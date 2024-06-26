https://ria.ru/20240626/mid-1955624901.html

Австрийской журналистке предписали покинуть территорию России

Австрийской журналистке предписали покинуть территорию России - РИА Новости, 26.06.2024

Австрийской журналистке предписали покинуть территорию России

В ответ на непродление пребывания в Австрии российской журналистки шеф-корреспонденту московского бюро ORF предписано покинуть территорию РФ, сообщил МИД РФ. РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T16:10

2024-06-26T16:10

2024-06-26T16:11

австрия

россия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. В ответ на непродление пребывания в Австрии российской журналистки шеф-корреспонденту московского бюро ORF предписано покинуть территорию РФ, сообщил МИД РФ. Ранее глава корпункта одного из российских агентств в Вене получила уведомление о непродлении разрешения на пребывание в Австрии и предписание уехать из страны в течение двух недель. Кроме того, 30 апреля австрийские власти под надуманным предлогом отозвали аккредитацию российского журналиста. "26 июня в МИД России была вызвана шеф-корреспондент московского бюро Австрийского радио и телевидения "ОРФ" Карола Шнайдер. Ей предписано сдать аккредитационное удостоверение и в ближайшее время покинуть территорию Российской Федерации", - сообщил МИД РФ. В министерстве подчеркнули, что данный шаг - вынужденная ответная мера в связи с продолжением дискриминации представителей российских СМИ в Австрии. В случае пересмотра Веной решения относительно российских журналистов аккредитация Шнайдер может быть восстановлена.

https://ria.ru/20230623/sanktsii-1880084282.html

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австрия, россия, санкции в отношении россии