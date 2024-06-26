https://ria.ru/20240626/minoborony-1955504502.html

Освобожденные из украинского плена российские военные прибыли в Москву

Освобожденные из украинского плена российские военные прибыли в Москву - РИА Новости, 26.06.2024

Освобожденные из украинского плена российские военные прибыли в Москву

Самолеты военно-транспортной авиации доставили в Москву освобожденных из украинского плена, сообщило Минобороны в Telegram-канале. РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T09:46

2024-06-26T09:46

2024-06-26T10:32

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955506044_146:0:1664:854_1920x0_80_0_0_dc5bd4a4783a91fd501807c70ca4f521.jpg

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Самолеты военно-транспортной авиации доставили в Москву освобожденных из украинского плена, сообщило Минобороны в Telegram-канале."Парни уже поделились хорошими новостями со своими близкими, теперь их ждет долгожданная встреча", — говорится в публикации.Минобороны также опубликовало видео прибытия самолетов на аэродром."Это было неожиданно. Сидя в плену, мы предполагали, как нас дома будут встречать. Но эта встреча была, скажем так, все улыбались, все радовались, очень приятно", — рассказал один из освобожденных.Накануне в Россию вернулись 90 военнослужащих, которым угрожала смертельная опасность в плену. Взамен украинской стороне передали также 90 военнопленных. Обмен состоялся при гуманитарном посредничестве ОАЭ.Как указали в Минобороны, всем освобожденным оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

https://ria.ru/20240625/mobilizovannyy-1955222795.html

https://ria.ru/20240625/plennye-1955459007.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, россия