https://ria.ru/20240626/lavrov-1955514320.html

Россия заинтересована, чтобы с Запада не шли угрозы, заявил Лавров

Россия заинтересована, чтобы с Запада не шли угрозы, заявил Лавров - РИА Новости, 26.06.2024

Россия заинтересована, чтобы с Запада не шли угрозы, заявил Лавров

Россия заинтересована только в одном - чтобы со стороны Запада не исходили угрозы безопасности Москвы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T10:30

2024-06-26T10:30

2024-06-26T12:45

россия

сергей лавров

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Россия заинтересована только в одном - чтобы со стороны Запада не исходили угрозы безопасности Москвы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы заинтересованы только в одном - чтобы с западного направления не исходили угрозы нашей безопасности", - сказал министр, выступая в ходе "Примаковских чтений".Он подчеркнул, что для России "абсолютный приоритет - пресечение любых угроз безопасности из этой самой Европы, где хозяйничают совсем не европейцы".По словам Лаврова, Европа могла бы стать одним из центров многополярного мироустройства, когда там "поймут одумаются и поймут полную тупиковость и контрпродуктивность их самих того курса, который они проводят под диктовку Вашингтона".

https://ria.ru/20240622/putin-1954620086.html

https://ria.ru/20240423/miroporyadok-1941462316.html

россия

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2024

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россия, сергей лавров