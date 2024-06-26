https://ria.ru/20240626/minoborony-1955504502.html
Освобожденные из украинского плена российские военные прибыли в Москву
Освобожденные из украинского плена российские военные прибыли в Москву - РИА Новости, 26.06.2024
Освобожденные из украинского плена российские военные прибыли в Москву
Самолеты военно-транспортной авиации доставили в Москву освобожденных из украинского плена, сообщило Минобороны в Telegram-канале. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T09:46
2024-06-26T09:46
2024-06-26T10:32
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Самолеты военно-транспортной авиации доставили в Москву освобожденных из украинского плена, сообщило Минобороны в Telegram-канале."Парни уже поделились хорошими новостями со своими близкими, теперь их ждет долгожданная встреча", — говорится в публикации.Минобороны также опубликовало видео прибытия самолетов на аэродром."Это было неожиданно. Сидя в плену, мы предполагали, как нас дома будут встречать. Но эта встреча была, скажем так, все улыбались, все радовались, очень приятно", — рассказал один из освобожденных.Накануне в Россию вернулись 90 военнослужащих, которым угрожала смертельная опасность в плену. Взамен украинской стороне передали также 90 военнопленных. Обмен состоялся при гуманитарном посредничестве ОАЭ.Как указали в Минобороны, всем освобожденным оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.
https://ria.ru/20240625/mobilizovannyy-1955222795.html
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вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия
Освобожденные из украинского плена российские военные прибыли в Москву
Минобороны: освобожденные из украинского плена военнослужащие прибыли в Москву
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости.
Самолеты военно-транспортной авиации доставили в Москву освобожденных из украинского плена, сообщило Минобороны в Telegram-канале
.
"Парни уже поделились хорошими новостями со своими близкими, теперь их ждет долгожданная встреча", — говорится в публикации.
Минобороны также опубликовало видео прибытия самолетов на аэродром.
"Это было неожиданно. Сидя в плену, мы предполагали, как нас дома будут встречать. Но эта встреча была, скажем так, все улыбались, все радовались, очень приятно", — рассказал один из освобожденных.
Накануне в Россию
вернулись 90 военнослужащих, которым угрожала смертельная опасность в плену. Взамен украинской стороне передали также 90 военнопленных. Обмен состоялся при гуманитарном посредничестве ОАЭ
.
Как указали в Минобороны, всем освобожденным оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.