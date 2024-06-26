https://ria.ru/20240626/kino-1955608511.html

Александр Петров сыграет в фильме-сказке "Горыныч"

Александр Петров сыграет в фильме-сказке "Горыныч" - РИА Новости, 26.06.2024

Александр Петров сыграет в фильме-сказке "Горыныч"

Стартовали съемки полнометражного сказочного блокбастера "Горыныч" с Александром Петровым в главной роли, об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе телеканала РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T15:23

2024-06-26T15:23

2024-06-26T15:23

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Стартовали съемки полнометражного сказочного блокбастера "Горыныч" с Александром Петровым в главной роли, об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе телеканала "Россия". В центре сюжета – старший лейтенант ВМФ Алексей Алехин. Он опускается в батискафе на морское дно и оказывается в странной пещере, которая оказывается порталом в сказочный мир. Лёха встречается с маленьким драконом, оставшимся без мамы, и становится ему опекуном, назвав малыша Горынычем. "Любая старая сказка когда-то была новой – так решили мы и придумали совершенно новую историю, которая не основана на известных сюжетах, при этом рассказана в лучших традициях русской волшебной сказки. Делаем мы это кино той же командой, с которой делали "Конька-Горбунка", "По щучьему велению" и "Огниво", — отметил продюсер Сергей Селиянов. По его словам, в картине планируется несколько музыкальных номеров.Автор сценария Александр Архипов добавил, что "эта история о том, как важно любить. Любить не только того, кто тебе родной по крови. Перефразируя Экзюпери, "мы в ответе за тех, кого полюбили".Продюсер Александр Горохов пояснил, что в основе работы над персонажем Горыныч так же, как это было с Коньком-Горбунком, лежит актерская игра. "Да, наш персонаж, не говорящий, он — дракон, хотя еще совсем маленький, но его все равно нужно сыграть. В основе создания мимики – ручная анимация по актерскому референсу. К технологии лицевого мокапа мы прибегать не будем, а на экране он появится при помощи компьютерной графики, это будет Full CG персонаж", — рассказал он.Съемки картины пройдут в Санкт-Петербурге, Москве, Ленинградской области, Тобольске и окрестностях.В проекте также снимаются Виктория Агалакова, Сергей Маковецкий, Алексей Филимонов, Роман Курцын, Александр Робак, Сергей Епишев, Евгений Серзин, Дмитрий Куличков, Нина Усатова и другие

https://ria.ru/20240615/sklifosovskiy-1952859415.html

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Светлана Вовк

Светлана Вовк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

новости культуры, кино и сериалы