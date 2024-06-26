https://ria.ru/20240626/migratsiya-1955492892.html

Главврача московской клиники осудили за организацию незаконной миграции

Главврача московской клиники осудили за организацию незаконной миграции - РИА Новости, 26.06.2024

Главврача московской клиники осудили за организацию незаконной миграции

В Москве суд вынес приговор директору и главному врачу одной из медицинских клиник, обвиняемым в организации незаконной миграции, сообщайтся на сайте "МВД... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T08:55

2024-06-26T08:55

2024-06-26T10:27

происшествия

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россия

миграция

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. В Москве суд вынес приговор директору и главному врачу одной из медицинских клиник, обвиняемым в организации незаконной миграции, сообщайтся на сайте "МВД Медиа". "Суд <…> признал троих участников группы виновными в незаконной легализации иностранных граждан на территории Московского региона. Приговор выслушали генеральный директор и главный врач частной медицинской клиники столицы и их сообщница", — говорится в релизе.Как выяснило следствие, фигуранты выписали иностранцам подложные приглашения на медицинское освидетельствование по несуществующим заболеваниям. Это оценивалось в 10-40 тысяч рублей. При помощи поддельных документов мигранты въезжали в страну, но на самом деле во врачебной помощи не нуждались и проходить лечение в клинике не собирались. По версии полиции, криминальными услугами фигурантов воспользовались более 150 иностранцев, которые таким образом незаконно въехали в Россию. Двух обвиняемых приговорили к полутора годам лишения свободы, третьего — к году. Всем троим назначили штрафы по 100 тысяч рублей.

https://ria.ru/20240620/migratsiya-1954331852.html

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происшествия, москва, россия, миграция