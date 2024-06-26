Макрон стал токсичным для своих союзников, пишут СМИ
Bloomberg: сторонники дистанцируются от Макрона из-за токсичности его стиля
© AP Photo / Sarah MeyssonnierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Ближайшие соратники отдаляются от президента Франции Эммануэля Макрона, считая, что его подход к управлению государством становится токсичным, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Как отмечается в статье, решением провести внеочередные парламентские выборы Макрон не только преподнес неприятный сюрприз большинству своих советников, но и вызвал у них опасения по поводу токсичности его стиля.
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"Даже некогда верные союзники, такие крупные фигуры, как министр финансов Брюно Ле Мэр, министр внутренних дел Жеральд Дарманен и премьер-министр Габриэль Атталь, держат дистанцию", — утверждает агентство.
В результате, по информации Bloomberg, большинство проправительственных кандидатов перед выборами не стали включать изображение президента в свои предвыборные плакаты и листовки.
Макрон распустил Национальное собрание и объявил внеочередные парламентские выборы после того, как его коалиция более чем в два раза уступила правой партии "Национальное объединение" на выборах в Европарламент. Голосование пройдет в два тура — 30 июня и 7 июля. Согласно опросам, за "Национальное объединение" готовы отдать голоса более трети французов, президентская коалиция может получить менее 20 процентов.
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