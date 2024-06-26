https://ria.ru/20240626/konstitutsiya-1955585796.html

Председатель КС назвал Конституцию единственной идеологией в России

Председатель КС назвал Конституцию единственной идеологией в России - РИА Новости, 26.06.2024

Председатель КС назвал Конституцию единственной идеологией в России

Конституция - наша идеология, надо быть патриотом того, что заложено в основном законе, заявил журналистам председатель Конституционного суда РФ Валерий... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T14:30

2024-06-26T14:30

2024-06-26T14:30

россия

валерий зорькин

общество

конституция рф

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Конституция - наша идеология, надо быть патриотом того, что заложено в основном законе, заявил журналистам председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин. "Спор про идеологию идет уже сколько лет. Конституция не допускает и запрещает государственную идеологию... Конституция - это и есть идеология, больше не надо", - сказал Зорькин. Он отметил, что в Конституции есть преемственность поколений, судьба Родины, социальная направленность, права человека, принципы равенства - "в широком смысле слова это идеологические понятия". По словам Зорькина, идеологии какой-то определенной партии в Конституции места нет. "Надо быть патриотом того, что заложено в Конституции", - добавил он.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, валерий зорькин, общество, конституция рф