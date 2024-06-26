https://ria.ru/20240626/niger-1955469235.html

В Нигере более 20 военных погибли в результате атаки боевиков

В Нигере более 20 военных погибли в результате атаки боевиков - РИА Новости, 26.06.2024

В Нигере более 20 военных погибли в результате атаки боевиков

Более 20 нигерских солдат погибли в результате засады, устроенной боевиками недалеко от границы Нигера и Буркина-Фасо, передаёт агентство Ассошиэйтед Пресс со... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T01:29

2024-06-26T01:29

2024-06-26T01:29

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нигер

буркина-фасо

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Более 20 нигерских солдат погибли в результате засады, устроенной боевиками недалеко от границы Нигера и Буркина-Фасо, передаёт агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление правящей военной хунты Нигера. Отмечается, что в заявлении не уточняется, какая именно группа боевиков стояла за нападением. "В результате засады, устроенной "террористической группировки", погиб 21 нигерийский солдат недалеко от границы страны с Буркина-Фасо", - говорится в сообщении. Агентство Франс Пресс сообщает со ссылкой на министерство обороны, что девять человек пострадали в результате происшествия. Ранее нигерийские СМИ сообщали о десятках погибших по всей стране в результате нападения боевиков. На прошлой неделе местное издание Guardian со ссылкой на источники сообщило о гибели более 50 человек в штате Кацина. Нападавшие также похитили несколько десятков человек, забрав их в лес. В Нигере 26 июля минувшего года группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Новые власти объявили о денонсации военных соглашений с Францией. Вывод французский военных полностью завершился в конце декабря 2023 года.

https://ria.ru/20240615/uran-1953147064.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, нигер, буркина-фасо