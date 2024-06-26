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Китай выразил ЕС протест из-за санкций "за связи с Россией" - РИА Новости, 26.06.2024
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17:11 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/kitay-1955647178.html
Китай выразил ЕС протест из-за санкций "за связи с Россией"
Китай выразил ЕС протест из-за санкций "за связи с Россией" - РИА Новости, 26.06.2024
Китай выразил ЕС протест из-за санкций "за связи с Россией"
Китай выражает острое недовольство и решительный протест в связи с включением компаний КНР в 14-й пакет антироссийских санкций ЕС, следует из заявления... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T17:11
2024-06-26T17:11
в мире
китай
россия
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владимир путин
евросоюз
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санкции в отношении россии
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ПЕКИН, 26 июн - РИА Новости. Китай выражает острое недовольство и решительный протест в связи с включением компаний КНР в 14-й пакет антироссийских санкций ЕС, следует из заявления министерства коммерции КНР. ЕС в 14-м пакете санкций против РФ расширил персональные ограничения, под них попали 116 физлиц и организаций. Под санкции попадают компании из КНР, Казахстана, Киргизии, Турции и ОАЭ за якобы обход ограничений против РФ. В заявлении, опубликованном на официальном сайте китайского ведомства в среду, отмечается, что односторонние санкции ЕС не основываются на международном праве, не санкционированы Советом Безопасности ООН, и представляют собой "юрисдикцию длинной руки (экстерриториальное применение своего законодательства). "Китай выражает острое недовольство и решительный протест в этой связи. Это действие противоречит духу консенсуса, достигнутого лидерами КНР и ЕС, и окажет негативное влияние на экономические и торговые отношения Китая и ЕС", - говорится в тексте. В минкоммерции подчеркнули, что Китай будет решительно защищать законные права и интересы китайских компаний. В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.
https://ria.ru/20240626/briks-1955416389.html
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в мире, китай, россия, москва, владимир путин, евросоюз, оон, санкции в отношении россии
В мире, Китай, Россия, Москва, Владимир Путин, Евросоюз, ООН, Санкции в отношении России
Китай выразил ЕС протест из-за санкций "за связи с Россией"

КНР выразила недовольство включением китайских компаний в 14-й пакет санкций ЕС

© AP Photo / Andy WongФлаги России и Китая в Пекине
Флаги России и Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© AP Photo / Andy Wong
Флаги России и Китая в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 26 июн - РИА Новости. Китай выражает острое недовольство и решительный протест в связи с включением компаний КНР в 14-й пакет антироссийских санкций ЕС, следует из заявления министерства коммерции КНР.
ЕС в 14-м пакете санкций против РФ расширил персональные ограничения, под них попали 116 физлиц и организаций. Под санкции попадают компании из КНР, Казахстана, Киргизии, Турции и ОАЭ за якобы обход ограничений против РФ. В заявлении, опубликованном на официальном сайте китайского ведомства в среду, отмечается, что односторонние санкции ЕС не основываются на международном праве, не санкционированы Советом Безопасности ООН, и представляют собой "юрисдикцию длинной руки (экстерриториальное применение своего законодательства).
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"Китай выражает острое недовольство и решительный протест в этой связи. Это действие противоречит духу консенсуса, достигнутого лидерами КНР и ЕС, и окажет негативное влияние на экономические и торговые отношения Китая и ЕС", - говорится в тексте.
В минкоммерции подчеркнули, что Китай будет решительно защищать законные права и интересы китайских компаний.
В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.
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