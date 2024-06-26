Президент Чехии рассказал, к чему приведет поражение Украины
Президент Чехии: поражение Украины приведет к миграционному кризису в ЕС
Украинские беженцы . Архивное фото
ПРАГА, 26 июн – РИА Новости. Поражение Украины приведет к миграционному и экономическому кризису в соседних европейских странах, заявил президент Чехии Петр Павел на пресс-конференции, которую транслировал телеканал СТ24, после переговоров в Пражском граде с лидером Словакии Петром Пеллегрини.
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"Если бы мы перестали поддерживать Украину, страна могла бы очень быстро потерпеть поражение, а такое поражение чрезвычайно негативно проявилось бы и в наших странах – как большой миграционной волной, экономическими проблемами, так и проблемами в сфере безопасности", - сказал Павел.
По мнению чешского президента, параллельно с поставками Украине военной техники необходимо вести и переговорный процесс. Павел считает, что Россия должна приступить к переговорам без каких-либо предварительных условий. В противном случае, по мнению главы Чехии, этот процесс не имеет смысла.
Президент РФ Владимир Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
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