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Власти оценили состояние пострадавшего на руднике под Пермью - РИА Новости, 26.06.2024
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12:54 26.06.2024 (обновлено: 12:55 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/minzdrav-1955559244.html
Власти оценили состояние пострадавшего на руднике под Пермью
Власти оценили состояние пострадавшего на руднике под Пермью - РИА Новости, 26.06.2024
Власти оценили состояние пострадавшего на руднике под Пермью
Состояние одного из пострадавших при вспышке газа на руднике "Уралкалия" СКРУ-3 в Соликамске оценивается как тяжелое, второго - средней тяжести, решается вопрос РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T12:54
2024-06-26T12:55
происшествия
соликамск
пермь
россия
уралкалий
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ПЕРМЬ, 26 июн - РИА Новости. Состояние одного из пострадавших при вспышке газа на руднике "Уралкалия" СКРУ-3 в Соликамске оценивается как тяжелое, второго - средней тяжести, решается вопрос транспортировки в Пермь, сообщает краевой минздрав. Ранее ПАО "Уралкалий" сообщил, что в 3:27 (1:27 мск) на руднике СКРУ-3 в Соликамске произошла вспышка газа, пострадали два человека, производственные объекты компании после инцидента работают в обычном режиме. Следователи соликамского отдела СК РФ после ЧП начали проверку по статье о нарушении правил безопасности при работах. По данным местного минздрава, пострадавших с ожогами различной степени тяжести доставили в местную больницу. "В настоящий момент к оказанию медпомощи двум пациентам, получившим ожоги, подключены все необходимые специалисты, включая комбустиологов. В Соликамск выехал реанимобиль санавиации с бригадой врачей для принятия решения о тактике лечения и возможной транспортировке пострадавшего с меньшей степенью термического поражения", - говорится в сообщении. Уточняется, что решение о транспортировке пострадавших в ожоговый центр Перми будет приниматься исходя из состояния пациентов. Перевезти травмированных смогут только после стабилизации состояния. Глава краевого ведомства уточнила, что состояние одного пациента оценивается как тяжелое, у второго - средней тяжести. Комбустиолог – врач, который занимается лечением ожогов тяжелой и крайне тяжелой степени.
https://ria.ru/20231126/metan-1911995812.html
https://ria.ru/20240626/uralkaliy-1955505734.html
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происшествия, соликамск, пермь, россия, уралкалий, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Соликамск, Пермь, Россия, Уралкалий, Следственный комитет России (СК РФ)
Власти оценили состояние пострадавшего на руднике под Пермью

Минздрав: состояние пострадавшего на руднике "Уралкалия" оценивается как тяжелое

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваМедицинский сотрудник в коридоре больницы
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 26 июн - РИА Новости. Состояние одного из пострадавших при вспышке газа на руднике "Уралкалия" СКРУ-3 в Соликамске оценивается как тяжелое, второго - средней тяжести, решается вопрос транспортировки в Пермь, сообщает краевой минздрав.
Ранее ПАО "Уралкалий" сообщил, что в 3:27 (1:27 мск) на руднике СКРУ-3 в Соликамске произошла вспышка газа, пострадали два человека, производственные объекты компании после инцидента работают в обычном режиме. Следователи соликамского отдела СК РФ после ЧП начали проверку по статье о нарушении правил безопасности при работах. По данным местного минздрава, пострадавших с ожогами различной степени тяжести доставили в местную больницу.
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"В настоящий момент к оказанию медпомощи двум пациентам, получившим ожоги, подключены все необходимые специалисты, включая комбустиологов. В Соликамск выехал реанимобиль санавиации с бригадой врачей для принятия решения о тактике лечения и возможной транспортировке пострадавшего с меньшей степенью термического поражения", - говорится в сообщении.
Уточняется, что решение о транспортировке пострадавших в ожоговый центр Перми будет приниматься исходя из состояния пациентов. Перевезти травмированных смогут только после стабилизации состояния.
Глава краевого ведомства уточнила, что состояние одного пациента оценивается как тяжелое, у второго - средней тяжести.
Комбустиолог – врач, который занимается лечением ожогов тяжелой и крайне тяжелой степени.
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09:50
 
ПроисшествияСоликамскПермьРоссияУралкалийСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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