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В Кении сообщили о 13 погибших во время протестов против повышения налогов - РИА Новости, 26.06.2024
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10:56 26.06.2024 (обновлено: 14:30 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/keniya-1955519706.html
В Кении сообщили о 13 погибших во время протестов против повышения налогов
В Кении сообщили о 13 погибших во время протестов против повышения налогов - РИА Новости, 26.06.2024
В Кении сообщили о 13 погибших во время протестов против повышения налогов
Число погибших во время протестов против повышения налогов в Кении возросло до 13, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на Ассоциацию кенийских врачей. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T10:56
2024-06-26T14:30
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протесты в кении
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Число погибших во время протестов против повышения налогов в Кении возросло до 13, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на Ассоциацию кенийских врачей. "По меньшей мере 13 человек были убиты при протестах в Кении", — говорится в сообщении. Ранее кенийские СМИ сообщали о восьми погибших и 50 пострадавших.Волна протестов в Кении поднялась в середине июня из-за планов правительства принять законопроект о повышении налогов. После нескольких митингов кабмин внес в документ поправки об отмене 16-процентного НДС на хлеб, перевозку сахара, мобильные и финансовые услуги, операции с валютой, а также о введении 2,5-процентного налога на автотранспорт и акциза на растительное масло. Президент Уильям Руто заявил о готовности правительства начать диалог с протестующими.Тем не менее волнения продолжились. Полиция применяет слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих.
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в мире, кения, москва, протесты в кении
В мире, Кения, Москва, Протесты в Кении
В Кении сообщили о 13 погибших во время протестов против повышения налогов

Ассоциация врачей: число погибших во время протестов в Кении увеличилось до 13

© AP Photo / Brian IngangaПротестующие переносят тело мужчины в центре Найроби
Протестующие переносят тело мужчины в центре Найроби - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© AP Photo / Brian Inganga
Протестующие переносят тело мужчины в центре Найроби
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Число погибших во время протестов против повышения налогов в Кении возросло до 13, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на Ассоциацию кенийских врачей.
"По меньшей мере 13 человек были убиты при протестах в Кении", — говорится в сообщении.
Ранее кенийские СМИ сообщали о восьми погибших и 50 пострадавших.
Волна протестов в Кении поднялась в середине июня из-за планов правительства принять законопроект о повышении налогов. После нескольких митингов кабмин внес в документ поправки об отмене 16-процентного НДС на хлеб, перевозку сахара, мобильные и финансовые услуги, операции с валютой, а также о введении 2,5-процентного налога на автотранспорт и акциза на растительное масло. Президент Уильям Руто заявил о готовности правительства начать диалог с протестующими.
Тем не менее волнения продолжились. Полиция применяет слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих.
Протесты в Кении
© AFP 2024 / TONY KARUMBA

Законопроект о финансах, предполагающий повышение налогов в Кении, вызвал массовые протесты населения.

Протесты в Найроби

Законопроект о финансах, предполагающий повышение налогов в Кении, вызвал массовые протесты населения.

© AFP 2024 / TONY KARUMBA
1 из 13
© AFP 2024 / TONY KARUMBA

Тысячи человек вышли на улицы.

Протесты против повышения налогов в Найроби

Тысячи человек вышли на улицы.

© AFP 2024 / TONY KARUMBA
2 из 13
© AFP 2024 / LUIS TATO

Полицейские использовали для их разгона слезоточивый газ и резиновые пули.

Участники акции протеста в Найроби

Полицейские использовали для их разгона слезоточивый газ и резиновые пули.

© AFP 2024 / LUIS TATO
3 из 13
© AFP 2024 / SIMON MAINA

На фото: кенийские силы безопасности во время акции протеста.

Кенийские силы безопасности во время акции протеста в Найроби, Кения

На фото: кенийские силы безопасности во время акции протеста.

© AFP 2024 / SIMON MAINA
4 из 13
© AP Photo / Brian Inganga

Парламентарии допустили законопроект к третьему чтению и уходят с 28 июня на двухнедельный перерыв.

Протесты в Найроби, Кения

Парламентарии допустили законопроект к третьему чтению и уходят с 28 июня на двухнедельный перерыв.

© AP Photo / Brian Inganga
5 из 13
© AFP 2024 / SIMON MAINA

За принятие законопроекта проголосовали 195 членов парламента, 106 — против.

Люди фотографируют протестующих в Найроби

За принятие законопроекта проголосовали 195 членов парламента, 106 — против.

© AFP 2024 / SIMON MAINA
6 из 13
© AFP 2024 / LUIS TATO

Парламент должен принять окончательную версию проекта бюджета 30 июня.

Протесты против повышения налогов в Найроби

Парламент должен принять окончательную версию проекта бюджета 30 июня.

© AFP 2024 / LUIS TATO
7 из 13
© AFP 2024 / SIMON MAINA

Местные медицинские и общественные организации опубликовали общий отчет.

Раненого протестующего уносят с центра беспорядков в Найроби

Местные медицинские и общественные организации опубликовали общий отчет.

© AFP 2024 / SIMON MAINA
8 из 13
© AFP 2024 / LUIS TATO

В ходе протестов в разных регионах страны были задержаны более ста человек, пострадали также несколько сотен демонстрантов.

Задержание участника протестов в Найроби

В ходе протестов в разных регионах страны были задержаны более ста человек, пострадали также несколько сотен демонстрантов.

© AFP 2024 / LUIS TATO
9 из 13
© AP Photo / Brian Inganga

На фото: кенийская полиция использует водометы для разгона толпы.

Беспорядки в Найроби

На фото: кенийская полиция использует водометы для разгона толпы.

© AP Photo / Brian Inganga
10 из 13
© AFP 2024 / LUIS TATO

Во время волнений в здании городского совета Найроби был совершен поджог.

Протесты против повышения налогов в Найроби

Во время волнений в здании городского совета Найроби был совершен поджог.

© AFP 2024 / LUIS TATO
11 из 13
© AP Photo / Brian Inganga

На фото: протестующие несут тело мужчины, застреленного во время беспорядков.

Протестующие переносят тело мужчины в центре Найроби

На фото: протестующие несут тело мужчины, застреленного во время беспорядков.

© AP Photo / Brian Inganga
12 из 13
© AP Photo / Brian Inganga

Кенийский Красный Крест сообщил о нападениях на машины скорой помощи со стороны протестующих.

Беспорядки в Найроби

Кенийский Красный Крест сообщил о нападениях на машины скорой помощи со стороны протестующих.

© AP Photo / Brian Inganga
13 из 13

Законопроект о финансах, предполагающий повышение налогов в Кении, вызвал массовые протесты населения.

© AFP 2024 / TONY KARUMBA
1 из 13

Тысячи человек вышли на улицы.

© AFP 2024 / TONY KARUMBA
2 из 13

Полицейские использовали для их разгона слезоточивый газ и резиновые пули.

© AFP 2024 / LUIS TATO
3 из 13

На фото: кенийские силы безопасности во время акции протеста.

© AFP 2024 / SIMON MAINA
4 из 13

Парламентарии допустили законопроект к третьему чтению и уходят с 28 июня на двухнедельный перерыв.

© AP Photo / Brian Inganga
5 из 13

За принятие законопроекта проголосовали 195 членов парламента, 106 — против.

© AFP 2024 / SIMON MAINA
6 из 13

Парламент должен принять окончательную версию проекта бюджета 30 июня.

© AFP 2024 / LUIS TATO
7 из 13

Местные медицинские и общественные организации опубликовали общий отчет.

© AFP 2024 / SIMON MAINA
8 из 13

В ходе протестов в разных регионах страны были задержаны более ста человек, пострадали также несколько сотен демонстрантов.

© AFP 2024 / LUIS TATO
9 из 13

На фото: кенийская полиция использует водометы для разгона толпы.

© AP Photo / Brian Inganga
10 из 13

Во время волнений в здании городского совета Найроби был совершен поджог.

© AFP 2024 / LUIS TATO
11 из 13

На фото: протестующие несут тело мужчины, застреленного во время беспорядков.

© AP Photo / Brian Inganga
12 из 13

Кенийский Красный Крест сообщил о нападениях на машины скорой помощи со стороны протестующих.

© AP Photo / Brian Inganga
13 из 13
 
В миреКенияМоскваПротесты в Кении
 
 
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