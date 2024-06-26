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Калькулятор налога на доходы физических лиц (НДФЛ)

Калькулятор налога на доходы физических лиц (НДФЛ) - РИА Новости, 26.06.2024

Калькулятор налога на доходы физических лиц (НДФЛ)

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект правительства о совершенствовании налоговой системы. Он предусматривает распространение прогрессивной... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T16:00

2024-06-26T16:00

2024-06-26T17:19

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Государственная дума приняла в первом чтении законопроект правительства о совершенствовании налоговой системы. Он предусматривает распространение прогрессивной шкалы НДФЛ на россиян с доходами свыше 2,4 миллиона рублей в год и увеличение количества ступеней налогообложения. Изменения коснутся только трех процентов работающих граждан (около двух миллионов человек). РИА Новости разработало налоговый калькулятор, который позволяет рассчитать НДФЛ по новым ставкам. Если документ пройдет все этапы согласования, его начнут применять с 1 января 2025 года.

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2024

Татьяна Аверкина

Татьяна Аверкина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Аверкина

экономика, общество, налоги, ндфл, доходы, инфографика, калькулятор