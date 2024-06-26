https://ria.ru/20240626/kiev-1955629946.html
На ПМЮФ подсчитали сумму ущерба от преступлений Киева в Донбассе
На ПМЮФ подсчитали сумму ущерба от преступлений Киева в Донбассе - РИА Новости, 26.06.2024
На ПМЮФ подсчитали сумму ущерба от преступлений Киева в Донбассе
Ущерб, который причинил киевский режим в 2022 и 2023 годах объектам недвижимости и инфраструктуры в ДНР, ЛНР и трех приграничных регионах, превышает 734... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T16:25
2024-06-26T16:25
2024-06-26T16:55
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
следственный комитет россии (ск рф)
петербургский международный юридический форум
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Ущерб, который причинил киевский режим в 2022 и 2023 годах объектам недвижимости и инфраструктуры в ДНР, ЛНР и трех приграничных регионах, превышает 734 миллиарда рублей, заявил зампредседателя СК РФ Александр Федоров. "В целях установления ущерба от преступлений киевского режима, совершенных в 2022 и 2023 годах, эксперты СК выполнили почти 7,5 тысяч экспертиз, оценочных экспертиз по разрушенным объектам, расположенным в Донецкой и Луганской народных республиках, в Белгородской, Брянской и Ростовской областях. Исследовано более 70 тысяч домов и объектов инфраструктуры. Установлен ущерб на сумму свыше 734 миллиардов рублей", - сказал он на полях ПМЮФ. Следователями Следственного комитета в суд направлено 296 уголовных дел в отношении 458 военнослужащих ВСУ и наемников. По результатам их рассмотрения вынесено 250 приговоров, 32 подсудимым назначены пожизненные сроки лишения свободы.Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня, его основная тема - право как основа глобального равновесия. Форум традиционно собрал ведущих правоведов, политиков, представителей деловых кругов и общественных организаций из разных стран.
https://ria.ru/20240520/kharkov-1947232244.html
https://ria.ru/20240608/svo-1951658122.html
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луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, следственный комитет россии (ск рф), петербургский международный юридический форум
Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Петербургский международный юридический форум
На ПМЮФ подсчитали сумму ущерба от преступлений Киева в Донбассе
СК: ущерб от преступлений Киева в Донбассе превысил 734 миллиарда рублей