В Кении сообщили о 13 погибших во время протестов против повышения налогов

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Число погибших во время протестов против повышения налогов в Кении возросло до 13, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на Ассоциацию кенийских врачей. "По меньшей мере 13 человек были убиты при протестах в Кении", — говорится в сообщении. Ранее кенийские СМИ сообщали о восьми погибших и 50 пострадавших.Волна протестов в Кении поднялась в середине июня из-за планов правительства принять законопроект о повышении налогов. После нескольких митингов кабмин внес в документ поправки об отмене 16-процентного НДС на хлеб, перевозку сахара, мобильные и финансовые услуги, операции с валютой, а также о введении 2,5-процентного налога на автотранспорт и акциза на растительное масло. Президент Уильям Руто заявил о готовности правительства начать диалог с протестующими.Тем не менее волнения продолжились. Полиция применяет слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих.
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Число погибших во время протестов против повышения налогов в Кении возросло до 13, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на Ассоциацию кенийских врачей.
"По меньшей мере 13 человек были убиты при протестах в Кении", — говорится в сообщении.
Ранее кенийские СМИ сообщали о восьми погибших и 50 пострадавших.
Волна протестов в Кении поднялась в середине июня из-за планов правительства принять законопроект о повышении налогов. После нескольких митингов кабмин внес в документ поправки об отмене 16-процентного НДС на хлеб, перевозку сахара, мобильные и финансовые услуги, операции с валютой, а также о введении 2,5-процентного налога на автотранспорт и акциза на растительное масло. Президент Уильям Руто заявил о готовности правительства начать диалог с протестующими.
Тем не менее волнения продолжились. Полиция применяет слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих.
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