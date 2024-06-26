Кэмерон рассказал пранкерам о разговоре с Трампом об Украине
Кэмерон пытался убедить Трампа не блокировать поддержку Украины
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон рассказал в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом, что в беседе с экс-президентом США Дональдом Трампом пытался уговорить его не блокировать финансовую поддержку Украине в будущем.
«
"Я ужинал с ним, и моей целью было убедить его не блокировать деньги для Украины, потому что, очевидно, спикер Майк Джонсон хотел двух вещей. Он хотел проголосовать за выделение денег на Украину, но он также хотел сохранить свою работу. И я подумал, что важно постараться убедиться, что Трамп поддержит его в достаточной степени, чтобы это сделать, что в итоге и произошло", - сказал Кэмерон в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), которые представились экс-президентом Украины Петром Порошенко.
Блогеры: созданные на Украине фейки используются для терактов в России
16 сентября 2023, 23:53
Он добавил, что в республиканской партии США наблюдается раскол, в том числе по поводу поддержки Киева.
"Трудно понять его личное мнение. В конечном итоге он в тот момент рассчитает, что ему подойдет. Я думаю, что ключевой момент заключается в том, что если мы сможем убедиться, что к ноябрю Украина будет на передовой, а Путин отступит, тогда он захочет поддержать победившую сторону, если можно так выразиться. Вот что мы должны гарантировать. И именно поэтому эти 60 миллиардов так важны. И именно поэтому это лето так важно. Но я думаю, что трудно точно предсказать, каким будет его отношение", - рассказал Кэмерон.
Выборы президента США пройдут 5 ноября. Главные соперники в предвыборной гонке - действующий глава государства, демократ Байден, и бывший американский лидер, республиканец Трамп.
Вован и Лексус рассказали о лжи премьера Ирландии
5 марта, 04:48