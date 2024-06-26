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Лавров заявил о риске распространения насилия на Ливан - РИА Новости, 26.06.2024
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13:26 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/livan-1955569931.html
Лавров заявил о риске распространения насилия на Ливан
Лавров заявил о риске распространения насилия на Ливан - РИА Новости, 26.06.2024
Лавров заявил о риске распространения насилия на Ливан
Риск распространения насилия на Ливан в связи с действиями Израиля существует, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выразив надежду, что международное сообщество... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T13:26
2024-06-26T13:26
в мире
израиль
ливан
россия
сергей лавров
исраэль кац
хасан насрулла
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Риск распространения насилия на Ливан в связи с действиями Израиля существует, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выразив надежду, что международное сообщество осознает пагубность подобных подходов. "Сейчас есть риск распространения насилия на Ливан, об этом уже заявлено израильским руководством, какие-то выдвинуты требования. Я очень надеюсь, что международное сообщество, включая главных союзников Израиля, осознает абсолютную пагубность подобного рода подходов", - сказал он в ходе выступления на форуме "Примаковские чтения". "Это очень тяжелая ситуация и не видеть того, что надо в конце концов садиться за стол переговоров и смотреть, каким должно быть Палестинское государство, кто какие нарушения резолюции допустил за последние десятилетия, как менялась ситуация на земле, это очень сложный процесс. Без доброй воли всех сторон, прежде всего, конечно, израильтян и палестинцев, но и без доброй воли и СБ ООН, всех его постоянных членов, здесь не обойтись. Мы продолжим добиваться справедливости, прежде всего прекращения военных действий", - добавил Лавров. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 18 июня заявила об утверждении планов боевых действий для наступления в Ливане. После этого глава МИД страны Исраэль Кац пригрозил уничтожением "Хезболлах" и серьезным ущербом Ливану в случае развязывания полномасштабной войны, добавив, что Израиль близок к моменту принятия решения, которое изменит правила на северном фронте. В свою очередь, генсек "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил 19 июня, что движение может вторгнуться на север Израиля в случае дальнейшего усиления конфронтации. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
https://ria.ru/20240625/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240620/izrail-1954091710.html
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в мире, израиль, ливан, россия, сергей лавров, исраэль кац, хасан насрулла, хезболла, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Россия, Сергей Лавров, Исраэль Кац, Хасан Насрулла, Хезболла, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Лавров заявил о риске распространения насилия на Ливан

Лавров: существует риск распространения насилия на Ливан из-за действий Израиля

© AP Photo / Hussein MallaПоследствия израильского авиаудара по южному Ливану
Последствия израильского авиаудара по южному Ливану - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Последствия израильского авиаудара по южному Ливану. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Риск распространения насилия на Ливан в связи с действиями Израиля существует, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выразив надежду, что международное сообщество осознает пагубность подобных подходов.
"Сейчас есть риск распространения насилия на Ливан, об этом уже заявлено израильским руководством, какие-то выдвинуты требования. Я очень надеюсь, что международное сообщество, включая главных союзников Израиля, осознает абсолютную пагубность подобного рода подходов", - сказал он в ходе выступления на форуме "Примаковские чтения".
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
"Это очень тяжелая ситуация и не видеть того, что надо в конце концов садиться за стол переговоров и смотреть, каким должно быть Палестинское государство, кто какие нарушения резолюции допустил за последние десятилетия, как менялась ситуация на земле, это очень сложный процесс. Без доброй воли всех сторон, прежде всего, конечно, израильтян и палестинцев, но и без доброй воли и СБ ООН, всех его постоянных членов, здесь не обойтись. Мы продолжим добиваться справедливости, прежде всего прекращения военных действий", - добавил Лавров.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 18 июня заявила об утверждении планов боевых действий для наступления в Ливане. После этого глава МИД страны Исраэль Кац пригрозил уничтожением "Хезболлах" и серьезным ущербом Ливану в случае развязывания полномасштабной войны, добавив, что Израиль близок к моменту принятия решения, которое изменит правила на северном фронте. В свою очередь, генсек "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил 19 июня, что движение может вторгнуться на север Израиля в случае дальнейшего усиления конфронтации.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
Израиль толкают к катастрофе
20 июня, 08:00
 
В миреИзраильЛиванРоссияСергей ЛавровИсраэль КацХасан НасруллаХезболлаООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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