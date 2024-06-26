https://ria.ru/20240626/nato-1955560138.html

В Кремле отказались комментировать позицию НАТО по Украине

В Кремле отказались комментировать позицию НАТО по Украине - РИА Новости, 26.06.2024

В Кремле отказались комментировать позицию НАТО по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать позицию НАТО по Украине, предложил дождаться результатов саммита альянса в июле. РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T12:57

2024-06-26T12:57

2024-06-26T13:01

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дэвид кэмерон

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать позицию НАТО по Украине, предложил дождаться результатов саммита альянса в июле. Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) от имени Петра Порошенко заявил, что Украина не получит приглашение в НАТО на саммите в июле, потому что США против этого. "Я не считаю возможным что-то комментировать, не дождавшись результатов этого саммита. Давайте дождемся саммита и посмотрим, что там будет происходить", - сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, почему НАТО примет такое решение, и указывает ли это на ближайшую отставку Владимира Зеленского. Саммит НАТО пройдёт в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Ранее Путин в ходе встречи с руководством МИД РФ заявлял, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955285259.html

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Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, великобритания, дмитрий песков, владимир зеленский, дэвид кэмерон, нато