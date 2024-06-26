https://ria.ru/20240626/mus-1955518676.html

Председатель Конституционного суда назвал решения МУС информационным шумом

Председатель Конституционного суда назвал решения МУС информационным шумом - РИА Новости, 26.06.2024

Председатель Конституционного суда назвал решения МУС информационным шумом

Решения Международного уголовного суда, выдавшего ордера на "арест" российских должностных лиц, не имеют правового основания и могут расцениваться лишь как... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T10:52

2024-06-26T10:52

2024-06-26T11:00

россия

азербайджан

валерий зорькин

сергей шойгу

валерий герасимов

международный уголовный суд

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947346639_0:243:3072:1971_1920x0_80_0_0_64584752a9e5ed58fc646efd6cf0ae4e.jpg

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Решения Международного уголовного суда, выдавшего ордера на "арест" российских должностных лиц, не имеют правового основания и могут расцениваться лишь как информационный шум, сказано в докладе председателя Конституционного суда РФ Валерий Зорькин. В размещенном на сайте КС РФ документе отмечается, что как-то обсуждать возможность исполнения решений зарубежных юрисдикций можно, только если их принятие носит "хоть какое-то правдоподобие правового основания". "Поэтому, например, акты МУС о выдаче ордеров на арест ряда российских должностных лиц, как явно не имеющие такого основания, являются скорее "информационным шумом" и в такой оценке не нуждаются", - сказано в докладе. Зорькин напомнил, что в России нельзя исполнять решения межгосударственных органов, если они противоречат Конституции РФ. На этой неделе досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) выдала ордера на "арест" секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу и начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова. Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них - Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция. В марте 2023 года досудебная палата МУС, юрисдикцию которого РФ не признает, выдала ордер на "арест" президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой в связи с "незаконным вывозом детей" с Украины. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.

https://ria.ru/20240625/obvineniya-1955455240.html

https://ria.ru/20240625/mus-1955338902.html

россия

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, азербайджан, валерий зорькин, сергей шойгу, валерий герасимов, международный уголовный суд, в мире