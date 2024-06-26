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Москалькова рассказала о ситуации с насилием в колонии - РИА Новости, 26.06.2024
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18:00 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/kolonii-1955665938.html
Москалькова рассказала о ситуации с насилием в колонии
Москалькова рассказала о ситуации с насилием в колонии - РИА Новости, 26.06.2024
Москалькова рассказала о ситуации с насилием в колонии
На сегодняшний день приходит меньше обращений, чем раньше, о применении насилия следователями и в колониях, в прошлом году поступило таких 36 жалоб, сообщила... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T18:00
2024-06-26T18:00
общество
россия
татьяна москалькова
петербургский международный юридический форум
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. На сегодняшний день приходит меньше обращений, чем раньше, о применении насилия следователями и в колониях, в прошлом году поступило таких 36 жалоб, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Москалькова в ходе сессии "Криминализация и декриминализация – с позиций обеспечения прав человека" на ПМЮФ сообщила, что аппарат уполномоченного по правам человека в РФ проводит мониторинговую работу на основе анализа обращений, поступающих в их адрес. "Несколько лет назад мы заметили, что к нам увеличилось количество обращений, связанных с насилием в уголовно-исполнительной системе. Стали более тщательно и внимательно смотреть на эти данные… Сегодня приходит значительно меньше обращений, чем раньше, о применении насилия (следователями и в колониях - ред.)… Например, в прошлом году у нас поступило 36 жалоб, это меньше, чем в предыдущий период. Мы посмотрели статистику, но не смогли из нее вычленить непосредственно пытки. Но, тем не менее, по данным судебного департамента, в 2023 году осуждены за истязание, включая применение пыток, 464 человека, в 2022 году - 413", - сказала федеральный омбудсмен. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.
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общество, россия, татьяна москалькова, петербургский международный юридический форум
Общество, Россия, Татьяна Москалькова, Петербургский международный юридический форум
Москалькова рассказала о ситуации с насилием в колонии

Москалькова: в 2023 году поступило 36 жалоб о применении насилия следователями

© РИА Новости / Сергей ТитовКолючая проволока
Колючая проволока - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Сергей Титов
Колючая проволока. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. На сегодняшний день приходит меньше обращений, чем раньше, о применении насилия следователями и в колониях, в прошлом году поступило таких 36 жалоб, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Москалькова в ходе сессии "Криминализация и декриминализация – с позиций обеспечения прав человека" на ПМЮФ сообщила, что аппарат уполномоченного по правам человека в РФ проводит мониторинговую работу на основе анализа обращений, поступающих в их адрес.
«
"Несколько лет назад мы заметили, что к нам увеличилось количество обращений, связанных с насилием в уголовно-исполнительной системе. Стали более тщательно и внимательно смотреть на эти данные… Сегодня приходит значительно меньше обращений, чем раньше, о применении насилия (следователями и в колониях - ред.)… Например, в прошлом году у нас поступило 36 жалоб, это меньше, чем в предыдущий период. Мы посмотрели статистику, но не смогли из нее вычленить непосредственно пытки. Но, тем не менее, по данным судебного департамента, в 2023 году осуждены за истязание, включая применение пыток, 464 человека, в 2022 году - 413", - сказала федеральный омбудсмен.
РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
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