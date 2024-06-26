Рейтинг@Mail.ru
Россия заинтересована, чтобы с Запада не шли угрозы, заявил Лавров - РИА Новости, 26.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:30 26.06.2024 (обновлено: 12:45 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/lavrov-1955514320.html
Россия заинтересована, чтобы с Запада не шли угрозы, заявил Лавров
Россия заинтересована, чтобы с Запада не шли угрозы, заявил Лавров - РИА Новости, 26.06.2024
Россия заинтересована, чтобы с Запада не шли угрозы, заявил Лавров
Россия заинтересована только в одном - чтобы со стороны Запада не исходили угрозы безопасности Москвы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T10:30
2024-06-26T12:45
россия
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949679172_0:0:3030:1704_1920x0_80_0_0_592636379ecec3f4d05bee26b8e92ab8.jpg
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Россия заинтересована только в одном - чтобы со стороны Запада не исходили угрозы безопасности Москвы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы заинтересованы только в одном - чтобы с западного направления не исходили угрозы нашей безопасности", - сказал министр, выступая в ходе "Примаковских чтений".Он подчеркнул, что для России "абсолютный приоритет - пресечение любых угроз безопасности из этой самой Европы, где хозяйничают совсем не европейцы".По словам Лаврова, Европа могла бы стать одним из центров многополярного мироустройства, когда там "поймут одумаются и поймут полную тупиковость и контрпродуктивность их самих того курса, который они проводят под диктовку Вашингтона".
https://ria.ru/20240622/putin-1954620086.html
https://ria.ru/20240423/miroporyadok-1941462316.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949679172_250:0:2979:2047_1920x0_80_0_0_e371a96844183f7b015615acdbb65cf8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей лавров
Россия, Сергей Лавров
Россия заинтересована, чтобы с Запада не шли угрозы, заявил Лавров

Лавров: РФ заинтересована, чтобы от западного направления не исходили угрозы

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Россия заинтересована только в одном - чтобы со стороны Запада не исходили угрозы безопасности Москвы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«
"Мы заинтересованы только в одном - чтобы с западного направления не исходили угрозы нашей безопасности", - сказал министр, выступая в ходе "Примаковских чтений".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
Идти до конца: почему Путин ничего не боится
22 июня, 08:00
Он подчеркнул, что для России "абсолютный приоритет - пресечение любых угроз безопасности из этой самой Европы, где хозяйничают совсем не европейцы".
По словам Лаврова, Европа могла бы стать одним из центров многополярного мироустройства, когда там "поймут одумаются и поймут полную тупиковость и контрпродуктивность их самих того курса, который они проводят под диктовку Вашингтона".
Изображение сгенерировано ИИ
Какой миропорядок выстраивает Россия и почему это важно знать украинцам
23 апреля, 09:00
 
РоссияСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала