https://ria.ru/20240626/kharkov-1955670346.html
Подполье сообщило об ударе в район Харьковского авиазавода
Подполье сообщило об ударе в район Харьковского авиазавода - РИА Новости, 26.06.2024
Подполье сообщило об ударе в район Харьковского авиазавода
Удар в Харькове пришелся на район авиазавода, были слышны два мощных взрыва, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T18:13
2024-06-26T18:13
2024-06-26T18:13
специальная военная операция на украине
харьков
сергей лебедев
вооруженные силы украины
в мире
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936431259_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7012d327ae99d94e31f413c601b9885b.jpg
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Удар в Харькове пришелся на район авиазавода, были слышны два мощных взрыва, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Ранее в среду мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о серии взрывов в городе на фоне воздушной тревоги. "Два мощных "прилета" по Харькову в районе авиазавода", - рассказал собеседник агентства. По его словам, ВСУ расположили в черте Харькова тяжелую артиллерию. Кроме того, с сегодняшнего дня коммерческие офисы не работают в северной части города, закрыты и отделения банков, из них вывезены все наличные средства.
https://ria.ru/20240626/podpole-1955466824.html
харьков
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936431259_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5ca63bbdfc06986b610564cc397578dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьков, сергей лебедев, вооруженные силы украины, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина
Подполье сообщило об ударе в район Харьковского авиазавода
Подпольщик Лебедев сообщил о двух взрывах в Харькове в районе авиазавода