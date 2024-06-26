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США разрешили транзакции для поставки нефти в Японию из проекта "Сахалин-2"
США разрешили транзакции для поставки нефти в Японию из проекта "Сахалин-2" - РИА Новости, 26.06.2024
США разрешили транзакции для поставки нефти в Японию из проекта "Сахалин-2"
США до 28 июня 2025 года разрешили транзакции, связанные с транспортировкой сырой нефти из проекта "Сахалин-2" в Японию, следует из лицензии американского... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T21:14
2024-06-26T21:14
2024-06-26T21:14
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ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. США до 28 июня 2025 года разрешили транзакции, связанные с транспортировкой сырой нефти из проекта "Сахалин-2" в Японию, следует из лицензии американского минфина. "Все транзакции,... связанные с транспортировкой морским путем сырой нефти из проекта "Сахалин-2", разрешены до 28 июня 2025 года только для импорта в Японию", - указано в документе. Как подчеркивается в тексте лицензии, она заменит собой предыдущий аналогичный документ, который был выпущен 14 сентября 2023 года.
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сша, япония, сахалин-2, в мире
США, Япония, Сахалин-2, В мире
США разрешили транзакции для поставки нефти в Японию из проекта "Сахалин-2"
Минфин США разрешил транзакции по поставке нефти в Японию из проекта "Сахалин-2"
ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. США до 28 июня 2025 года разрешили транзакции, связанные с транспортировкой сырой нефти из проекта "Сахалин-2" в Японию, следует из лицензии американского минфина.
"Все транзакции,... связанные с транспортировкой морским путем сырой нефти из проекта "Сахалин-2", разрешены до 28 июня 2025 года только для импорта в Японию", - указано в документе.
Как подчеркивается в тексте лицензии, она заменит собой предыдущий аналогичный документ, который был выпущен 14 сентября 2023 года.