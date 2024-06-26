https://ria.ru/20240626/kharkov-1955670346.html

Подполье сообщило об ударе в район Харьковского авиазавода

Подполье сообщило об ударе в район Харьковского авиазавода - РИА Новости, 26.06.2024

Подполье сообщило об ударе в район Харьковского авиазавода

Удар в Харькове пришелся на район авиазавода, были слышны два мощных взрыва, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T18:13

2024-06-26T18:13

2024-06-26T18:13

специальная военная операция на украине

харьков

сергей лебедев

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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Удар в Харькове пришелся на район авиазавода, были слышны два мощных взрыва, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Ранее в среду мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о серии взрывов в городе на фоне воздушной тревоги. "Два мощных "прилета" по Харькову в районе авиазавода", - рассказал собеседник агентства. По его словам, ВСУ расположили в черте Харькова тяжелую артиллерию. Кроме того, с сегодняшнего дня коммерческие офисы не работают в северной части города, закрыты и отделения банков, из них вывезены все наличные средства.

https://ria.ru/20240626/podpole-1955466824.html

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Кирилл Волков

харьков, сергей лебедев, вооруженные силы украины, в мире, украина