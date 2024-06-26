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Председатель Конституционного суда назвал решения МУС информационным шумом - РИА Новости, 26.06.2024
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10:52 26.06.2024 (обновлено: 11:00 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/mus-1955518676.html
Председатель Конституционного суда назвал решения МУС информационным шумом
Председатель Конституционного суда назвал решения МУС информационным шумом - РИА Новости, 26.06.2024
Председатель Конституционного суда назвал решения МУС информационным шумом
Решения Международного уголовного суда, выдавшего ордера на "арест" российских должностных лиц, не имеют правового основания и могут расцениваться лишь как... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T10:52
2024-06-26T11:00
россия
азербайджан
валерий зорькин
сергей шойгу
валерий герасимов
международный уголовный суд
в мире
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Решения Международного уголовного суда, выдавшего ордера на "арест" российских должностных лиц, не имеют правового основания и могут расцениваться лишь как информационный шум, сказано в докладе председателя Конституционного суда РФ Валерий Зорькин. В размещенном на сайте КС РФ документе отмечается, что как-то обсуждать возможность исполнения решений зарубежных юрисдикций можно, только если их принятие носит "хоть какое-то правдоподобие правового основания". "Поэтому, например, акты МУС о выдаче ордеров на арест ряда российских должностных лиц, как явно не имеющие такого основания, являются скорее "информационным шумом" и в такой оценке не нуждаются", - сказано в докладе. Зорькин напомнил, что в России нельзя исполнять решения межгосударственных органов, если они противоречат Конституции РФ. На этой неделе досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) выдала ордера на "арест" секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу и начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова. Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них - Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция. В марте 2023 года досудебная палата МУС, юрисдикцию которого РФ не признает, выдала ордер на "арест" президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой в связи с "незаконным вывозом детей" с Украины. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
https://ria.ru/20240625/obvineniya-1955455240.html
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россия, азербайджан, валерий зорькин, сергей шойгу, валерий герасимов, международный уголовный суд, в мире
Россия, Азербайджан, Валерий Зорькин, Сергей Шойгу, Валерий Герасимов, Международный уголовный суд, В мире
Председатель Конституционного суда назвал решения МУС информационным шумом

Председатель КС Зорькин: решения МУС не имеют правового основания

© AP Photo / Peter DejongМеждународный уголовный суд в Гааге
Международный уголовный суд в Гааге - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© AP Photo / Peter Dejong
Международный уголовный суд в Гааге. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Решения Международного уголовного суда, выдавшего ордера на "арест" российских должностных лиц, не имеют правового основания и могут расцениваться лишь как информационный шум, сказано в докладе председателя Конституционного суда РФ Валерий Зорькин.
В размещенном на сайте КС РФ документе отмечается, что как-то обсуждать возможность исполнения решений зарубежных юрисдикций можно, только если их принятие носит "хоть какое-то правдоподобие правового основания".
Международный уголовный суд в Гааге - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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"Поэтому, например, акты МУС о выдаче ордеров на арест ряда российских должностных лиц, как явно не имеющие такого основания, являются скорее "информационным шумом" и в такой оценке не нуждаются", - сказано в докладе.
Зорькин напомнил, что в России нельзя исполнять решения межгосударственных органов, если они противоречат Конституции РФ.
На этой неделе досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) выдала ордера на "арест" секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу и начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова.
Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них - Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.
В марте 2023 года досудебная палата МУС, юрисдикцию которого РФ не признает, выдала ордер на "арест" президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой в связи с "незаконным вывозом детей" с Украины. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
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В Совбезе назвали решение палаты МУС в отношении Шойгу ничтожным
Вчера, 14:28
 
РоссияАзербайджанВалерий ЗорькинСергей ШойгуВалерий ГерасимовМеждународный уголовный судВ мире
 
 
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