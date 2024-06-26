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Полиция нашла родственников мальчика, брошенного месяц назад на Кубани - РИА Новости, 26.06.2024
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01:51 26.06.2024 (обновлено: 10:24 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/malchik-1955469815.html
Полиция нашла родственников мальчика, брошенного месяц назад на Кубани
Полиция нашла родственников мальчика, брошенного месяц назад на Кубани - РИА Новости, 26.06.2024
Полиция нашла родственников мальчика, брошенного месяц назад на Кубани
Полиция нашла бабушку пятилетнего мальчика, которого неизвестный мужчина оставил на улице в поселке под Новороссийском больше месяца назад, сообщили в ГУМВД... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T01:51
2024-06-26T10:24
происшествия
абинск
новороссийск
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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КРАСНОДАР, 26 июн — РИА Новости. Полиция нашла бабушку пятилетнего мальчика, которого неизвестный мужчина оставил на улице в поселке под Новороссийском больше месяца назад, сообщили в ГУМВД Кубани. По данным правоохранителей, 21 мая в поселке Кирилловка под Новороссийском был обнаружен пятилетний ребенок без сопровождения взрослых. Полиция начала проверку. Как уточнили РИА Новости в ведомстве, ребенка нашел на улице местный житель и сообщил в полицию. Мальчик не разговаривал и не мог пояснить информацию о себе. Он был помещен в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в городе Абинске. Ранее полицейские также опубликовали кадры, где неизвестный мужчина ведет мальчика за руку и, по данным УМВД Новороссийска, оставляет ребенка на улице. "Сейчас личность ребенка точно установлена, мальчика опознала бабушка. В ближайшее время во взаимодействии с органами опеки будет подготовлена вся необходимая документация для возвращения ребенка родственникам", — говорится в сообщении. Уточняется, что проверочные мероприятия продолжаются.
https://ria.ru/20240617/malchik-1953345120.html
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происшествия, абинск, новороссийск, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Абинск, Новороссийск, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Полиция нашла родственников мальчика, брошенного месяц назад на Кубани

Полиция нашла бабушку ребенка, оставленного на улице под Новороссийском

© Фото : 23 МВД/TelegramУстановлены родственники мальчика, найденного в поселке Кирилловка
Установлены родственники мальчика, найденного в поселке Кирилловка - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© Фото : 23 МВД/Telegram
Установлены родственники мальчика, найденного в поселке Кирилловка
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КРАСНОДАР, 26 июн — РИА Новости. Полиция нашла бабушку пятилетнего мальчика, которого неизвестный мужчина оставил на улице в поселке под Новороссийском больше месяца назад, сообщили в ГУМВД Кубани.
По данным правоохранителей, 21 мая в поселке Кирилловка под Новороссийском был обнаружен пятилетний ребенок без сопровождения взрослых. Полиция начала проверку. Как уточнили РИА Новости в ведомстве, ребенка нашел на улице местный житель и сообщил в полицию. Мальчик не разговаривал и не мог пояснить информацию о себе. Он был помещен в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в городе Абинске.
Ранее полицейские также опубликовали кадры, где неизвестный мужчина ведет мальчика за руку и, по данным УМВД Новороссийска, оставляет ребенка на улице.
"Сейчас личность ребенка точно установлена, мальчика опознала бабушка. В ближайшее время во взаимодействии с органами опеки будет подготовлена вся необходимая документация для возвращения ребенка родственникам", — говорится в сообщении.
Уточняется, что проверочные мероприятия продолжаются.
Глава города Новороссийска Андрей Кравченко навестил мальчика, который в мае был найден в селе Кирилловка без родителей - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
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ПроисшествияАбинскНовороссийскРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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