 26.06.2024
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01:29 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/niger-1955469235.html
В Нигере более 20 военных погибли в результате атаки боевиков
В Нигере более 20 военных погибли в результате атаки боевиков - РИА Новости, 26.06.2024
В Нигере более 20 военных погибли в результате атаки боевиков
Более 20 нигерских солдат погибли в результате засады, устроенной боевиками недалеко от границы Нигера и Буркина-Фасо, передаёт агентство Ассошиэйтед Пресс со... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T01:29
2024-06-26T01:29
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Более 20 нигерских солдат погибли в результате засады, устроенной боевиками недалеко от границы Нигера и Буркина-Фасо, передаёт агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление правящей военной хунты Нигера. Отмечается, что в заявлении не уточняется, какая именно группа боевиков стояла за нападением. "В результате засады, устроенной "террористической группировки", погиб 21 нигерийский солдат недалеко от границы страны с Буркина-Фасо", - говорится в сообщении. Агентство Франс Пресс сообщает со ссылкой на министерство обороны, что девять человек пострадали в результате происшествия. Ранее нигерийские СМИ сообщали о десятках погибших по всей стране в результате нападения боевиков. На прошлой неделе местное издание Guardian со ссылкой на источники сообщило о гибели более 50 человек в штате Кацина. Нападавшие также похитили несколько десятков человек, забрав их в лес. В Нигере 26 июля минувшего года группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Новые власти объявили о денонсации военных соглашений с Францией. Вывод французский военных полностью завершился в конце декабря 2023 года.
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в мире, нигер, буркина-фасо
В мире, Нигер, Буркина-Фасо
В Нигере более 20 военных погибли в результате атаки боевиков

Более 20 нигерских солдат погибли в результате засады, устроенной боевиками

© AP PhotoВоенные в Нигере
Военные в Нигере - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© AP Photo
Военные в Нигере. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Более 20 нигерских солдат погибли в результате засады, устроенной боевиками недалеко от границы Нигера и Буркина-Фасо, передаёт агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление правящей военной хунты Нигера.
Отмечается, что в заявлении не уточняется, какая именно группа боевиков стояла за нападением.
"В результате засады, устроенной "террористической группировки", погиб 21 нигерийский солдат недалеко от границы страны с Буркина-Фасо", - говорится в сообщении.
Агентство Франс Пресс сообщает со ссылкой на министерство обороны, что девять человек пострадали в результате происшествия.
Ранее нигерийские СМИ сообщали о десятках погибших по всей стране в результате нападения боевиков. На прошлой неделе местное издание Guardian со ссылкой на источники сообщило о гибели более 50 человек в штате Кацина. Нападавшие также похитили несколько десятков человек, забрав их в лес.
В Нигере 26 июля минувшего года группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Новые власти объявили о денонсации военных соглашений с Францией. Вывод французский военных полностью завершился в конце декабря 2023 года.
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В миреНигерБуркина-Фасо
 
 
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