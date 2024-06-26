https://ria.ru/20240626/kndr-1955686118.html

У КНДР появился ядерный зонтик после визита Путина, считают в Сеуле

У КНДР появился ядерный зонтик после визита Путина, считают в Сеуле - РИА Новости, 26.06.2024

У КНДР появился ядерный зонтик после визита Путина, считают в Сеуле

Россия своим новым договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР, подписанным в ходе визита Владимира Путина в Пхеньян, фактически предоставила... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T19:21

2024-06-26T19:21

2024-06-26T19:21

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ким чен ын

кндр (северная корея)

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СЕУЛ, 26 июн - РИА Новости. Россия своим новым договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР, подписанным в ходе визита Владимира Путина в Пхеньян, фактически предоставила Северной Корее ядерный зонтик, считает доцент южнокорейского Университета северокорейских исследований Ким Дон Ёп. "Если (до опубликования текста договора) были ожидания, что в военной сфере отношения всеобъемлющего стратегического партнерства не дойдут до уровня положений об "автоматическом" оказании военной помощи, то теперь, сравнивая с договором 1961 года, можно сказать, что в (новый договор) заложена российско-северокорейская версия концепции расширенного сдерживания на основе ядерного зонтика", - заявил РИА Новости Ким Дон Ёп. Он напомнил, что первая статья договора СССР и КНДР 1961 года гласила, что если одна из договаривающихся сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или "коалиции государств" и окажется таким образом в состоянии войны, то другая договаривающаяся сторона "немедленно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами". В свою очередь, статья 4 нового договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР указывает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или "нескольких государств" и окажется таким образом в состоянии войны, то другая сторона "незамедлительно" окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами "в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству Корейской Народно-Демократической Республики и Российской Федерации". По словам эксперта, теперь становится очевидно, что заявления Пхеньяна о том, что Южной Корея будет впредь восприниматься в КНДР не как часть единой нации, стремящейся к объединению, а как отдельное враждебное государство – вовсе не тактический шаг, а стратегическое решение. "В итоге по линии межкорейских отношений теперь сложно будет чего-либо ожидать. Вопрос только в том, что останется от отношений Южной Кореи с Россией", - отметил эксперт. Договор о дружбе, сотрудничества и взаимной помощи между СССР и КНДР был заключен в Москве 6 июля 1961 года во время визита первого руководителя КНДР Ким Ир Сена. Документ был принят на 10 лет с последующей автоматической пролонгацией на 5 лет, если одна из сторон за год до истечения срока не заявит о желании денонсировать договор. Он вступил в силу 10 сентября того же года. 7 августа 1995 года Россия передала северокорейской стороне проект нового договора, а спустя месяц стороны официально заявили, что старый договор устарел и не соответствует новым реалиям, в результате чего он впоследствии утратил силу. Переговоры по новому документу растянулись на несколько лет, он был подписан лишь 2 февраля 2000 года и вступил в силу 30 октября того же года. Договор содержит аналогичные условия по срокам действия, но из него исчезли не только ссылки на принцип социалистического интернационализма, но и пункт о военной взаимопомощи. Взамен стороны договорились в случае возникновения опасности агрессии в отношении одной из сторон "незамедлительно вступить в контакт друг с другом". Важным нововведением стало также признание необходимости "скорейшей ликвидации раскола Кореи, который является постоянным фактором международной напряженности". Новый договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР, подписанный 19 июня, является бессрочным и не содержит упоминаний объединения Кореи. Документ подлежит ратификации парламентами обеих стран и вступит в силу после обмена ратификационными грамотами. При этом ожидается, что Верховное народное собрание КНДР до конца года примет новую конституцию страны, после того как в январе были ликвидированы все органы межкорейского сотрудничества, а северокорейский лидер Ким Чен Ын призвал внести в изменения в основной закон, четко определив в нем территориальные пределы, находящиеся под государственной властью Пхеньяна. Владимир Путин посетил КНДР с дружественным государственным визитом 18-19 июня. Это был первый визит Путина в Пхеньян с июля 2000 года и первый в истории двусторонних отношений государственный визит - высшей категории по дипломатическому протоколу. Руководитель КНДР лично встретил президента России в аэропорту и проводил его до резиденции. На следующий день состоялась церемония официальной встречи с почетным караулом, которая прошла на главной площади страны, куда собрались десятки тысяч жителей Пхеньяна, приветствовавших российского лидера. Северокорейская столица была обильно украшена российскими флагами, портретами Путина и плакатами с лозунгами о нерушимости российско-корейской дружбы и сплоченности. Российско-корейские переговоры прошли в государственной резиденции Кымсусан, они проводились как в формате делегаций, так и с продолжительным общением лидеров один на один. Основным итогом стало подписание нового Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, в который вернулось положение о незамедлительном оказании военной и иной помощи всеми имеющимися в распоряжении средствами, ранее существовавшее в базовом договоре СССР и КНДР. По окончании переговоров Путин и Ким Чен Ын выступили с заявлениями для прессы, прогулялись вместе по резиденции, обменялись подарками, посетили торжественный концерт и государственный прием от имени северокорейского лидера. Кроме того, руководители России и КНДР вместе возложили венок к монументу, посвященном вкладу советской армии и народа в освобождение Кореи от японских империалистов, и посетили пхеньянский храм Живоначальной Троицы. Северокорейский лидер также лично провожал российского гостя в аэропорту. Комментируя результаты своей поездки в КНДР, Путин признался, что не ожидал столь масштабного приема в Северной Корее. Он выразил надежду на то, что подписанный с Пхеньяном договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве станет сдерживающим фактором, который не позволит тлеющему корейскому кризису перерасти в активную фазу. Путин подчеркнул, что положения о взаимной обороне действуют "в случае военной агрессии", и в этом смысле Южной Корее и другим странам, которые не собираются нападать на КНДР, нечего бояться. Российский президент также сравнил санкционный режим против КНДР с блокадой Ленинграда, заявив о необходимости работать над его постепенной отменой. При этом Путин предостерег Сеул от реакции в виде поставок летального оружия в зону боевых действий на Украине, заявив, что это будет большой ошибкой. Он отметил, что Россия оставляет за собой право на поставку вооружений в другие страны, не исключая КНДР, и Москва может при необходимости принять решения, которые вряд ли понравятся руководству Южной Кореи.

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https://ria.ru/20240622/avianosets-1954672543.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, южная корея, визит путина в кндр, владимир путин, ким чен ын, кндр (северная корея)