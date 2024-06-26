https://ria.ru/20240626/makron-1955563132.html

Макрон стал токсичным для своих союзников, пишут СМИ

Макрон стал токсичным для своих союзников, пишут СМИ - РИА Новости, 26.06.2024

Макрон стал токсичным для своих союзников, пишут СМИ

Ближайшие соратники отдаляются от президента Франции Эммануэля Макрона, считая, что его подход к управлению государством становится токсичным, пишет агентство... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T13:04

2024-06-26T13:04

2024-06-26T13:44

в мире

франция

эммануэль макрон

брюно ле мэр

жеральд дарманен

европарламент

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Ближайшие соратники отдаляются от президента Франции Эммануэля Макрона, считая, что его подход к управлению государством становится токсичным, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Как отмечается в статье, решением провести внеочередные парламентские выборы Макрон не только преподнес неприятный сюрприз большинству своих советников, но и вызвал у них опасения по поводу токсичности его стиля. "Даже некогда верные союзники, такие крупные фигуры, как министр финансов Брюно Ле Мэр, министр внутренних дел Жеральд Дарманен и премьер-министр Габриэль Атталь, держат дистанцию", — утверждает агентство.В результате, по информации Bloomberg, большинство проправительственных кандидатов перед выборами не стали включать изображение президента в свои предвыборные плакаты и листовки. Макрон распустил Национальное собрание и объявил внеочередные парламентские выборы после того, как его коалиция более чем в два раза уступила правой партии "Национальное объединение" на выборах в Европарламент. Голосование пройдет в два тура — 30 июня и 7 июля. Согласно опросам, за "Национальное объединение" готовы отдать голоса более трети французов, президентская коалиция может получить менее 20 процентов.

https://ria.ru/20240617/es-1953394066.html

https://ria.ru/20240625/makron-1955253395.html

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в мире, франция, эммануэль макрон, брюно ле мэр, жеральд дарманен, европарламент