https://ria.ru/20240626/kiev-1955629946.html

На ПМЮФ подсчитали сумму ущерба от преступлений Киева в Донбассе

На ПМЮФ подсчитали сумму ущерба от преступлений Киева в Донбассе - РИА Новости, 26.06.2024

На ПМЮФ подсчитали сумму ущерба от преступлений Киева в Донбассе

Ущерб, который причинил киевский режим в 2022 и 2023 годах объектам недвижимости и инфраструктуры в ДНР, ЛНР и трех приграничных регионах, превышает 734... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T16:25

2024-06-26T16:25

2024-06-26T16:55

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

следственный комитет россии (ск рф)

петербургский международный юридический форум

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Ущерб, который причинил киевский режим в 2022 и 2023 годах объектам недвижимости и инфраструктуры в ДНР, ЛНР и трех приграничных регионах, превышает 734 миллиарда рублей, заявил зампредседателя СК РФ Александр Федоров. "В целях установления ущерба от преступлений киевского режима, совершенных в 2022 и 2023 годах, эксперты СК выполнили почти 7,5 тысяч экспертиз, оценочных экспертиз по разрушенным объектам, расположенным в Донецкой и Луганской народных республиках, в Белгородской, Брянской и Ростовской областях. Исследовано более 70 тысяч домов и объектов инфраструктуры. Установлен ущерб на сумму свыше 734 миллиардов рублей", - сказал он на полях ПМЮФ. Следователями Следственного комитета в суд направлено 296 уголовных дел в отношении 458 военнослужащих ВСУ и наемников. По результатам их рассмотрения вынесено 250 приговоров, 32 подсудимым назначены пожизненные сроки лишения свободы.Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня, его основная тема - право как основа глобального равновесия. Форум традиционно собрал ведущих правоведов, политиков, представителей деловых кругов и общественных организаций из разных стран.

https://ria.ru/20240520/kharkov-1947232244.html

https://ria.ru/20240608/svo-1951658122.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

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луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, следственный комитет россии (ск рф), петербургский международный юридический форум