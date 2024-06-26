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В Минздраве рассказали о новом препарате для лечения ботулизма - РИА Новости, 26.06.2024
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11:40 26.06.2024 (обновлено: 12:39 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/minzdrav-1955533289.html
В Минздраве рассказали о новом препарате для лечения ботулизма
В Минздраве рассказали о новом препарате для лечения ботулизма - РИА Новости, 26.06.2024
В Минздраве рассказали о новом препарате для лечения ботулизма
Новый препарат для лечения ботулизма открывает новые возможности, причем уже идёт разработка лекарств для нейтрализации разных типов ботулинических токсинов, и... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T11:40
2024-06-26T12:39
общество
россия
владимир чуланов
михаил мурашко
массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Новый препарат для лечения ботулизма открывает новые возможности, причем уже идёт разработка лекарств для нейтрализации разных типов ботулинических токсинов, и в скором времени появится новый класс препаратов от этой болезни, заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным заболеваниям, профессор Владимир Чуланов. Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что Минздрав выдал разрешение на проведение клинических исследований нового препарата для нейтрализации токсина ботулизма А. "Препарат для лечения ботулизма, разработанный в НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, это большой шаг вперед, который открывает новые возможности... Ожидается, что новый препарат кроме высокой эффективности будет обладать очень хорошим профилем безопасности", - сказал Чуланов журналистам. Он отметил, что новый препарат - это моноклональные антитела, нейтрализующие ботулинический токсин типа А. Разработка препаратов на основе моноклональных антител – одно из очень перспективных и быстроразвивающихся направлений сегодняшней фармацевтической отрасли во всем мире, подчеркнул Чуланов. По его словам, технология моноклональных антител позволяет производить препарат в достаточных для любых задач количествах. Начавшиеся клинические исследования позволят подобрать дозировку препарата – эта фаза пройдет с участием здоровых добровольцев, а на следующем этапе будет определена его эффективность и безопасность, после чего уже будет разрешено его применение в практике, пояснил Чуланов. "Это только первая ласточка. В разработке находятся моноклональные антитела для нейтрализации других типов ботулинических токсинов. В недалеком будущем мы будем вооружены новым классом эффективных лекарств для лечения ботулизма", - сообщил Чуланов.
https://ria.ru/20240619/botulizm-1953582655.html
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общество, россия, владимир чуланов, михаил мурашко, массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
Общество, Россия, Владимир Чуланов, Михаил Мурашко, Массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
В Минздраве рассказали о новом препарате для лечения ботулизма

Минздрав рассказал о появлении нового класса препаратов для лечения ботулизма

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛаборатория отдела контроля качества
Лаборатория отдела контроля качества - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Лаборатория отдела контроля качества. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Новый препарат для лечения ботулизма открывает новые возможности, причем уже идёт разработка лекарств для нейтрализации разных типов ботулинических токсинов, и в скором времени появится новый класс препаратов от этой болезни, заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным заболеваниям, профессор Владимир Чуланов.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что Минздрав выдал разрешение на проведение клинических исследований нового препарата для нейтрализации токсина ботулизма А.
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"Препарат для лечения ботулизма, разработанный в НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, это большой шаг вперед, который открывает новые возможности... Ожидается, что новый препарат кроме высокой эффективности будет обладать очень хорошим профилем безопасности", - сказал Чуланов журналистам.
Он отметил, что новый препарат - это моноклональные антитела, нейтрализующие ботулинический токсин типа А. Разработка препаратов на основе моноклональных антител – одно из очень перспективных и быстроразвивающихся направлений сегодняшней фармацевтической отрасли во всем мире, подчеркнул Чуланов.
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По его словам, технология моноклональных антител позволяет производить препарат в достаточных для любых задач количествах. Начавшиеся клинические исследования позволят подобрать дозировку препарата – эта фаза пройдет с участием здоровых добровольцев, а на следующем этапе будет определена его эффективность и безопасность, после чего уже будет разрешено его применение в практике, пояснил Чуланов.
"Это только первая ласточка. В разработке находятся моноклональные антитела для нейтрализации других типов ботулинических токсинов. В недалеком будущем мы будем вооружены новым классом эффективных лекарств для лечения ботулизма", - сообщил Чуланов.
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