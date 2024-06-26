https://ria.ru/20240626/korablestroenie-1955715654.html

Путин рассказал о цифровизации в сфере кораблестроения

Путин рассказал о цифровизации в сфере кораблестроения - РИА Новости, 26.06.2024

Путин рассказал о цифровизации в сфере кораблестроения

Цифровизация проектирования, перевод конструкторской и технологической документации в электронный вид должны работать на сокращение сроков строительства... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T23:06

2024-06-26T23:06

2024-06-26T23:28

безопасность

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927740807_0:0:3020:1699_1920x0_80_0_0_d81bd94c4ebdccd3b5d0711e6c5969c7.jpg

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Цифровизация проектирования, перевод конструкторской и технологической документации в электронный вид должны работать на сокращение сроков строительства кораблей, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам кораблестроения.Во время совещания Путин заявил, что необходимо заблаговременно проводить опытно-конструкторские работы при освоении новых проектов кораблей, это позволит существенно сократить сроки строительства."На решение этой задачи должна работать и цифровизация проектирования, перевод конструкторской и технологической документации в электронный вид", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240626/putin-1955717378.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, владимир путин