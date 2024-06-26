https://ria.ru/20240626/konstitutsiya-1955585796.html
Председатель КС назвал Конституцию единственной идеологией в России
Председатель КС назвал Конституцию единственной идеологией в России - РИА Новости, 26.06.2024
Председатель КС назвал Конституцию единственной идеологией в России
Конституция - наша идеология, надо быть патриотом того, что заложено в основном законе, заявил журналистам председатель Конституционного суда РФ Валерий... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T14:30
2024-06-26T14:30
2024-06-26T14:30
россия
валерий зорькин
общество
конституция рф
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Конституция - наша идеология, надо быть патриотом того, что заложено в основном законе, заявил журналистам председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин. "Спор про идеологию идет уже сколько лет. Конституция не допускает и запрещает государственную идеологию... Конституция - это и есть идеология, больше не надо", - сказал Зорькин. Он отметил, что в Конституции есть преемственность поколений, судьба Родины, социальная направленность, права человека, принципы равенства - "в широком смысле слова это идеологические понятия". По словам Зорькина, идеологии какой-то определенной партии в Конституции места нет. "Надо быть патриотом того, что заложено в Конституции", - добавил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, валерий зорькин, общество, конституция рф
Россия, Валерий Зорькин, Общество, Конституция РФ
Председатель КС назвал Конституцию единственной идеологией в России
Зорькин: Конституция не допускает и запрещает государственную идеологию в России
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Конституция - наша идеология, надо быть патриотом того, что заложено в основном законе, заявил журналистам председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин.
«
"Спор про идеологию идет уже сколько лет. Конституция не допускает и запрещает государственную идеологию... Конституция - это и есть идеология, больше не надо", - сказал Зорькин.
Он отметил, что в Конституции есть преемственность поколений, судьба Родины, социальная направленность, права человека, принципы равенства - "в широком смысле слова это идеологические понятия".
По словам Зорькина, идеологии какой-то определенной партии в Конституции места нет.
"Надо быть патриотом того, что заложено в Конституции", - добавил он.