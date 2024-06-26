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Александр Петров сыграет в фильме-сказке "Горыныч" - РИА Новости, 26.06.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:23 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/kino-1955608511.html
Александр Петров сыграет в фильме-сказке "Горыныч"
Александр Петров сыграет в фильме-сказке "Горыныч" - РИА Новости, 26.06.2024
Александр Петров сыграет в фильме-сказке "Горыныч"
Стартовали съемки полнометражного сказочного блокбастера "Горыныч" с Александром Петровым в главной роли, об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе телеканала РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T15:23
2024-06-26T15:23
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Стартовали съемки полнометражного сказочного блокбастера "Горыныч" с Александром Петровым в главной роли, об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе телеканала "Россия". В центре сюжета – старший лейтенант ВМФ Алексей Алехин. Он опускается в батискафе на морское дно и оказывается в странной пещере, которая оказывается порталом в сказочный мир. Лёха встречается с маленьким драконом, оставшимся без мамы, и становится ему опекуном, назвав малыша Горынычем. "Любая старая сказка когда-то была новой – так решили мы и придумали совершенно новую историю, которая не основана на известных сюжетах, при этом рассказана в лучших традициях русской волшебной сказки. Делаем мы это кино той же командой, с которой делали "Конька-Горбунка", "По щучьему велению" и "Огниво", — отметил продюсер Сергей Селиянов. По его словам, в картине планируется несколько музыкальных номеров.Автор сценария Александр Архипов добавил, что "эта история о том, как важно любить. Любить не только того, кто тебе родной по крови. Перефразируя Экзюпери, "мы в ответе за тех, кого полюбили".Продюсер Александр Горохов пояснил, что в основе работы над персонажем Горыныч так же, как это было с Коньком-Горбунком, лежит актерская игра. "Да, наш персонаж, не говорящий, он — дракон, хотя еще совсем маленький, но его все равно нужно сыграть. В основе создания мимики – ручная анимация по актерскому референсу. К технологии лицевого мокапа мы прибегать не будем, а на экране он появится при помощи компьютерной графики, это будет Full CG персонаж", — рассказал он.Съемки картины пройдут в Санкт-Петербурге, Москве, Ленинградской области, Тобольске и окрестностях.В проекте также снимаются Виктория Агалакова, Сергей Маковецкий, Алексей Филимонов, Роман Курцын, Александр Робак, Сергей Епишев, Евгений Серзин, Дмитрий Куличков, Нина Усатова и другие
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новости культуры, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы
Александр Петров сыграет в фильме-сказке "Горыныч"

Стартовали съемки сказочного блокбастера "Горыныч" с Александром Петровым

© Фото предоставлено пресс-службой ВГТРКСъемки фильма "Горыныч"
Съемки фильма Горыныч
© Фото предоставлено пресс-службой ВГТРК
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Стартовали съемки полнометражного сказочного блокбастера "Горыныч" с Александром Петровым в главной роли, об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе телеканала "Россия".
В центре сюжета – старший лейтенант ВМФ Алексей Алехин. Он опускается в батискафе на морское дно и оказывается в странной пещере, которая оказывается порталом в сказочный мир. Лёха встречается с маленьким драконом, оставшимся без мамы, и становится ему опекуном, назвав малыша Горынычем.
"Любая старая сказка когда-то была новой – так решили мы и придумали совершенно новую историю, которая не основана на известных сюжетах, при этом рассказана в лучших традициях русской волшебной сказки. Делаем мы это кино той же командой, с которой делали "Конька-Горбунка", "По щучьему велению" и "Огниво", — отметил продюсер Сергей Селиянов.
По его словам, в картине планируется несколько музыкальных номеров.
Автор сценария Александр Архипов добавил, что "эта история о том, как важно любить. Любить не только того, кто тебе родной по крови. Перефразируя Экзюпери, "мы в ответе за тех, кого полюбили".
© Фото предоставлено пресс-службой ВГТРК

На съемочной площадке фильма "Горыныч"

Съемки фильма Горыныч

На съемочной площадке фильма "Горыныч"

© Фото предоставлено пресс-службой ВГТРК
1 из 6
© Фото предоставлено пресс-службой ВГТРК

Кадр со съемок фильма "Горыныч"

Съемки фильма Горыныч

Кадр со съемок фильма "Горыныч"

© Фото предоставлено пресс-службой ВГТРК
2 из 6
© Фото предоставлено пресс-службой ВГТРК

Съемки сказочного блокбастера "Горыныч"

Съемки фильма Горыныч

Съемки сказочного блокбастера "Горыныч"

© Фото предоставлено пресс-службой ВГТРК
3 из 6
© Фото предоставлено пресс-службой ВГТРКСъемки фильма "Горыныч"
Съемки фильма Горыныч
Съемки фильма "Горыныч"
© Фото предоставлено пресс-службой ВГТРК
4 из 6
© Фото предоставлено пресс-службой ВГТРК

Фильм-сказка "Горыныч"

Съемки фильма Горыныч

Фильм-сказка "Горыныч"

© Фото предоставлено пресс-службой ВГТРК
5 из 6
© Фото предоставлено пресс-службой ВГТРК

Актеры на съемках фильма "Горыныч"

Съемки фильма Горыныч

Актеры на съемках фильма "Горыныч"

© Фото предоставлено пресс-службой ВГТРК
6 из 6

На съемочной площадке фильма "Горыныч"

© Фото предоставлено пресс-службой ВГТРК
1 из 6

Кадр со съемок фильма "Горыныч"

© Фото предоставлено пресс-службой ВГТРК
2 из 6

Съемки сказочного блокбастера "Горыныч"

© Фото предоставлено пресс-службой ВГТРК
3 из 6
Съемки фильма "Горыныч"
© Фото предоставлено пресс-службой ВГТРК
4 из 6

Фильм-сказка "Горыныч"

© Фото предоставлено пресс-службой ВГТРК
5 из 6

Актеры на съемках фильма "Горыныч"

© Фото предоставлено пресс-службой ВГТРК
6 из 6
Продюсер Александр Горохов пояснил, что в основе работы над персонажем Горыныч так же, как это было с Коньком-Горбунком, лежит актерская игра.
"Да, наш персонаж, не говорящий, он — дракон, хотя еще совсем маленький, но его все равно нужно сыграть. В основе создания мимики – ручная анимация по актерскому референсу. К технологии лицевого мокапа мы прибегать не будем, а на экране он появится при помощи компьютерной графики, это будет Full CG персонаж", — рассказал он.
Съемки картины пройдут в Санкт-Петербурге, Москве, Ленинградской области, Тобольске и окрестностях.
В проекте также снимаются Виктория Агалакова, Сергей Маковецкий, Алексей Филимонов, Роман Курцын, Александр Робак, Сергей Епишев, Евгений Серзин, Дмитрий Куличков, Нина Усатова и другие
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