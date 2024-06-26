Рейтинг@Mail.ru
Подполье сообщило об ударе в район Харьковского авиазавода - РИА Новости, 26.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:13 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/kharkov-1955670346.html
Подполье сообщило об ударе в район Харьковского авиазавода
Подполье сообщило об ударе в район Харьковского авиазавода - РИА Новости, 26.06.2024
Подполье сообщило об ударе в район Харьковского авиазавода
Удар в Харькове пришелся на район авиазавода, были слышны два мощных взрыва, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T18:13
2024-06-26T18:13
специальная военная операция на украине
харьков
сергей лебедев
вооруженные силы украины
в мире
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936431259_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7012d327ae99d94e31f413c601b9885b.jpg
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Удар в Харькове пришелся на район авиазавода, были слышны два мощных взрыва, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Ранее в среду мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о серии взрывов в городе на фоне воздушной тревоги. "Два мощных "прилета" по Харькову в районе авиазавода", - рассказал собеседник агентства. По его словам, ВСУ расположили в черте Харькова тяжелую артиллерию. Кроме того, с сегодняшнего дня коммерческие офисы не работают в северной части города, закрыты и отделения банков, из них вывезены все наличные средства.
https://ria.ru/20240626/podpole-1955466824.html
харьков
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936431259_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5ca63bbdfc06986b610564cc397578dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харьков, сергей лебедев, вооруженные силы украины, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина
Подполье сообщило об ударе в район Харьковского авиазавода

Подпольщик Лебедев сообщил о двух взрывах в Харькове в районе авиазавода

© AP Photo / Andrii MarienkoПожарные на месте взрыва в Харькове
Пожарные на месте взрыва в Харькове - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© AP Photo / Andrii Marienko
Пожарные на месте взрыва в Харькове. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Удар в Харькове пришелся на район авиазавода, были слышны два мощных взрыва, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Ранее в среду мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о серии взрывов в городе на фоне воздушной тревоги.
"Два мощных "прилета" по Харькову в районе авиазавода", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, ВСУ расположили в черте Харькова тяжелую артиллерию. Кроме того, с сегодняшнего дня коммерческие офисы не работают в северной части города, закрыты и отделения банков, из них вывезены все наличные средства.
Военнослужащий ВС РФ ведет огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
Подполье сообщило о мощном взрыве к востоку от Сум
Вчера, 00:38
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныВ миреУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала