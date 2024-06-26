Председатель Конституционного суда назвал решения МУС информационным шумом
Председатель КС Зорькин: решения МУС не имеют правового основания
© AP Photo / Peter DejongМеждународный уголовный суд в Гааге
© AP Photo / Peter Dejong
Международный уголовный суд в Гааге. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Решения Международного уголовного суда, выдавшего ордера на "арест" российских должностных лиц, не имеют правового основания и могут расцениваться лишь как информационный шум, сказано в докладе председателя Конституционного суда РФ Валерий Зорькин.
В размещенном на сайте КС РФ документе отмечается, что как-то обсуждать возможность исполнения решений зарубежных юрисдикций можно, только если их принятие носит "хоть какое-то правдоподобие правового основания".
"Поэтому, например, акты МУС о выдаче ордеров на арест ряда российских должностных лиц, как явно не имеющие такого основания, являются скорее "информационным шумом" и в такой оценке не нуждаются", - сказано в докладе.
Зорькин напомнил, что в России нельзя исполнять решения межгосударственных органов, если они противоречат Конституции РФ.
На этой неделе досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) выдала ордера на "арест" секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу и начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова.
Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них - Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.
В марте 2023 года досудебная палата МУС, юрисдикцию которого РФ не признает, выдала ордер на "арест" президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой в связи с "незаконным вывозом детей" с Украины. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.