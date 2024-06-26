https://ria.ru/20240626/kitay-1955647178.html

Китай выразил ЕС протест из-за санкций "за связи с Россией"

Китай выразил ЕС протест из-за санкций "за связи с Россией" - РИА Новости, 26.06.2024

Китай выразил ЕС протест из-за санкций "за связи с Россией"

Китай выражает острое недовольство и решительный протест в связи с включением компаний КНР в 14-й пакет антироссийских санкций ЕС, следует из заявления... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T17:11

2024-06-26T17:11

2024-06-26T17:11

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оон

санкции в отношении россии

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ПЕКИН, 26 июн - РИА Новости. Китай выражает острое недовольство и решительный протест в связи с включением компаний КНР в 14-й пакет антироссийских санкций ЕС, следует из заявления министерства коммерции КНР. ЕС в 14-м пакете санкций против РФ расширил персональные ограничения, под них попали 116 физлиц и организаций. Под санкции попадают компании из КНР, Казахстана, Киргизии, Турции и ОАЭ за якобы обход ограничений против РФ. В заявлении, опубликованном на официальном сайте китайского ведомства в среду, отмечается, что односторонние санкции ЕС не основываются на международном праве, не санкционированы Советом Безопасности ООН, и представляют собой "юрисдикцию длинной руки (экстерриториальное применение своего законодательства). "Китай выражает острое недовольство и решительный протест в этой связи. Это действие противоречит духу консенсуса, достигнутого лидерами КНР и ЕС, и окажет негативное влияние на экономические и торговые отношения Китая и ЕС", - говорится в тексте. В минкоммерции подчеркнули, что Китай будет решительно защищать законные права и интересы китайских компаний. В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.

https://ria.ru/20240626/briks-1955416389.html

https://ria.ru/20240621/kitay-1954458507.html

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в мире, китай, россия, москва, владимир путин, евросоюз, оон, санкции в отношении россии