https://ria.ru/20240626/moldaviya-1955559964.html

Вице-премьер рассказала о первых шагах Молдавии при вступлении в ЕС

Вице-премьер рассказала о первых шагах Молдавии при вступлении в ЕС - РИА Новости, 26.06.2024

Вице-премьер рассказала о первых шагах Молдавии при вступлении в ЕС

Молдавия при вступлении в ЕС попросит Брюссель предоставить ей переходный период для сельскохозяйственной сферы и других секторов экономики, заявила в среду на... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T12:56

2024-06-26T12:56

2024-06-26T12:56

в мире

молдавия

брюссель

украина

майя санду

евросоюз

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КИШИНЕВ, 26 июн – РИА Новости. Молдавия при вступлении в ЕС попросит Брюссель предоставить ей переходный период для сельскохозяйственной сферы и других секторов экономики, заявила в среду на брифинге вице-премьер по евроинтеграции Кристина Герасимова. Во вторник в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменуют официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС. На прошлой неделе президент Молдавии Майя Санду подписала указ о начале переговоров о вступлении Молдавии в Евросоюз. "Наша цель — стать полноправным членом Европейского союза к 2030 году. Мы также обозначили области, в которых, возможно, потребуются переходные периоды, чтобы Молдова была полностью готова к вступлению в ЕС, оставалась конкурентоспособной и могла внести вклад в благосостояние европейского континента. В частности, речь идет о сельскохозяйственном и экологическом секторах. Конкретные области, требующие переходных периодов, станут известны после завершения двустороннего скрининга, который выявит наши сильные и слабые стороны. Этот процесс позволит точно определить, что мы сможем сделать для готовности к вступлению в ЕС к 2030 году, а что может потребовать больше времени", - сказала Герасимова. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. При этом сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20240619/pmr-1953901781.html

https://ria.ru/20240521/es-1947330955.html

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в мире, молдавия, брюссель, украина, майя санду, евросоюз