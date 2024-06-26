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Выдворенная из России афганская журналистка вернулась в Кабул - РИА Новости, 26.06.2024
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17:41 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/khassani-1955658685.html
Выдворенная из России афганская журналистка вернулась в Кабул
Выдворенная из России афганская журналистка вернулась в Кабул - РИА Новости, 26.06.2024
Выдворенная из России афганская журналистка вернулась в Кабул
Осужденная за незаконное пересечение границы РФ афганская журналистка Кобра Хассани вернулась в Кабул, сейчас она дома с отцом, сообщил РИА Новости председатель РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T17:41
2024-06-26T17:41
россия
афганистан
кабул (город)
санкт-петербургский городской суд
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Осужденная за незаконное пересечение границы РФ афганская журналистка Кобра Хассани вернулась в Кабул, сейчас она дома с отцом, сообщил РИА Новости председатель афганской диаспоры в Петербурге Бахтияр Наби. "Да, она вылетела вчера из Петербурга. Сейчас она уже дома, ее в Кабуле встретил отец", - сказал Наби. Он добавил, что ранее Хассани опасалась возвращаться в Афганистан, так как думала, что ее могут преследовать за ее взгляды. "Мы неоднократно с ней про это говорили, сейчас в Афганистане всё спокойно, на родине нет никакой опасности для нее", - уверен Наби. Согласно данным картотеки электронных дел Санкт-Петербургского городского суда, 25 июня было вынесено апелляционное решение по делу, в число фигурантов которого входила и Хассани. По информации адвокатов журналистки, горсуд оставил определение районного суда в части наказания в силе. В феврале этого года сообщалось, что Кировский районный суд города огласил приговор афганцам, пытавшимся через Россию незаконно въехать в Евросоюз: организатор приговорен к четырем годам колонии, а 12 беженцев, включая Хассани, и их посредник получили по два года колонии-поселения, но за счет времени, проведенного в СИЗО, наказание сочтено уже отбытым. Хассани была в мае 2023 года оштрафована на 5 тысяч рублей с принудительным выдворением из страны за нарушение правил въезда и режима пребывания в РФ, однако позже это решение было отменено, журналистку освободили из центра временного содержания иностранных граждан. После вынесения приговора по уголовному делу она продолжала находиться под подпиской о невыезде, ожидая апелляции. Адвокаты афганской журналистки не подтвердили и не опровергли ее возвращение на родину. "Кобра запретила мне общаться с журналистами, так что комментариев не будет", - сказала одна из них. "Коммерсант" называет Хассани афганской журналисткой, которой на родине может грозить смертная казнь. "Фонтанка" пишет, что Хассани опасается преследования в Афганистане из-за своей правозащитной деятельности.
https://ria.ru/20240213/bezhentsy-1927165669.html
https://ria.ru/20231101/afganistan-1906689927.html
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россия, афганистан, кабул (город), санкт-петербургский городской суд, в мире
Россия, Афганистан, Кабул (город), Санкт-Петербургский городской суд, В мире
Выдворенная из России афганская журналистка вернулась в Кабул

Осужденная и выдворенная из России журналистка Кобра Хассани вернулась в Кабул

© Kobra Hassani/YouTubeКобра Хассани
Кобра Хассани
© Kobra Hassani/YouTube
Кобра Хассани. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Осужденная за незаконное пересечение границы РФ афганская журналистка Кобра Хассани вернулась в Кабул, сейчас она дома с отцом, сообщил РИА Новости председатель афганской диаспоры в Петербурге Бахтияр Наби.
"Да, она вылетела вчера из Петербурга. Сейчас она уже дома, ее в Кабуле встретил отец", - сказал Наби.
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Он добавил, что ранее Хассани опасалась возвращаться в Афганистан, так как думала, что ее могут преследовать за ее взгляды.
"Мы неоднократно с ней про это говорили, сейчас в Афганистане всё спокойно, на родине нет никакой опасности для нее", - уверен Наби.
Согласно данным картотеки электронных дел Санкт-Петербургского городского суда, 25 июня было вынесено апелляционное решение по делу, в число фигурантов которого входила и Хассани. По информации адвокатов журналистки, горсуд оставил определение районного суда в части наказания в силе.
В феврале этого года сообщалось, что Кировский районный суд города огласил приговор афганцам, пытавшимся через Россию незаконно въехать в Евросоюз: организатор приговорен к четырем годам колонии, а 12 беженцев, включая Хассани, и их посредник получили по два года колонии-поселения, но за счет времени, проведенного в СИЗО, наказание сочтено уже отбытым. Хассани была в мае 2023 года оштрафована на 5 тысяч рублей с принудительным выдворением из страны за нарушение правил въезда и режима пребывания в РФ, однако позже это решение было отменено, журналистку освободили из центра временного содержания иностранных граждан. После вынесения приговора по уголовному делу она продолжала находиться под подпиской о невыезде, ожидая апелляции.
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Адвокаты афганской журналистки не подтвердили и не опровергли ее возвращение на родину.
"Кобра запретила мне общаться с журналистами, так что комментариев не будет", - сказала одна из них.
"Коммерсант" называет Хассани афганской журналисткой, которой на родине может грозить смертная казнь. "Фонтанка" пишет, что Хассани опасается преследования в Афганистане из-за своей правозащитной деятельности.
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