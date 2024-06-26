https://ria.ru/20240626/korablestroenie-1955715654.html
Путин рассказал о цифровизации в сфере кораблестроения
Путин рассказал о цифровизации в сфере кораблестроения - РИА Новости, 26.06.2024
Путин рассказал о цифровизации в сфере кораблестроения
Цифровизация проектирования, перевод конструкторской и технологической документации в электронный вид должны работать на сокращение сроков строительства... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T23:06
2024-06-26T23:06
2024-06-26T23:28
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Цифровизация проектирования, перевод конструкторской и технологической документации в электронный вид должны работать на сокращение сроков строительства кораблей, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам кораблестроения.Во время совещания Путин заявил, что необходимо заблаговременно проводить опытно-конструкторские работы при освоении новых проектов кораблей, это позволит существенно сократить сроки строительства."На решение этой задачи должна работать и цифровизация проектирования, перевод конструкторской и технологической документации в электронный вид", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240626/putin-1955717378.html
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безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о цифровизации в сфере кораблестроения
Путин: цифровизация кораблестроения позволит ускорить строительство флота
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Цифровизация проектирования, перевод конструкторской и технологической документации в электронный вид должны работать на сокращение сроков строительства кораблей, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам кораблестроения.
Во время совещания Путин заявил, что необходимо заблаговременно проводить опытно-конструкторские работы при освоении новых проектов кораблей, это позволит существенно сократить сроки строительства.
"На решение этой задачи должна работать и цифровизация проектирования, перевод конструкторской и технологической документации в электронный вид", - сказал Путин.