https://ria.ru/20240626/kolonii-1955665938.html

Москалькова рассказала о ситуации с насилием в колонии

Москалькова рассказала о ситуации с насилием в колонии - РИА Новости, 26.06.2024

Москалькова рассказала о ситуации с насилием в колонии

На сегодняшний день приходит меньше обращений, чем раньше, о применении насилия следователями и в колониях, в прошлом году поступило таких 36 жалоб, сообщила... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T18:00

2024-06-26T18:00

2024-06-26T18:00

общество

россия

татьяна москалькова

петербургский международный юридический форум

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. На сегодняшний день приходит меньше обращений, чем раньше, о применении насилия следователями и в колониях, в прошлом году поступило таких 36 жалоб, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Москалькова в ходе сессии "Криминализация и декриминализация – с позиций обеспечения прав человека" на ПМЮФ сообщила, что аппарат уполномоченного по правам человека в РФ проводит мониторинговую работу на основе анализа обращений, поступающих в их адрес. "Несколько лет назад мы заметили, что к нам увеличилось количество обращений, связанных с насилием в уголовно-исполнительной системе. Стали более тщательно и внимательно смотреть на эти данные… Сегодня приходит значительно меньше обращений, чем раньше, о применении насилия (следователями и в колониях - ред.)… Например, в прошлом году у нас поступило 36 жалоб, это меньше, чем в предыдущий период. Мы посмотрели статистику, но не смогли из нее вычленить непосредственно пытки. Но, тем не менее, по данным судебного департамента, в 2023 году осуждены за истязание, включая применение пыток, 464 человека, в 2022 году - 413", - сказала федеральный омбудсмен. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.

https://ria.ru/20240626/zakony-1955630091.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, татьяна москалькова, петербургский международный юридический форум