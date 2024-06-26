https://ria.ru/20240626/nato-1955560299.html
Песков назвал НАТО врагами России
Песков назвал НАТО врагами России - РИА Новости, 26.06.2024
Песков назвал НАТО врагами России
НАТО является вражеским альянсом для России в настоящий момент, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T12:57
2024-06-26T12:57
2024-06-26T12:57
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. НАТО является вражеским альянсом для России в настоящий момент, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В среду НАТО утвердила Рютте следующим генсеком альянса на ближайшие четыре года. "Вряд ли этот выбор способен что-либо поменять в генеральной линии НАТО, северо-атлантического альянса, который в настоящий момент, и по-отдельности мы имеем в виду стран-членов под непосредственным руководством Соединенных Штатов Америки, и вместе, как северо-атлантический альянс, работают с целью стратегического подавления Российской Федерации. В настоящий момент это вражеский для нас альянс", - сказал Песков.
https://ria.ru/20231128/nato-1912322980.html
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в мире, россия, дмитрий песков, нато
В мире, Россия, Дмитрий Песков, НАТО
Песков назвал НАТО врагами России
Песков: в настоящий момент НАТО является вражеским альянсом для России
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. НАТО является вражеским альянсом для России в настоящий момент, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В среду НАТО утвердила Рютте следующим генсеком альянса на ближайшие четыре года.
"Вряд ли этот выбор способен что-либо поменять в генеральной линии НАТО, северо-атлантического альянса, который в настоящий момент, и по-отдельности мы имеем в виду стран-членов под непосредственным руководством Соединенных Штатов Америки, и вместе, как северо-атлантический альянс, работают с целью стратегического подавления Российской Федерации. В настоящий момент это вражеский для нас альянс", - сказал Песков.