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Архангельские депутаты дополнили список льгот для участников СВО и их семей - РИА Новости, 26.06.2024
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Архангельская область
Архангельская область
 
12:14 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/lgoty-1955544075.html
Архангельские депутаты дополнили список льгот для участников СВО и их семей
Архангельские депутаты дополнили список льгот для участников СВО и их семей - РИА Новости, 26.06.2024
Архангельские депутаты дополнили список льгот для участников СВО и их семей
Депутаты Архангельского областного собрания в двух чтениях приняли законопроект, предоставляющий меры социальной поддержки членам семей отдельных сотрудников... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T12:14
2024-06-26T12:14
архангельская область
льготы
сво
законопроект
жилье
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АРХАНГЕЛЬСК, 26 июн – РИА Новости. Депутаты Архангельского областного собрания в двух чтениях приняли законопроект, предоставляющий меры социальной поддержки членам семей отдельных сотрудников Следственного комитета России, выполняющих задачи в ходе специальной военной операции, сообщила пресс-служба заксобрания региона. "К нам поступают обращения от ведомств, чьи сотрудники принимают участие в специальной военной операции, с просьбой распространить на них предусмотренные законодательством региональные льготы. Мы идем навстречу, понимая, что люди выполняют сложнейшие задачи в зоне СВО", – рассказала председатель Архангельского областного собрания депутатов Екатерина Прокопьева, слова которой приводятся в сообщении. Отмечается, что участвующие в СВО военные следователи СК России и их родные такое право уже имеют. Законопроектом предлагается распространить преимущественное право на льготное оздоровление и отдых на детей сотрудников Следственного комитета, выполняющих задачи в ходе специальной военной операции. Речь идет о полной или частичной оплате стоимости путевок в оздоровительные лагеря и проезда к месту отдыха и обратно для детей и их сопровождающих в составе организованной группы, полной оплате питания в лагерях с дневным пребыванием. "Законопроект также расширяет перечень категорий граждан, имеющих право на единовременную денежную выплату до 100 тысяч рублей на газификацию индивидуальных жилых домов и домов блокированной застройки", – рассказал председатель комитета областного собрания по социальной политике и здравоохранению Сергей Эммануилов. Он пояснил, что эта льгота теперь распространена на членов семей сотрудников Следственного комитета – их супругов, родителей и детей до 18 лет или старше, если они получили инвалидность до совершеннолетия.
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льготы, сво, законопроект, жилье
Архангельская область, Льготы, СВО, законопроект, Жилье

Архангельские депутаты дополнили список льгот для участников СВО и их семей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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АРХАНГЕЛЬСК, 26 июн – РИА Новости. Депутаты Архангельского областного собрания в двух чтениях приняли законопроект, предоставляющий меры социальной поддержки членам семей отдельных сотрудников Следственного комитета России, выполняющих задачи в ходе специальной военной операции, сообщила пресс-служба заксобрания региона.
"К нам поступают обращения от ведомств, чьи сотрудники принимают участие в специальной военной операции, с просьбой распространить на них предусмотренные законодательством региональные льготы. Мы идем навстречу, понимая, что люди выполняют сложнейшие задачи в зоне СВО", – рассказала председатель Архангельского областного собрания депутатов Екатерина Прокопьева, слова которой приводятся в сообщении.
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Отмечается, что участвующие в СВО военные следователи СК России и их родные такое право уже имеют. Законопроектом предлагается распространить преимущественное право на льготное оздоровление и отдых на детей сотрудников Следственного комитета, выполняющих задачи в ходе специальной военной операции.
Речь идет о полной или частичной оплате стоимости путевок в оздоровительные лагеря и проезда к месту отдыха и обратно для детей и их сопровождающих в составе организованной группы, полной оплате питания в лагерях с дневным пребыванием.
"Законопроект также расширяет перечень категорий граждан, имеющих право на единовременную денежную выплату до 100 тысяч рублей на газификацию индивидуальных жилых домов и домов блокированной застройки", – рассказал председатель комитета областного собрания по социальной политике и здравоохранению Сергей Эммануилов.
Он пояснил, что эта льгота теперь распространена на членов семей сотрудников Следственного комитета – их супругов, родителей и детей до 18 лет или старше, если они получили инвалидность до совершеннолетия.
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