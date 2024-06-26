https://ria.ru/20240626/keniya-1955519706.html

В Кении сообщили о 13 погибших во время протестов против повышения налогов

В Кении сообщили о 13 погибших во время протестов против повышения налогов - РИА Новости, 26.06.2024

В Кении сообщили о 13 погибших во время протестов против повышения налогов

Число погибших во время протестов против повышения налогов в Кении возросло до 13, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на Ассоциацию кенийских врачей. РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T10:56

2024-06-26T10:56

2024-06-26T14:30

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Число погибших во время протестов против повышения налогов в Кении возросло до 13, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на Ассоциацию кенийских врачей. "По меньшей мере 13 человек были убиты при протестах в Кении", — говорится в сообщении. Ранее кенийские СМИ сообщали о восьми погибших и 50 пострадавших.Волна протестов в Кении поднялась в середине июня из-за планов правительства принять законопроект о повышении налогов. После нескольких митингов кабмин внес в документ поправки об отмене 16-процентного НДС на хлеб, перевозку сахара, мобильные и финансовые услуги, операции с валютой, а также о введении 2,5-процентного налога на автотранспорт и акциза на растительное масло. Президент Уильям Руто заявил о готовности правительства начать диалог с протестующими.Тем не менее волнения продолжились. Полиция применяет слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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