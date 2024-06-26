https://ria.ru/20240626/neft-1955703650.html

США разрешили транзакции для поставки нефти в Японию из проекта "Сахалин-2"

США разрешили транзакции для поставки нефти в Японию из проекта "Сахалин-2" - РИА Новости, 26.06.2024

США разрешили транзакции для поставки нефти в Японию из проекта "Сахалин-2"

США до 28 июня 2025 года разрешили транзакции, связанные с транспортировкой сырой нефти из проекта "Сахалин-2" в Японию, следует из лицензии американского... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T21:14

2024-06-26T21:14

2024-06-26T21:14

сша

япония

сахалин-2

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/07/1870355489_0:156:3071:1883_1920x0_80_0_0_166e9abe7b3daecf0c04f5fa7ae4ffd3.jpg

ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. США до 28 июня 2025 года разрешили транзакции, связанные с транспортировкой сырой нефти из проекта "Сахалин-2" в Японию, следует из лицензии американского минфина. "Все транзакции,... связанные с транспортировкой морским путем сырой нефти из проекта "Сахалин-2", разрешены до 28 июня 2025 года только для импорта в Японию", - указано в документе. Как подчеркивается в тексте лицензии, она заменит собой предыдущий аналогичный документ, который был выпущен 14 сентября 2023 года.

https://ria.ru/20240620/spg-1954059246.html

сша

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, япония, сахалин-2, в мире