Оппозиция призвала власти Кении отозвать вызвавший протесты законопроект

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Лидер кенийской оппозиционной коалиции "Азимио ла умоджа", бывший премьер-министр Раила Одинга обвинил правительство страны в убийстве протестующих против повышения налогов и призвал его отозвать законопроект о финансах. Ранее кенийские СМИ со ссылкой на медиков сообщали, что по меньшей мере восемь человек погибли, 50 пострадали в ходе протестов против повышения налогов в Кении. "Кения не может позволить себе убивать своих детей только потому, что они просят еды, работы и того, чтобы их выслушали. Поэтому полиция должна немедленно прекратить стрелять в невинных, мирных и безоружных протестующих детей, которые требуют от государства гарантий лучшего будущего... Отправной точкой для выхода из этого тупика и жестокого кровопролития является немедленное и безоговорочный отзыв правительством финансового законопроекта и создание условий для начала нового диалога", - говорится в заявлении оппозиционной коалиции "Азимио", опубликованном в аккаунте Раилы Одинги в социальной сети Х. Он также заявил, что кенийская полиция проводит задержания и слежку за мальчиками и девочками, которые "всего лишь хотят, чтобы их услышали по поводу налоговой политики". По его мнению, вместо того, чтобы прислушаться к молодежи, правительственные чиновники "отвергают и высмеивают любое мнение" и заглушают несогласных "жестокостью и убийствами". Он также призвал правительство немедленно прекратить насилие и арестовать всех полицейских, которые стреляли в протестующих. Ранее местный телеканал KTN News сообщал, что Раила Одинга призывает международное сообщество вмешаться в ситуацию в Кении в связи с продолжающимися протестами, вылившимися в массовые беспорядки. Новая волна протестов в Кении в связи с планами правительства по повышению налогов на ряд товаров и услуг началась в середине июня. Позднее агентство Франс Пресс передавало, что в проект бюджета были внесены поправки, согласно которым отменяется ввод 16-процентного налога на добавленную стоимость при покупке хлеба, перевозке сахара, использовании мобильных и финансовых услуг, операциях с иностранной валютой, а также ввод налога 2,5% на автотранспорт и акциза на растительное масло. Президент Кении Уильям Руто заявил о готовности правительства начать диалог с протестующими. Тем не менее протесты продолжились, издание Citizen Digital сообщило о двух погибших и не менее 200 пострадавших . Полиция применяет слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих.
Сотрудники полиции задерживают участницу акции протеста в Найроби, Кения
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Лидер кенийской оппозиционной коалиции "Азимио ла умоджа", бывший премьер-министр Раила Одинга обвинил правительство страны в убийстве протестующих против повышения налогов и призвал его отозвать законопроект о финансах.
Ранее кенийские СМИ со ссылкой на медиков сообщали, что по меньшей мере восемь человек погибли, 50 пострадали в ходе протестов против повышения налогов в Кении.
"Кения не может позволить себе убивать своих детей только потому, что они просят еды, работы и того, чтобы их выслушали. Поэтому полиция должна немедленно прекратить стрелять в невинных, мирных и безоружных протестующих детей, которые требуют от государства гарантий лучшего будущего... Отправной точкой для выхода из этого тупика и жестокого кровопролития является немедленное и безоговорочный отзыв правительством финансового законопроекта и создание условий для начала нового диалога", - говорится в заявлении оппозиционной коалиции "Азимио", опубликованном в аккаунте Раилы Одинги в социальной сети Х.
Он также заявил, что кенийская полиция проводит задержания и слежку за мальчиками и девочками, которые "всего лишь хотят, чтобы их услышали по поводу налоговой политики". По его мнению, вместо того, чтобы прислушаться к молодежи, правительственные чиновники "отвергают и высмеивают любое мнение" и заглушают несогласных "жестокостью и убийствами". Он также призвал правительство немедленно прекратить насилие и арестовать всех полицейских, которые стреляли в протестующих.
Ранее местный телеканал KTN News сообщал, что Раила Одинга призывает международное сообщество вмешаться в ситуацию в Кении в связи с продолжающимися протестами, вылившимися в массовые беспорядки.
Новая волна протестов в Кении в связи с планами правительства по повышению налогов на ряд товаров и услуг началась в середине июня. Позднее агентство Франс Пресс передавало, что в проект бюджета были внесены поправки, согласно которым отменяется ввод 16-процентного налога на добавленную стоимость при покупке хлеба, перевозке сахара, использовании мобильных и финансовых услуг, операциях с иностранной валютой, а также ввод налога 2,5% на автотранспорт и акциза на растительное масло. Президент Кении Уильям Руто заявил о готовности правительства начать диалог с протестующими. Тем не менее протесты продолжились, издание Citizen Digital сообщило о двух погибших и не менее 200 пострадавших . Полиция применяет слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих.
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