Главврача московской клиники осудили за организацию незаконной миграции
МВД: директора и главврача медклиники осудили за организацию незаконной миграции
© Оперативная съёмка ГУ МВД России по г. МосквеНа месте организации незаконной миграции в Москве, где фигуранты выписывали иностранцам подложные приглашения на медицинское освидетельствование по несуществующим заболеваниям
© Оперативная съёмка ГУ МВД России по г. Москве
На месте организации незаконной миграции в Москве, где фигуранты выписывали иностранцам подложные приглашения на медицинское освидетельствование по несуществующим заболеваниям
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. В Москве суд вынес приговор директору и главному врачу одной из медицинских клиник, обвиняемым в организации незаконной миграции, сообщайтся на сайте "МВД Медиа".
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"Суд <…> признал троих участников группы виновными в незаконной легализации иностранных граждан на территории Московского региона. Приговор выслушали генеральный директор и главный врач частной медицинской клиники столицы и их сообщница", — говорится в релизе.
Как выяснило следствие, фигуранты выписали иностранцам подложные приглашения на медицинское освидетельствование по несуществующим заболеваниям. Это оценивалось в 10-40 тысяч рублей. При помощи поддельных документов мигранты въезжали в страну, но на самом деле во врачебной помощи не нуждались и проходить лечение в клинике не собирались. По версии полиции, криминальными услугами фигурантов воспользовались более 150 иностранцев, которые таким образом незаконно въехали в Россию.
Двух обвиняемых приговорили к полутора годам лишения свободы, третьего — к году. Всем троим назначили штрафы по 100 тысяч рублей.