https://ria.ru/20240626/lavrov-1955544261.html
Лавров рассказал о планах собрать "тройку" РИК
Лавров рассказал о планах собрать "тройку" РИК - РИА Новости, 26.06.2024
Лавров рассказал о планах собрать "тройку" РИК
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил о наличии планов собрать формат РИК - Россия, Индия и Китай. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T12:14
2024-06-26T12:14
2024-06-26T12:14
в мире
индия
китай
россия
сергей лавров
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил о наличии планов собрать формат РИК - Россия, Индия и Китай. "Она (тройка - ред.) не так часто сейчас встречается, но не по нашей вине, но планы такие есть - собрать этот формат", - сказал он в ходе "Примаковских чтений". По словам министра, последнее время совместная работа в формате РИК затормозилась, в том числе сначала из-за коронавируса, а потом из-за проблем на границе между Индией и Китаем. "Мы все равно считали, что в такие напряженные моменты гораздо полезнее говорить друг с другом, и предложили собрать "тройку" РИК где-то год назад, недавно тоже возвращались к этой мысли. Но пока индийские друзья считают, что сначала нужно полностью урегулировать ситуацию на границе. Мы их понимаем", - добавил Лавров. Он отметил, что желание сохранить тройственное сотрудничество есть как в Пекине, так и в Нью-Дели. По его словам, все выиграют, если "тройка" будет вырабатывать общие подходы по ключевым проблемам Евразии. Между Индией и Китаем существует давний территориальный спор о принадлежности почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш, а также участка горной территории на севере Кашмира. Линия фактического контроля, заменяющая в этом регионе границу между странами, проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор даже перерос в пограничную войну. Новое обострение началось в Ладакхе в мае 2020 года, когда в районе озера Пангонг произошел ряд столкновений между военными Китая и Индии, после чего Нью-Дели и Пекин усилили военное присутствие в регионе. В феврале 2021 года большая часть перемещенных в регион войск была отведена и стороны продолжили переговоры. В начале сентября 2022 года Индия и Китай также провели новый этап отвода войск на границе, но не решили всех вопросов по границе, в связи с чем переговоры продолжаются. В настоящее время по обе стороны индийско-китайской границы по-прежнему дислоцированы 50–60 тысяч военнослужащих.
https://ria.ru/20240616/pobeda-1953134012.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индия, китай, россия, сергей лавров
В мире, Индия, Китай, Россия, Сергей Лавров
Лавров рассказал о планах собрать "тройку" РИК
Лавров рассказал о планах собрать формат РИК — Россия, Индия и Китай
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил о наличии планов собрать формат РИК - Россия, Индия и Китай.
"Она (тройка - ред.) не так часто сейчас встречается, но не по нашей вине, но планы такие есть - собрать этот формат", - сказал он в ходе "Примаковских чтений".
По словам министра, последнее время совместная работа в формате РИК затормозилась, в том числе сначала из-за коронавируса, а потом из-за проблем на границе между Индией и Китаем.
"Мы все равно считали, что в такие напряженные моменты гораздо полезнее говорить друг с другом, и предложили собрать "тройку" РИК где-то год назад, недавно тоже возвращались к этой мысли. Но пока индийские друзья считают, что сначала нужно полностью урегулировать ситуацию на границе. Мы их понимаем", - добавил Лавров.
Он отметил, что желание сохранить тройственное сотрудничество есть как в Пекине
, так и в Нью-Дели
. По его словам, все выиграют, если "тройка" будет вырабатывать общие подходы по ключевым проблемам Евразии
.
Между Индией и Китаем существует давний территориальный спор о принадлежности почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш
, а также участка горной территории на севере Кашмира
. Линия фактического контроля, заменяющая в этом регионе границу между странами, проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор даже перерос в пограничную войну.
Новое обострение началось в Ладакхе в мае 2020 года, когда в районе озера Пангонг произошел ряд столкновений между военными Китая и Индии, после чего Нью-Дели и Пекин усилили военное присутствие в регионе. В феврале 2021 года большая часть перемещенных в регион войск была отведена и стороны продолжили переговоры. В начале сентября 2022 года Индия и Китай также провели новый этап отвода войск на границе, но не решили всех вопросов по границе, в связи с чем переговоры продолжаются. В настоящее время по обе стороны индийско-китайской границы по-прежнему дислоцированы 50–60 тысяч военнослужащих.