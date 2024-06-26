Александр Петров сыграет в фильме-сказке "Горыныч"
Стартовали съемки сказочного блокбастера "Горыныч" с Александром Петровым
© Фото предоставлено пресс-службой ВГТРКСъемки фильма "Горыныч"
© Фото предоставлено пресс-службой ВГТРК
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Стартовали съемки полнометражного сказочного блокбастера "Горыныч" с Александром Петровым в главной роли, об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе телеканала "Россия".
В центре сюжета – старший лейтенант ВМФ Алексей Алехин. Он опускается в батискафе на морское дно и оказывается в странной пещере, которая оказывается порталом в сказочный мир. Лёха встречается с маленьким драконом, оставшимся без мамы, и становится ему опекуном, назвав малыша Горынычем.
"Любая старая сказка когда-то была новой – так решили мы и придумали совершенно новую историю, которая не основана на известных сюжетах, при этом рассказана в лучших традициях русской волшебной сказки. Делаем мы это кино той же командой, с которой делали "Конька-Горбунка", "По щучьему велению" и "Огниво", — отметил продюсер Сергей Селиянов.
По его словам, в картине планируется несколько музыкальных номеров.
Автор сценария Александр Архипов добавил, что "эта история о том, как важно любить. Любить не только того, кто тебе родной по крови. Перефразируя Экзюпери, "мы в ответе за тех, кого полюбили".
© Фото предоставлено пресс-службой ВГТРК
На съемочной площадке фильма "Горыныч"
На съемочной площадке фильма "Горыныч"
© Фото предоставлено пресс-службой ВГТРК
1 из 6
© Фото предоставлено пресс-службой ВГТРК
Кадр со съемок фильма "Горыныч"
Кадр со съемок фильма "Горыныч"
© Фото предоставлено пресс-службой ВГТРК
2 из 6
© Фото предоставлено пресс-службой ВГТРК
Съемки сказочного блокбастера "Горыныч"
Съемки сказочного блокбастера "Горыныч"
© Фото предоставлено пресс-службой ВГТРК
3 из 6
© Фото предоставлено пресс-службой ВГТРКСъемки фильма "Горыныч"
Съемки фильма "Горыныч"
© Фото предоставлено пресс-службой ВГТРК
4 из 6
© Фото предоставлено пресс-службой ВГТРК
Фильм-сказка "Горыныч"
Фильм-сказка "Горыныч"
© Фото предоставлено пресс-службой ВГТРК
5 из 6
© Фото предоставлено пресс-службой ВГТРК
Актеры на съемках фильма "Горыныч"
Актеры на съемках фильма "Горыныч"
© Фото предоставлено пресс-службой ВГТРК
6 из 6
На съемочной площадке фильма "Горыныч"
© Фото предоставлено пресс-службой ВГТРК
1 из 6
Кадр со съемок фильма "Горыныч"
© Фото предоставлено пресс-службой ВГТРК
2 из 6
Съемки сказочного блокбастера "Горыныч"
© Фото предоставлено пресс-службой ВГТРК
3 из 6
Съемки фильма "Горыныч"
© Фото предоставлено пресс-службой ВГТРК
4 из 6
Фильм-сказка "Горыныч"
© Фото предоставлено пресс-службой ВГТРК
5 из 6
Актеры на съемках фильма "Горыныч"
© Фото предоставлено пресс-службой ВГТРК
6 из 6
Продюсер Александр Горохов пояснил, что в основе работы над персонажем Горыныч так же, как это было с Коньком-Горбунком, лежит актерская игра.
"Да, наш персонаж, не говорящий, он — дракон, хотя еще совсем маленький, но его все равно нужно сыграть. В основе создания мимики – ручная анимация по актерскому референсу. К технологии лицевого мокапа мы прибегать не будем, а на экране он появится при помощи компьютерной графики, это будет Full CG персонаж", — рассказал он.
Съемки картины пройдут в Санкт-Петербурге, Москве, Ленинградской области, Тобольске и окрестностях.
В проекте также снимаются Виктория Агалакова, Сергей Маковецкий, Алексей Филимонов, Роман Курцын, Александр Робак, Сергей Епишев, Евгений Серзин, Дмитрий Куличков, Нина Усатова и другие