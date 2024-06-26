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Австрийской журналистке предписали покинуть территорию России - РИА Новости, 26.06.2024
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16:10 26.06.2024 (обновлено: 16:11 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/mid-1955624901.html
Австрийской журналистке предписали покинуть территорию России
Австрийской журналистке предписали покинуть территорию России - РИА Новости, 26.06.2024
Австрийской журналистке предписали покинуть территорию России
В ответ на непродление пребывания в Австрии российской журналистки шеф-корреспонденту московского бюро ORF предписано покинуть территорию РФ, сообщил МИД РФ. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T16:10
2024-06-26T16:11
австрия
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. В ответ на непродление пребывания в Австрии российской журналистки шеф-корреспонденту московского бюро ORF предписано покинуть территорию РФ, сообщил МИД РФ. Ранее глава корпункта одного из российских агентств в Вене получила уведомление о непродлении разрешения на пребывание в Австрии и предписание уехать из страны в течение двух недель. Кроме того, 30 апреля австрийские власти под надуманным предлогом отозвали аккредитацию российского журналиста. "26 июня в МИД России была вызвана шеф-корреспондент московского бюро Австрийского радио и телевидения "ОРФ" Карола Шнайдер. Ей предписано сдать аккредитационное удостоверение и в ближайшее время покинуть территорию Российской Федерации", - сообщил МИД РФ. В министерстве подчеркнули, что данный шаг - вынужденная ответная мера в связи с продолжением дискриминации представителей российских СМИ в Австрии. В случае пересмотра Веной решения относительно российских журналистов аккредитация Шнайдер может быть восстановлена.
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австрия, россия, санкции в отношении россии
Австрия, Россия, Санкции в отношении России
Австрийской журналистке предписали покинуть территорию России

МИД России ответил на непродление пребывания в Вене российской журналистки

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. В ответ на непродление пребывания в Австрии российской журналистки шеф-корреспонденту московского бюро ORF предписано покинуть территорию РФ, сообщил МИД РФ.
Ранее глава корпункта одного из российских агентств в Вене получила уведомление о непродлении разрешения на пребывание в Австрии и предписание уехать из страны в течение двух недель. Кроме того, 30 апреля австрийские власти под надуманным предлогом отозвали аккредитацию российского журналиста.
«
"26 июня в МИД России была вызвана шеф-корреспондент московского бюро Австрийского радио и телевидения "ОРФ" Карола Шнайдер. Ей предписано сдать аккредитационное удостоверение и в ближайшее время покинуть территорию Российской Федерации", - сообщил МИД РФ.
В министерстве подчеркнули, что данный шаг - вынужденная ответная мера в связи с продолжением дискриминации представителей российских СМИ в Австрии. В случае пересмотра Веной решения относительно российских журналистов аккредитация Шнайдер может быть восстановлена.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
Захарова анонсировала ответ на санкции ЕС против российских журналистов
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АвстрияРоссияСанкции в отношении России
 
 
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