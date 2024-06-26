https://ria.ru/20240626/lavrov-1955514320.html
Россия заинтересована, чтобы с Запада не шли угрозы, заявил Лавров
Россия заинтересована, чтобы с Запада не шли угрозы, заявил Лавров - РИА Новости, 26.06.2024
Россия заинтересована, чтобы с Запада не шли угрозы, заявил Лавров
Россия заинтересована только в одном - чтобы со стороны Запада не исходили угрозы безопасности Москвы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T10:30
2024-06-26T10:30
2024-06-26T12:45
россия
сергей лавров
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Россия заинтересована только в одном - чтобы со стороны Запада не исходили угрозы безопасности Москвы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы заинтересованы только в одном - чтобы с западного направления не исходили угрозы нашей безопасности", - сказал министр, выступая в ходе "Примаковских чтений".Он подчеркнул, что для России "абсолютный приоритет - пресечение любых угроз безопасности из этой самой Европы, где хозяйничают совсем не европейцы".По словам Лаврова, Европа могла бы стать одним из центров многополярного мироустройства, когда там "поймут одумаются и поймут полную тупиковость и контрпродуктивность их самих того курса, который они проводят под диктовку Вашингтона".
https://ria.ru/20240622/putin-1954620086.html
https://ria.ru/20240423/miroporyadok-1941462316.html
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россия, сергей лавров
Россия заинтересована, чтобы с Запада не шли угрозы, заявил Лавров
Лавров: РФ заинтересована, чтобы от западного направления не исходили угрозы