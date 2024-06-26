https://ria.ru/20240626/malchik-1955469815.html
Полиция нашла родственников мальчика, брошенного месяц назад на Кубани
Полиция нашла родственников мальчика, брошенного месяц назад на Кубани - РИА Новости, 26.06.2024
Полиция нашла родственников мальчика, брошенного месяц назад на Кубани
Полиция нашла бабушку пятилетнего мальчика, которого неизвестный мужчина оставил на улице в поселке под Новороссийском больше месяца назад, сообщили в ГУМВД... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T01:51
2024-06-26T01:51
2024-06-26T10:24
происшествия
абинск
новороссийск
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955503659_0:250:960:790_1920x0_80_0_0_458688c440a0b05a4a35a5b19bdf5595.jpg
КРАСНОДАР, 26 июн — РИА Новости. Полиция нашла бабушку пятилетнего мальчика, которого неизвестный мужчина оставил на улице в поселке под Новороссийском больше месяца назад, сообщили в ГУМВД Кубани. По данным правоохранителей, 21 мая в поселке Кирилловка под Новороссийском был обнаружен пятилетний ребенок без сопровождения взрослых. Полиция начала проверку. Как уточнили РИА Новости в ведомстве, ребенка нашел на улице местный житель и сообщил в полицию. Мальчик не разговаривал и не мог пояснить информацию о себе. Он был помещен в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в городе Абинске. Ранее полицейские также опубликовали кадры, где неизвестный мужчина ведет мальчика за руку и, по данным УМВД Новороссийска, оставляет ребенка на улице. "Сейчас личность ребенка точно установлена, мальчика опознала бабушка. В ближайшее время во взаимодействии с органами опеки будет подготовлена вся необходимая документация для возвращения ребенка родственникам", — говорится в сообщении. Уточняется, что проверочные мероприятия продолжаются.
https://ria.ru/20240617/malchik-1953345120.html
абинск
новороссийск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955503659_0:160:960:880_1920x0_80_0_0_9f95ceffe74b3563b799f768baef7fd2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, абинск, новороссийск, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Абинск, Новороссийск, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Полиция нашла родственников мальчика, брошенного месяц назад на Кубани
Полиция нашла бабушку ребенка, оставленного на улице под Новороссийском