https://ria.ru/20240626/nato-1955560138.html
В Кремле отказались комментировать позицию НАТО по Украине
В Кремле отказались комментировать позицию НАТО по Украине - РИА Новости, 26.06.2024
В Кремле отказались комментировать позицию НАТО по Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать позицию НАТО по Украине, предложил дождаться результатов саммита альянса в июле. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T12:57
2024-06-26T12:57
2024-06-26T13:01
в мире
россия
украина
великобритания
дмитрий песков
владимир зеленский
дэвид кэмерон
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912749091_0:297:3071:2024_1920x0_80_0_0_5464bcec07b8eecddcafdd670ee5b9c7.jpg
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать позицию НАТО по Украине, предложил дождаться результатов саммита альянса в июле. Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) от имени Петра Порошенко заявил, что Украина не получит приглашение в НАТО на саммите в июле, потому что США против этого. "Я не считаю возможным что-то комментировать, не дождавшись результатов этого саммита. Давайте дождемся саммита и посмотрим, что там будет происходить", - сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, почему НАТО примет такое решение, и указывает ли это на ближайшую отставку Владимира Зеленского. Саммит НАТО пройдёт в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Ранее Путин в ходе встречи с руководством МИД РФ заявлял, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955285259.html
россия
украина
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912749091_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_702911a7522ee173da27077f6e752835.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, великобритания, дмитрий песков, владимир зеленский, дэвид кэмерон, нато
В мире, Россия, Украина, Великобритания, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Дэвид Кэмерон, НАТО
В Кремле отказались комментировать позицию НАТО по Украине
Песков предложил дождаться результатов саммита НАТО в июле
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать позицию НАТО по Украине, предложил дождаться результатов саммита альянса в июле.
Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) от имени Петра Порошенко заявил, что Украина не получит приглашение в НАТО на саммите в июле, потому что США против этого.
«
"Я не считаю возможным что-то комментировать, не дождавшись результатов этого саммита. Давайте дождемся саммита и посмотрим, что там будет происходить", - сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, почему НАТО примет такое решение, и указывает ли это на ближайшую отставку Владимира Зеленского.
Саммит НАТО пройдёт в Вашингтоне с 9 по 11 июля.
Ранее Путин в ходе встречи с руководством МИД РФ заявлял, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами.