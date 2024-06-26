https://ria.ru/20240626/korabli-1955717682.html

Путин призвал сократить сроки строительства головных кораблей

Путин призвал сократить сроки строительства головных кораблей - РИА Новости, 26.06.2024

Путин призвал сократить сроки строительства головных кораблей

Необходимо заблаговременно проводить опытно-конструкторские работы при освоении новых проектов кораблей, это позволит существенно сократить сроки строительства, РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T23:27

2024-06-26T23:27

2024-06-26T23:30

россия

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Необходимо заблаговременно проводить опытно-конструкторские работы при освоении новых проектов кораблей, это позволит существенно сократить сроки строительства, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам кораблестроения в среду. "Отмечу, что в освоении новых проектов кораблей нужно заблаговременно проводить опытно-конструкторские работы по оборудованию, приборам, элементной базе и системам вооружений, причем в рамках межведомственных комплексных целевых программ. Это позволит существенно сократить сроки проектирования и строительства головных кораблей", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240626/ugrozy-1955717242.html

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россия, владимир путин, безопасность