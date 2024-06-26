https://ria.ru/20240626/kitay-1955646260.html

Китай перехватил детектор подлодок США в Южно-Китайском море, сообщили СМИ

Китай перехватил детектор подлодок США в Южно-Китайском море, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.06.2024

Китай перехватил детектор подлодок США в Южно-Китайском море, сообщили СМИ

Китай перехватил детектор подводных лодок, сброшенный военным самолетом США в Южно-Китайском море, передает в среду китайское государственное издание "Хуанцю... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T17:08

2024-06-26T17:08

2024-06-26T17:08

китай

южно-китайское море

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ПЕКИН, 26 июн - РИА Новости. Китай перехватил детектор подводных лодок, сброшенный военным самолетом США в Южно-Китайском море, передает в среду китайское государственное издание "Хуанцю шибао" со ссылкой на аккаунт Yuyuantan tian в соцсети Weibo, аффилированный с Медиакорпорацией Китая. В сообщении отмечается, что недавно китайская сторона обнаружила, как военные самолеты США, кружившие над акваторией КНР в Южно-Китайском морем, сбрасывали в воду неопознанные объекты, после чего Китай провел операцию по их вылову. Yuyuantan tian сообщил, что это был детектор подводных лодок и опубликовал в Weibo видео, на котором представлен выловленный объект. Между Китаем и Филиппинами, а также другими странами региона, ведется территориальный спор по поводу архипелага Спратли (Наньша) в Южно-Китайском море. Эти острова представляют ценность из-за богатых биоресурсов, стратегического расположения на перекрестке морских маршрутов Индийского и Тихого океанов, а также потенциальных запасов нефти и газа. Претензии Китая в Южно-Китайском море были обозначены на карте с девятью пунктирными линиями (также известны как "линия коровьего языка") в 1946 году. В 2016 году суд в Гааге признал недействительными претензии Пекина и удовлетворил протест Филиппин в отношении их исключительной экономической зоны. Пекин не участвовал в судебном разбирательстве. Ситуация в регионе Южно-Китайского моря также часто осложняется из-за прохода военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявлял, что США будут плавать везде, где это разрешает международное право. В январе этого года министр обороны Филиппин заявил о намерении усилить военную деятельность с США и их союзниками из-за более агрессивного поведения Китая. По его словам, наращивание военных возможностей поможет вносить более эффективный вклад в региональную стабильность. В январе главы МИД Филиппин и Китая договорились развивать сотрудничество и спокойно решать инциденты в Южно-Китайском море, чтобы снизить напряженность в регионе. Аккаунт Yuyuantan tian принадлежит Медиакорпорации Китая, куда входит Центральное телевидение Китая, Народное радио Китая и Международное радио Китая.

https://ria.ru/20240518/vms-1946475046.html

https://ria.ru/20240617/flot-1953242038.html

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китай

южно-китайское море

сша

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китай, южно-китайское море, сша, weibo, в мире