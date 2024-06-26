https://ria.ru/20240626/nato-1955560299.html

Песков назвал НАТО врагами России

Песков назвал НАТО врагами России - РИА Новости, 26.06.2024

Песков назвал НАТО врагами России

НАТО является вражеским альянсом для России в настоящий момент, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T12:57

2024-06-26T12:57

2024-06-26T12:57

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дмитрий песков

нато

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. НАТО является вражеским альянсом для России в настоящий момент, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В среду НАТО утвердила Рютте следующим генсеком альянса на ближайшие четыре года. "Вряд ли этот выбор способен что-либо поменять в генеральной линии НАТО, северо-атлантического альянса, который в настоящий момент, и по-отдельности мы имеем в виду стран-членов под непосредственным руководством Соединенных Штатов Америки, и вместе, как северо-атлантический альянс, работают с целью стратегического подавления Российской Федерации. В настоящий момент это вражеский для нас альянс", - сказал Песков.

https://ria.ru/20231128/nato-1912322980.html

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в мире, россия, дмитрий песков, нато