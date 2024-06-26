Китай выразил ЕС протест из-за санкций "за связи с Россией"
КНР выразила недовольство включением китайских компаний в 14-й пакет санкций ЕС
© AP Photo / Andy WongФлаги России и Китая в Пекине
© AP Photo / Andy Wong
Флаги России и Китая в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 26 июн - РИА Новости. Китай выражает острое недовольство и решительный протест в связи с включением компаний КНР в 14-й пакет антироссийских санкций ЕС, следует из заявления министерства коммерции КНР.
ЕС в 14-м пакете санкций против РФ расширил персональные ограничения, под них попали 116 физлиц и организаций. Под санкции попадают компании из КНР, Казахстана, Киргизии, Турции и ОАЭ за якобы обход ограничений против РФ. В заявлении, опубликованном на официальном сайте китайского ведомства в среду, отмечается, что односторонние санкции ЕС не основываются на международном праве, не санкционированы Советом Безопасности ООН, и представляют собой "юрисдикцию длинной руки (экстерриториальное применение своего законодательства).
"Китай выражает острое недовольство и решительный протест в этой связи. Это действие противоречит духу консенсуса, достигнутого лидерами КНР и ЕС, и окажет негативное влияние на экономические и торговые отношения Китая и ЕС", - говорится в тексте.
В минкоммерции подчеркнули, что Китай будет решительно защищать законные права и интересы китайских компаний.
В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.
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