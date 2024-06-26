https://ria.ru/20240626/khaker-1955482784.html
Эксперт назвал русского хакера лучшим в мире по образу мышления
Эксперт назвал русского хакера лучшим в мире по образу мышления - РИА Новости, 26.06.2024
Эксперт назвал русского хакера лучшим в мире по образу мышления
Русский хакер является лучшим в мире по образу мышления, он подходит к атакам как инженер и бизнесмен, рассказал в интервью РИА Новости сооснователь Positive... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T06:22
2024-06-26T06:22
2024-06-26T06:23
технологии
юрий максимов
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Русский хакер является лучшим в мире по образу мышления, он подходит к атакам как инженер и бизнесмен, рассказал в интервью РИА Новости сооснователь Positive Technologies и фонда результативной кибербезопасности "Сайберус" Юрий Максимов. "Хакер - это не синоним преступник. Хакер - это человек, который способен докопаться до сути. Мне очень нравится выражение, недавно было произнесено. "Хакер - это тот человек, на действие которого общественность говорит: "А что, так можно было?". То есть он ломает границы. И, конечно, с этой точки зрения русские хакеры лучшие. По образу мышления русские хакеры - инженеры, русские хакеры - бизнесмены", - сказал Максимов. Он считает, что русский хакер делает все так, как считает нужным для достижения своих результатов - для них нет границ и установок "так не принято". Максимов также выразил свое мнение про украинских хакеров, которых называет "страшными: "Я думаю, что вопрос страха - это всего лишь вопрос, на какой стороне работает этот хакер. В общем, украинских хакеров я называю русскими, потому что с точки зрения способностей, ментальности, это ровно такие же хакеры, такие же специалисты".
https://ria.ru/20240626/avto-1955477741.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, юрий максимов
Технологии, Юрий Максимов
Эксперт назвал русского хакера лучшим в мире по образу мышления
Эксперт Максимов: русский хакер подходит к атакам как инженер и бизнесмен
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Русский хакер является лучшим в мире по образу мышления, он подходит к атакам как инженер и бизнесмен, рассказал в интервью РИА Новости сооснователь Positive Technologies и фонда результативной кибербезопасности "Сайберус" Юрий Максимов.
"Хакер - это не синоним преступник. Хакер - это человек, который способен докопаться до сути. Мне очень нравится выражение, недавно было произнесено. "Хакер - это тот человек, на действие которого общественность говорит: "А что, так можно было?". То есть он ломает границы. И, конечно, с этой точки зрения русские хакеры лучшие. По образу мышления русские хакеры - инженеры, русские хакеры - бизнесмены", - сказал Максимов.
Он считает, что русский хакер делает все так, как считает нужным для достижения своих результатов - для них нет границ и установок "так не принято".
Максимов также выразил свое мнение про украинских хакеров, которых называет "страшными: "Я думаю, что вопрос страха - это всего лишь вопрос, на какой стороне работает этот хакер. В общем, украинских хакеров я называю русскими, потому что с точки зрения способностей, ментальности, это ровно такие же хакеры, такие же специалисты".