https://ria.ru/20240626/lgoty-1955544075.html

Архангельские депутаты дополнили список льгот для участников СВО и их семей

Архангельские депутаты дополнили список льгот для участников СВО и их семей - РИА Новости, 26.06.2024

Архангельские депутаты дополнили список льгот для участников СВО и их семей

Депутаты Архангельского областного собрания в двух чтениях приняли законопроект, предоставляющий меры социальной поддержки членам семей отдельных сотрудников... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T12:14

2024-06-26T12:14

2024-06-26T12:14

архангельская область

льготы

сво

законопроект

жилье

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АРХАНГЕЛЬСК, 26 июн – РИА Новости. Депутаты Архангельского областного собрания в двух чтениях приняли законопроект, предоставляющий меры социальной поддержки членам семей отдельных сотрудников Следственного комитета России, выполняющих задачи в ходе специальной военной операции, сообщила пресс-служба заксобрания региона. "К нам поступают обращения от ведомств, чьи сотрудники принимают участие в специальной военной операции, с просьбой распространить на них предусмотренные законодательством региональные льготы. Мы идем навстречу, понимая, что люди выполняют сложнейшие задачи в зоне СВО", – рассказала председатель Архангельского областного собрания депутатов Екатерина Прокопьева, слова которой приводятся в сообщении. Отмечается, что участвующие в СВО военные следователи СК России и их родные такое право уже имеют. Законопроектом предлагается распространить преимущественное право на льготное оздоровление и отдых на детей сотрудников Следственного комитета, выполняющих задачи в ходе специальной военной операции. Речь идет о полной или частичной оплате стоимости путевок в оздоровительные лагеря и проезда к месту отдыха и обратно для детей и их сопровождающих в составе организованной группы, полной оплате питания в лагерях с дневным пребыванием. "Законопроект также расширяет перечень категорий граждан, имеющих право на единовременную денежную выплату до 100 тысяч рублей на газификацию индивидуальных жилых домов и домов блокированной застройки", – рассказал председатель комитета областного собрания по социальной политике и здравоохранению Сергей Эммануилов. Он пояснил, что эта льгота теперь распространена на членов семей сотрудников Следственного комитета – их супругов, родителей и детей до 18 лет или старше, если они получили инвалидность до совершеннолетия.

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

льготы, сво, законопроект, жилье