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Сеть суши-баров, где отравились жители Курска, продолжает принимать заказы - РИА Новости, 26.06.2024
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13:32 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/kursk-1955571296.html
Сеть суши-баров, где отравились жители Курска, продолжает принимать заказы
Сеть суши-баров, где отравились жители Курска, продолжает принимать заказы - РИА Новости, 26.06.2024
Сеть суши-баров, где отравились жители Курска, продолжает принимать заказы
Сеть суши-баров, в котором, предположительно, отравились 13 жителей Курска, продолжает принимать заказы, их можно оформить на сайте кафе, убедился корреспондент РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T13:32
2024-06-26T13:32
происшествия
курская область
курск
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ВОРОНЕЖ, 26 июн - РИА Новости. Сеть суши-баров, в котором, предположительно, отравились 13 жителей Курска, продолжает принимать заказы, их можно оформить на сайте кафе, убедился корреспондент РИА Новости. Сеть кафе Sushi King, в одном из филиалов которого отравились 13 жителей Курска, продолжает принимать заказы. На вопрос корреспондента РИА Новости, можно ли оформить заказ, собеседница ответила, что может принять его по телефону. Она добавила, что заказать суши и роллы можно также онлайн. После просьбы уточнить, в каком именно филиале можно сделать заказ, девушка заверила, что в любом. Согласно информации на официальном сайте суши-бара, всего в городе работает десять филиалов заведения. Ранее в Роспотребнодзоре по Курской области сообщили, что в одном из филиалов суши-бара проводится эпидемиологическое расследование. Ведомство добавило, что работа предприятия приостановлена, однако не уточнило, речь идет об одном филиале или всей сети кафе. С 22 по 24 июня за медицинской помощью обратились 11 человек, употреблявших в пищу рыбо- и морепродукты в сливочном соусе в одном из суши-баров Sushi King. Восемь человек, в том числе подросток, с диагнозом "кишечная инфекция" находятся в стационаре в состоянии средней тяжести, ещё трое лечатся амбулаторно. Специалисты выявляют причину отравления.
https://ria.ru/20240617/otravleniya-1953425154.html
https://ria.ru/20240619/otravlenie-1954117733.html
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происшествия, курская область, курск
Происшествия, Курская область, Курск
Сеть суши-баров, где отравились жители Курска, продолжает принимать заказы

Сеть суши-баров в Курске, где отравились 13 человек, продолжает принимать заказы

© Pixabay / Free-Photos Приготовление роллов
Приготовление роллов - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© Pixabay / Free-Photos
Приготовление роллов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 26 июн - РИА Новости. Сеть суши-баров, в котором, предположительно, отравились 13 жителей Курска, продолжает принимать заказы, их можно оформить на сайте кафе, убедился корреспондент РИА Новости.
Сеть кафе Sushi King, в одном из филиалов которого отравились 13 жителей Курска, продолжает принимать заказы. На вопрос корреспондента РИА Новости, можно ли оформить заказ, собеседница ответила, что может принять его по телефону. Она добавила, что заказать суши и роллы можно также онлайн. После просьбы уточнить, в каком именно филиале можно сделать заказ, девушка заверила, что в любом. Согласно информации на официальном сайте суши-бара, всего в городе работает десять филиалов заведения.
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Ранее в Роспотребнодзоре по Курской области сообщили, что в одном из филиалов суши-бара проводится эпидемиологическое расследование. Ведомство добавило, что работа предприятия приостановлена, однако не уточнило, речь идет об одном филиале или всей сети кафе.
С 22 по 24 июня за медицинской помощью обратились 11 человек, употреблявших в пищу рыбо- и морепродукты в сливочном соусе в одном из суши-баров Sushi King. Восемь человек, в том числе подросток, с диагнозом "кишечная инфекция" находятся в стационаре в состоянии средней тяжести, ещё трое лечатся амбулаторно. Специалисты выявляют причину отравления.
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