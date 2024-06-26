https://ria.ru/20240626/lyubertsy-1955651503.html

Архкомиссия одобрила облик детского сада в Люберцах

Архкомиссия одобрила облик детского сада в Люберцах - РИА Новости, 26.06.2024

Архкомиссия одобрила облик детского сада в Люберцах

Облик детского сада на 350 воспитанников в деревне Жилино городского округа Люберцы был одобрен архитектурной комиссией Градостроительного совета Подмосковья,... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T17:35

2024-06-26T17:35

2024-06-26T17:35

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

люберцы

владислав гордиенко

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Облик детского сада на 350 воспитанников в деревне Жилино городского округа Люберцы был одобрен архитектурной комиссией Градостроительного совета Подмосковья, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области. "Общая площадь здания новой дошкольной образовательной организации составит порядка 5,1 тысячи квадратных метров. Начало строительства детского сада запланировано на IV квартал 2024 года", — сказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко, его слова приводит пресс-служба. Здание детского сада простой прямоугольной формы белого цвета с интегрированным объемом медно-коричневого цвета и акцентной входной группой из витражного остекления. Младшие группы получат отдельные выходы на игровые площадки с северного и южного торцов здания, старшие – по центру с восточной стороны. Также в детском саду расположится музыкальный зал – на первом этаже, и спортивный зал – на втором. Все комнаты между собой будут соединены между собой просторными коридорами и вестибюлями. Также на территории детского сада высадят деревья и кустарники, а также сформируют несколько комфортных зон для прогулок, занятий спортом и отдыха.

https://ria.ru/20240625/podmoskove-1955310251.html

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люберцы

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), люберцы, владислав гордиенко