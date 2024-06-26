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Макрон стал токсичным для своих союзников, пишут СМИ - РИА Новости, 26.06.2024
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13:04 26.06.2024 (обновлено: 13:44 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/makron-1955563132.html
Макрон стал токсичным для своих союзников, пишут СМИ
Макрон стал токсичным для своих союзников, пишут СМИ - РИА Новости, 26.06.2024
Макрон стал токсичным для своих союзников, пишут СМИ
Ближайшие соратники отдаляются от президента Франции Эммануэля Макрона, считая, что его подход к управлению государством становится токсичным, пишет агентство... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T13:04
2024-06-26T13:44
в мире
франция
эммануэль макрон
брюно ле мэр
жеральд дарманен
европарламент
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Ближайшие соратники отдаляются от президента Франции Эммануэля Макрона, считая, что его подход к управлению государством становится токсичным, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Как отмечается в статье, решением провести внеочередные парламентские выборы Макрон не только преподнес неприятный сюрприз большинству своих советников, но и вызвал у них опасения по поводу токсичности его стиля. &quot;Даже некогда верные союзники, такие крупные фигуры, как министр финансов Брюно Ле Мэр, министр внутренних дел Жеральд Дарманен и премьер-министр Габриэль Атталь, держат дистанцию&quot;, — утверждает агентство.В результате, по информации Bloomberg, большинство проправительственных кандидатов перед выборами не стали включать изображение президента в свои предвыборные плакаты и листовки. Макрон распустил Национальное собрание и объявил внеочередные парламентские выборы после того, как его коалиция более чем в два раза уступила правой партии "Национальное объединение" на выборах в Европарламент. Голосование пройдет в два тура — 30 июня и 7 июля. Согласно опросам, за "Национальное объединение" готовы отдать голоса более трети французов, президентская коалиция может получить менее 20 процентов.
https://ria.ru/20240617/es-1953394066.html
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в мире, франция, эммануэль макрон, брюно ле мэр, жеральд дарманен, европарламент
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Брюно Ле Мэр, Жеральд Дарманен, Европарламент
Макрон стал токсичным для своих союзников, пишут СМИ

Bloomberg: сторонники дистанцируются от Макрона из-за токсичности его стиля

© AP Photo / Sarah MeyssonnierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Ближайшие соратники отдаляются от президента Франции Эммануэля Макрона, считая, что его подход к управлению государством становится токсичным, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Как отмечается в статье, решением провести внеочередные парламентские выборы Макрон не только преподнес неприятный сюрприз большинству своих советников, но и вызвал у них опасения по поводу токсичности его стиля.
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"Даже некогда верные союзники, такие крупные фигуры, как министр финансов Брюно Ле Мэр, министр внутренних дел Жеральд Дарманен и премьер-министр Габриэль Атталь, держат дистанцию", — утверждает агентство.

В результате, по информации Bloomberg, большинство проправительственных кандидатов перед выборами не стали включать изображение президента в свои предвыборные плакаты и листовки.
Макрон распустил Национальное собрание и объявил внеочередные парламентские выборы после того, как его коалиция более чем в два раза уступила правой партии "Национальное объединение" на выборах в Европарламент. Голосование пройдет в два тура — 30 июня и 7 июля. Согласно опросам, за "Национальное объединение" готовы отдать голоса более трети французов, президентская коалиция может получить менее 20 процентов.
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