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Калькулятор налога на доходы физических лиц (НДФЛ) - РИА Новости, 26.06.2024
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16:00 26.06.2024 (обновлено: 17:19 26.06.2024)
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Калькулятор налога на доходы физических лиц (НДФЛ)
Калькулятор налога на доходы физических лиц (НДФЛ) - РИА Новости, 26.06.2024
Калькулятор налога на доходы физических лиц (НДФЛ)
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект правительства о совершенствовании налоговой системы. Он предусматривает распространение прогрессивной... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T16:00
2024-06-26T17:19
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ндфл
доходы
калькулятор
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Государственная дума приняла в первом чтении законопроект правительства о совершенствовании налоговой системы. Он предусматривает распространение прогрессивной шкалы НДФЛ на россиян с доходами свыше 2,4 миллиона рублей в год и увеличение количества ступеней налогообложения. Изменения коснутся только трех процентов работающих граждан (около двух миллионов человек). РИА Новости разработало налоговый калькулятор, который позволяет рассчитать НДФЛ по новым ставкам. Если документ пройдет все этапы согласования, его начнут применять с 1 января 2025 года.
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экономика, общество, налоги, ндфл, доходы, инфографика, калькулятор
Инфографика, Экономика, Общество, Налоги, НДФЛ, Доходы, Калькулятор
Инфографика

Калькулятор налога на доходы физических лиц (НДФЛ)

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Государственная дума приняла в первом чтении законопроект правительства о совершенствовании налоговой системы. Он предусматривает распространение прогрессивной шкалы НДФЛ на россиян с доходами свыше 2,4 миллиона рублей в год и увеличение количества ступеней налогообложения. Изменения коснутся только трех процентов работающих граждан (около двух миллионов человек). РИА Новости разработало налоговый калькулятор, который позволяет рассчитать НДФЛ по новым ставкам. Если документ пройдет все этапы согласования, его начнут применять с 1 января 2025 года.
 
ИнфографикаЭкономикаОбществоНалогиНДФЛДоходыКалькулятор
 
 
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