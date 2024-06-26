https://ria.ru/20240626/moskva-1955557856.html
Предполагаемый главарь известной ОПГ умер в СИЗО, сообщил источник
Предполагаемый главарь известной ОПГ умер в СИЗО, сообщил источник - РИА Новости, 26.06.2024
Предполагаемый главарь известной ОПГ умер в СИЗО, сообщил источник
В московском СИЗО умер предполагаемый главарь Таганской ОПГ Григорий Рабинович, известный как Гриша Таганский, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T12:51
2024-06-26T12:51
2024-06-26T13:39
происшествия
москва
матросская тишина
московский городской суд
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. В московском СИЗО умер предполагаемый главарь Таганской ОПГ Григорий Рабинович, известный как Гриша Таганский, сообщил РИА Новости источник."Умер в СИЗО-1 "Матросская тишина", — сказал собеседник агентства.По его данным, у Рабиновича имелись проблемы с сердцем.Связаться с его адвокатом РИА Новости не удалось.Как сообщал "Коммерсант", Рабиновича арестовали в 2019 году по делу об убийстве в 2008-м гендиректора ОАО "Роспищепром" Валерия Журавлева. Ему и другим фигурантам среди прочего инкриминировали организацию преступного сообщества и участие в нем, бандитизм, убийства, мошенничество и незаконный оборот оружия.Дело слушает Мосгорсуд с лета 2021 года.
https://ria.ru/20240618/opg-1953625952.html
https://ria.ru/20240326/obyski-1935836028.html
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происшествия, москва, матросская тишина, московский городской суд
Происшествия, Москва, Матросская тишина, Московский городской суд
Предполагаемый главарь известной ОПГ умер в СИЗО, сообщил источник
Предполагаемый главарь Таганской ОПГ Рабинович умер в СИЗО "Матросская тишина"