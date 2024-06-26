https://ria.ru/20240626/minzdrav-1955559244.html

Власти оценили состояние пострадавшего на руднике под Пермью

Власти оценили состояние пострадавшего на руднике под Пермью - РИА Новости, 26.06.2024

Власти оценили состояние пострадавшего на руднике под Пермью

Состояние одного из пострадавших при вспышке газа на руднике "Уралкалия" СКРУ-3 в Соликамске оценивается как тяжелое, второго - средней тяжести, решается вопрос РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T12:54

2024-06-26T12:54

2024-06-26T12:55

происшествия

соликамск

пермь

россия

уралкалий

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ПЕРМЬ, 26 июн - РИА Новости. Состояние одного из пострадавших при вспышке газа на руднике "Уралкалия" СКРУ-3 в Соликамске оценивается как тяжелое, второго - средней тяжести, решается вопрос транспортировки в Пермь, сообщает краевой минздрав. Ранее ПАО "Уралкалий" сообщил, что в 3:27 (1:27 мск) на руднике СКРУ-3 в Соликамске произошла вспышка газа, пострадали два человека, производственные объекты компании после инцидента работают в обычном режиме. Следователи соликамского отдела СК РФ после ЧП начали проверку по статье о нарушении правил безопасности при работах. По данным местного минздрава, пострадавших с ожогами различной степени тяжести доставили в местную больницу. "В настоящий момент к оказанию медпомощи двум пациентам, получившим ожоги, подключены все необходимые специалисты, включая комбустиологов. В Соликамск выехал реанимобиль санавиации с бригадой врачей для принятия решения о тактике лечения и возможной транспортировке пострадавшего с меньшей степенью термического поражения", - говорится в сообщении. Уточняется, что решение о транспортировке пострадавших в ожоговый центр Перми будет приниматься исходя из состояния пациентов. Перевезти травмированных смогут только после стабилизации состояния. Глава краевого ведомства уточнила, что состояние одного пациента оценивается как тяжелое, у второго - средней тяжести. Комбустиолог – врач, который занимается лечением ожогов тяжелой и крайне тяжелой степени.

https://ria.ru/20231126/metan-1911995812.html

https://ria.ru/20240626/uralkaliy-1955505734.html

соликамск

пермь

россия

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происшествия, соликамск, пермь, россия, уралкалий, следственный комитет россии (ск рф)