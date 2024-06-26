https://ria.ru/20240626/livan-1955632170.html

Армия Израиля заявила, что атаковала объекты "Хезболлы" в Ливане

Армия Израиля заявила, что атаковала объекты "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 26.06.2024

Армия Израиля заявила, что атаковала объекты "Хезболлы" в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в среду сообщила о нанесении ударов по военным сооружениям и наблюдательным пунктам ливанского шиитского движения "Хезболлах" на... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T16:33

2024-06-26T16:33

2024-06-26T16:33

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хезболла

израиль

ливан

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 июн – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в среду сообщила о нанесении ударов по военным сооружениям и наблюдательным пунктам ливанского шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана. "Истребители нанесли удары по военным сооружениям и наблюдательным пунктам "Хезболлах", а также по объектам террористической инфраструктуры в районах Кфар-Шуба, Айта аш-Шаб и Хиам на юге Ливана", - говорится в сообщении армейской пресс-службы. Кроме того, израильские силы совершили артиллерийский обстрел ряда районов в южном Ливане. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.

https://ria.ru/20240625/khamas-1955236209.html

https://ria.ru/20240626/konflikt-1915630213.html

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хезболла, израиль, ливан, в мире