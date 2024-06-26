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Мусина подозревают в мошенничестве на 50 миллионов рублей, сообщил источник
Мусина подозревают в мошенничестве на 50 миллионов рублей, сообщил источник - РИА Новости, 26.06.2024
Мусина подозревают в мошенничестве на 50 миллионов рублей, сообщил источник
Арестованный гендиректор "Уральских заводов" Василий Мусин подозревается в мошенничестве на 50 миллионов рублей, рассказал РИА Новости источник в силовых... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T05:14
2024-06-26T05:14
2024-06-26T10:47
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Арестованный гендиректор "Уральских заводов" Василий Мусин подозревается в мошенничестве на 50 миллионов рублей, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах. "По предварительной информации, Мусин своими действиями причинил государству ущерб на 50 миллионов рублей", - сказал собеседник агентства. В понедельник в Замоскворецком суде Москвы сообщили РИА Новости об аресте Мусина за мошенничество при выполнении оборонного заказа. По данным следствия, озвученным в суде, Мусин, находясь на должности генерального директора акционерного общества "Уральские заводы", обманом похитил деньги, выделенные МВД России в рамках обеспечения исполнения государственного оборонного заказа. АО "Уральские заводы" (Ижевск) занимается проектированием и производством средств связи для правоохранительных органов, промышленности, транспортно-логистических предприятий, говорится на сайте компании.
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Мусина подозревают в мошенничестве на 50 миллионов рублей, сообщил источник
Главу "Уральских заводов" Мусина подозревают в афере на 50 миллионов рублей